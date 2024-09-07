 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался Александр Масляков (КВН)
20:22 08.09.2024

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Об утрате сообщили в Telegram-канале А.Маслякова-младшего

Передачу КВН Александр Васильевич вел с 1964 года.

А.Масляков родился в военном Свердловске 24 ноября 1941 года. Учился в Московского института инженеров транспорта, но судьба привела его на телевидение. Здесь он стал ведущим таких программ, как "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята", и, конечно же, КВН.

Позже он стал не только лицом игры, но и руководителем, президентом Международного союза "КВН" и творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.

У него много профессиональных наград. Кроме того, Александр Масляков был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Источник - ЦентрАзия
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