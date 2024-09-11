 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.09.2024
19:06  Очередное фиаско США: отобрать у России важнейшие рынки газа не удалось, - А. аль-Фарадж
18:19  Три тысячи смертей и четыре миллиарда убытков: как ArcelorMittal загрязнял Казахстан
18:15  Казахстанцы запугали и засудили сборную Кыргызстана по кокпару на Играх кочевников
16:23  Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина
15:46  Умер от ишемии головного мозга известный либер-журналист Сванидзе
15:42  Проект Мирзиеева. Малоимущие семьи получат 50 тысяч га земли, где планируется создать китайскую систему получения дохода
15:38  У генпрокурора Узбекистана появится новый особый заместитель для мониторинга работ по борьбе с бедностью

15:00  Англосаксы сплотились на ненависти и страхе перед Китаем и Россией, - Д.Ростов
13:36  Петр Акопов: Мигранты скоро сменят власть
12:25  Ташкентский международный кинофестиваль перенесен. На неизвестно когда
11:13  Нарушения прав в туркменских общежитиях: студентов укладывают вдвоем на одну кровать и заставляют учиться
10:59  Освобождение Курской области продолжается, - Readovka
10:56  В Боснии и Герцеговине задержан бывший "смотрящий" за кыргызами в Москве
10:49  В узбекском Байсуне экологическая катастрофа - утечка сероводорода
10:47  Акжол Бекболотов вновь назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
10:44  Можно ли благодарить Бога, - П.В.Густерин
10:39  В.Некрасов: Почему Россия должна дружить с Афганистаном
10:35  Дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис, - Дм.Бавырин
07:47  Мигрантов норовит отвадить каждый. Европа снова ругается из-за нелегалов, - Н.Портякова
07:42  Узбекистан ждет согласия Казахстана на транзит российской электроэнергии, - Виктория Панфилова
00:51  Воспаление Десны: на украинскую столицу надвигается экологическая катастрофа, - Игорь Кармазин
00:34  Николай Коньков: Трамп-Харрис, Блинкен-Лэмми - дебаты в США, конфликт на Украине
00:21  В Узбекистане осужден боец российской ЧВК "Вагнер". Дали 4 года
00:16  Курская патология: месяц после вторжения, - Владимир Овчинский
00:11  Путин аккуратно шантажирует Запад прекращением поставок урана, титана и никеля
00:10  Китай крепит оборотоспособность в торговле с Россией, - Къ
00:03  Балтийский спрут. Кто стоит за серией заказных убийств в тихой Латвии, - Регнум
00:01  Севморпуть растаял: коротким путем в Азию пошли балтийский и санкционный СПГ
Среда, 11.09.2024
19:49  Российский фондовый рынок пережил один из худших периодов в своей новейшей истории
19:47  Верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода пырнули ножом после намаза в центре Душанбе
19:46  Кризис доверия: акции КНР могут упасть до пятилетнего минимума
19:42  Антун Роша: "Атаковав Курскую область, ВСУ пренебрегли азами военной теории"
19:38  Как мигранты наловчились присасываться к бюджету России, - Ю.Банишевская
19:15  П.Котов: Украина становится точкой сборки террористического интернационала
19:10  Дм.Мигунов: Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось
19:00  Игорь Пшеничников: Впереди - тотальная эскалация. Зияющая пустота Харрис: Дебаты были не нужны, победитель выборов уже назначен
17:48  Почему слова о мирном урегулировании на Ближнем Востоке остаются пустым звуком
17:45  Россия опять вломила шведам под Полтавой. История ничему не учит, - Уве Бенгт Берг
17:37  РосДесантники выбили укров из Снагости (видео)
17:32  Английские традиционалисты начали мигрировать в Россию по новому указу Путина, - Daily Mail
17:28  Yandex Uzbekistan возглавил Иззат Шукуров
17:25  Противники строительства АЭС в Казахстане объявили о создании общественного фонда
17:24  Трое на одного. Кто победил в дебатах Трампа и Харрис на самом деле, - Малек Дудаков
17:23  Министерство юстиции Кыргызстана включило в реестр "иноагентов" три первые организации
17:03  СВО и Карфагенская войны - общее и особенное, - М.Юров
16:01  Букв будет 34. Комиссия по единому алфавиту тюркского мира завершила работу над совместным проектом алфавита тюркских языков
15:44  Кремлевский "друг" Эрдоган требует вернуть Крым Украине
15:36  Прохохотал... Трамп умудрился проиграть дебаты Камале Харрис
15:32  Российские базы ВМФ на Кольском полуострове были атакованы дронами из Норвегии?
13:45  Киргизия. Азамат Юсупов назначен директором Госкомиссии по делам религий
13:43  Вертолет ВВС Израиля UH-60 Black Hawk упал (сбит?) в секторе Газа - пилоты "груз 200"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Умер от ишемии головного мозга известный либер-журналист Сванидзе
15:46 12.09.2024

На 70-м году жизни скончался известный российский и советский журналист Николай Сванидзе - московский мажор, дальний родственник Сталина, которого, впрочем, "поливал" всю свою жизнь.

Телеведущий ушел из жизни накануне вечером в своей квартире в Москве. Известно, что Сванидзе тяжело болел последние несколько лет. Он страдал от ишемии головного мозга. По некоторым данным болезнь была спровоцирована ударной травмой головы, полученной в январе 2018 во время теледебатов с Максом Шевченко. Тогда, предварительно обозвав друг друга "мерзавцем" и "негодяем", два журналиста обменялись ударами в область лица.

Родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. Назван в честь деда - партийного деятеля ВКП(б) Николая Самсоновича Сванидзе
, дальнего родственника первой жены Иосифа Сталина - Е. С. Сванидзе. Бабушка Николая Сванидзе по отцовской линии - Циля Исааковна
Лускина - с 1916 года была членом партии большевиков, работала в женотделе ЦК ВКП(б).
. По словам Николая Сванидзе, она ненавидела Сталина
. Мать Николая Сванидзе - А. А. Сванидзе
. Сам Николай Сванидзе в 2006 году снялся в телесериале "Жена Сталина", сыграв роль Алеши Сванидзе, брата первой жены И. Сталина, Като Сванидзе.

Окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Окончил исторический факультет МГУ (1977 год) по специальности "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка". Учился на одном курсе с Михаилом Осокиным, а также на одном факультете с Еленой Гагариной и Владимиром Кара-Мурзой.

С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста"
. С 2010 по 2022 год - директор Института массмедиа и рекламы РГГУ.

Работа на радио и телевидении
На российском телевидении - с 1991 года
. Изначально - автор закадровых комментариев в программе "Вести".
Автор и ведущий цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел телевизионные программы "Подробности", "Контрасты", "Суд времени" (на "Пятом канале" с 2010 по январь 2011 года), "Исторический процесс".

С апреля 1996 года
по ноябрь 2007 года - автор и ведущий аналитической программы "Зеркало" на телеканале "РТР" (впоследствии - "Россия")

].

С 1996 года - заместитель председателя, а с февраля 1997 по май 1998 года - председатель ВГТР

Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Член бюро Союза журналистов Москвы.

Член Общественной палаты Российской Федерации (2005-2014).
С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста"
. С 2010 по 2022 год - директор Института массмедиа и рекламы РГГУ
.
С 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году - член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
. Входил в Совет по правам человека (до 2022). Являлся членом Российского еврейского конгресса.

Обласкан властями - получил от Кремля орден "За личное мужество" (17 января 1994) - за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни - активно участвовал в подавлении восстания А.Руцкого, призывал к казням "красно-коричневых";
орден Почета (14 мая 2001) - за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания;
Премия Московской Хельсинкской группы (2022)
Медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации "Спешите делать добро" (2007);
Премия "Человек года" в номинации "Общественная деятельность" (2010, Федерация Еврейских общин России);
Премия ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы" (1995)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726145160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с казахстанскими спортсменами-участниками V Всемирных игр кочевников
- Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение с Катаром по развитию инвестиционных проектов
- Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
- Инфополе под огнем
- Состоялась Встреча высоких представителей государств "БРИКС Плюс"
- Кадровые перестановки
- Прекратите останавливать заводы
- Сообщение пресс-службы ДПК "Ак жол" касательно задержания Д.Васильева
- Суд защитил честь и достоинство гражданина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  