На каком языке был ниспослан аль-Инджиль, - П.В.Густерин

20:44 02.09.2024

П.В. Густерин



На каком языке был ниспослан аль-Инджиль



Аль-Кутуб ас-Самавийя (араб. "Небесные Писания") – исламский термин, обозначающий священные книги, ниспосланные людям Аллахом: ат-Таура (Тора) Мусы (Моисея), аз-Забур (Псалмы) Дауда (Давида), аль-Инджиль (Евангелие) Исы (Иисуса) и аль-Куран (Коран) Мухаммада.



Судя по арабскому названию Торы, это писание было ниспослано на древнееврейском языке.



Аз-Забур был дополнением к ат-Таура, следовательно он тоже был ниспослан на древнееврейском языке.



Согласно тексту самого Корана (араб. "чтение вслух"), священной книги мусульман, он был ниспослан на арабском языке: "Это – послание Господа миров (Аллаха. – П.Г.)… на языке арабском, ясном" (26; 192–194); "Мы (Аллах. – П.Г.) ниспослали Коран арабским (на арабском языке. – П.Г.)" (20; 112 (113) [Перевод И.Ю. Крачковского]. Всякий перевод Корана должен рассматриваться мусульманами лишь как его толкование (тафсир).



Очевидно, что аль-Инджиль – искаженное греческое слово "Евангелие". Значит, аль-Инджиль был ниспослан на греческом языке. Известно, что родным языком Исы был арамейский. Кроме того, нет никаких свидетельств, что Иса получил или имел возможность получить греческое образование. В таком случае неясно, как Исе могла быть ниспослана книга на греческом, если он им не владел.



Мне могут возразить, что, например, на русском языке Евангелие так же и называется. Но Евангелие на русском – это перевод с греческого (в 1818 г. вышло в свет Евангелие в переводе Г. Павского и В. Дроздова) или церковнославянского (переводчики Евангелия на церковнославянский язык – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий).



Примечательно, что VIII–IX вв. получили распространение переводы Евангелия на арабский язык с греческого, коптского и сирийского языков, но никак не с арамейского или древнееврейского.



Разве можно предположить, что Исе кто-то перевел аль-Инджиль с греческого языка?