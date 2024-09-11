Умер от ишемии головного мозга известный либер-журналист Сванидзе

15:46 12.09.2024

На 70-м году жизни скончался известный российский и советский журналист Николай Сванидзе - московский мажор, дальний родственник Сталина, которого, впрочем, "поливал" всю свою жизнь.



Телеведущий ушел из жизни накануне вечером в своей квартире в Москве. Известно, что Сванидзе тяжело болел последние несколько лет. Он страдал от ишемии головного мозга. По некоторым данным болезнь была спровоцирована ударной травмой головы, полученной в январе 2018 во время теледебатов с Максом Шевченко. Тогда, предварительно обозвав друг друга "мерзавцем" и "негодяем", два журналиста обменялись ударами в область лица.



Родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. Назван в честь деда - партийного деятеля ВКП(б) Николая Самсоновича Сванидзе

, дальнего родственника первой жены Иосифа Сталина - Е. С. Сванидзе. Бабушка Николая Сванидзе по отцовской линии - Циля Исааковна

Лускина - с 1916 года была членом партии большевиков, работала в женотделе ЦК ВКП(б).

. По словам Николая Сванидзе, она ненавидела Сталина

. Мать Николая Сванидзе - А. А. Сванидзе

. Сам Николай Сванидзе в 2006 году снялся в телесериале "Жена Сталина", сыграв роль Алеши Сванидзе, брата первой жены И. Сталина, Като Сванидзе.



Окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Окончил исторический факультет МГУ (1977 год) по специальности "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка". Учился на одном курсе с Михаилом Осокиным, а также на одном факультете с Еленой Гагариной и Владимиром Кара-Мурзой.



С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста"

. С 2010 по 2022 год - директор Института массмедиа и рекламы РГГУ.



Работа на радио и телевидении

На российском телевидении - с 1991 года

. Изначально - автор закадровых комментариев в программе "Вести".

Автор и ведущий цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел телевизионные программы "Подробности", "Контрасты", "Суд времени" (на "Пятом канале" с 2010 по январь 2011 года), "Исторический процесс".



С апреля 1996 года

по ноябрь 2007 года - автор и ведущий аналитической программы "Зеркало" на телеканале "РТР" (впоследствии - "Россия")



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С 1996 года - заместитель председателя, а с февраля 1997 по май 1998 года - председатель ВГТР



Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Член бюро Союза журналистов Москвы.



Член Общественной палаты Российской Федерации (2005-2014).

С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста"

. С 2010 по 2022 год - директор Института массмедиа и рекламы РГГУ

.

С 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году - член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России

. Входил в Совет по правам человека (до 2022). Являлся членом Российского еврейского конгресса.



Обласкан властями - получил от Кремля орден "За личное мужество" (17 января 1994) - за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни - активно участвовал в подавлении восстания А.Руцкого, призывал к казням "красно-коричневых";

орден Почета (14 мая 2001) - за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания;

Премия Московской Хельсинкской группы (2022)

Медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации "Спешите делать добро" (2007);

Премия "Человек года" в номинации "Общественная деятельность" (2010, Федерация Еврейских общин России);

Премия ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы" (1995)