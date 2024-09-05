 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тойгонбай Абдыкаров добровольно оставил пост директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана
17:46 06.09.2024

освобожден от должности директора Государственной комиссии по делам религий.

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан в связи с поданным заявлением Абдыкарова об освобождении от занимаемой должности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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