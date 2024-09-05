Тойгонбай Абдыкаров добровольно оставил пост директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана

17:46 06.09.2024

освобожден от должности директора Государственной комиссии по делам религий.



Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан в связи с поданным заявлением Абдыкарова об освобождении от занимаемой должности.