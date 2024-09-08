Детский омбудсмен РФ Львова-Белова оставила мужа - попа РПЦ Когельмана и с 9 детьми ушла к православному олигарху К.Малофееву

22:19 09.09.2024

Мари́я Алексе́евна Льво́ва-Бело́ва (род. 25 октября 1984, Пенза, РСФСР, СССР) - российский государственный, политический и общественный деятель. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 27 октября 2021 года

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Специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов.



Сенатор Российской Федерации - представитель от исполнительной власти Пензенской области (21 сентября 2020 - 10 ноября 2021)

Член Общественной палаты Российской Федерации (2017-2019)

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Руководитель ряда благотворительных проектов - "Квартал Луи", "Дом Вероники", "Новые берега", "Дом на Березовском" (до 2021 года).



С 16 июня 2022 года за поддержку российской войны против Украины - под санкциями Великобритании, с 1 июля - также и Австралии, а с 23 августа - и Канады, кроме того, находится в санкционных списках всех стран Евросоюза и США за усилия по депортации десятков тысяч украинских детей в Россию



17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Львовой-Беловой, вместе с Владимиром Путиным, подозреваемой в незаконной депортации украинских детей в РФ



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Основатель телеканала "Царьград" 50-летний Константин Малофеев и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка 39-летняя Мария Львова-Белова поженились, сообщил Telegram-канал BAZA.



В материале уточняется, что торжество прошло 8 сентября в подмосковном Одинцово, где расположен элитный поселок Deauville.



Григорий Лепс нагрубил журналистке в ответ на вопрос о грядущей свадьбе

На мероприятии выступили известные российские артисты: Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Валерия. Об отношениях пары стало известно зимой, они были замечены в Екатеринбурге на Крестном ходе, державшись за руки.



Львова-Белова уже состояла в браке со священником Павлом Когельманом. На двоих у новобрачных 12 детей от прошлых браков - 9 из них у детского омбудсмена, из которых четверо приемных, а у Малафеева – трое.