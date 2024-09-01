Беларуска Арина Сабаленка выиграла теннисный US-open

07:41 08.09.2024

В финале в упорной борьбе обыграна американка Джес Пегула - 7:5 и 7:5.



Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск

победительница пяти турниров Большого шлема: трех в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, 2024, Открытый чемпионат США-2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021 - оба титула завоеваны в паре с Элизе Мертенс); финалистка одного турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2023); финалистка Итогового турнира WTA 2022 в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде); финалистка Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной Белоруссии.



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