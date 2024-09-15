Ташкентская художница Маргарита Шувалова создала картину "Аллах Акбар"

01:40 17.09.2024

Бахадыр Ф. Мусаев. О картине "Аллах Акбар" художника Маргариты Шуваловой.



Недавно в разговоре по телефону Маргарита сказала, что пишет большую картину, которая назвала "Аллах Акбар".



Конечно, я был заинтригован и одновременно озадачен. Почему?



В самом деле, хорошо знакомый с ее творчеством я не мог представить, каким же образом Шувалова "говорящая " с помощью кисти и красок о красоте природы Узбекистана и наших соотечественников, изобразит эту красоту теперь, скажем так, с божьей помощью, извиняюсь, Аллаха.



Но вот я, напросившийся к ней в гости, стою перед названной картиной. Смотрю молча. Рядом ее автор. Она тоже молчит в ожидании моей реакции.



Я весь внимание, погружен в картину. Здесь буйство красок, вызывающие, прежде всего, ощущение движения волн света, исходящих от полотна. Постепенно до меня доходит: да, ведь это про то, как написано в 6-й суре Корана.



"Он - тот, кто сотворил небеса и землю в истине: в тот день, как Он скажет: "Будь!" - и оно будет" (6:72)



Я весь внимание и .. происходит со мной нечто. Будто слышу голос разумного божества, кто в данное мгновение снова повторяет :"Будь!"



Дальше-больше. Действо продолжается. Свет, нет, сияние усиливается. Волны света, одна за другой идут с небес. Сияние буквально ослепляет. Я вынужден закрыть глаза. Через некоторое время открываю их. Прихожу в себя и прерываю молчание, обращаясь к художнику со следующими словами.



- Маргарита, что здесь у вас на полотне происходит?



Знаю, что вы скажете: я не писатель, не журналист, а если "говорю", то мои слова, рассказ, откровения читайте на картине и дальше думайте сами.



И все же у меня вопросы. Кто изображен крупным планом ближе к центру, у которого открытое лицо обращенное в небо? И что за женщина молится в левом углу? А собственно, где здесь Аллах?



Впрочем, вы ранее дали исчерпывающий ответ словами о том, что должно смотреть на то, что изображено и думать самому.



Так позвольте, сказать, что чувствую я как зритель и о чем думаю, вернее, о каких вещах заставляет заставляет размышлять ваша картина.



Она прекрасна. На мой взгляд, она прекрасна подобно бесподобно красивому Миражу, читай, я сердцем почувствовал: на картине всюду присутствует Аллах. Он в образе ослепительного сияния, волн света, исходящих с небес. Это разумное божество гонит волны света добра на землю и этот свет есть Его (Аллаха) вселенский призыв к Добру, Милосердию, Справедливости



За это и , конечно, за свою Судьбу, где сплелись воедино Любовь, Вера и Надежда, благодарит Аллаха женщина с картины, склонив перед ним голову..



А я размышляю и социологическое воображение подсказывает мне: это Хадиджа - жена Мухаммада. Известно, она умерла в 619 году, пророк Мухаммад покинул земной мир 13 лет спустя (632 г). Однако, предполагаю, по законам жанра, задуманного художником, в последние мгновения жизни пророк обращался мыслями и сердцем к любимой женщине и она пришла ...



Вместо послесловия.



Смотрю и сейчас на фотоснимок настоящей картины. Перед глазами ослепительное сияние, идущее с небес. Я вижу этот бесподобно красивый мираж с Аллахом, пророком Мухаммадом, Хадиджой...



Спускаюсь с небес картины на землю, думаю, вспоминаю Перед глазами и моя жизнь, которая на пороге наступающей зимы. Сколько же я увидел сам своими глазами, испытал, читал, размышлял и , помимо всего прочего, об утраченном шансе новой жизни на своей земле, где многое, если не все перевернуто с ног на голову. Здесь правят бал... В самый раз напомнить о другой картине, написанной другим художником. Я имею в виду "Портрет социолога" (1991г.), написанный пророчески художником Геннадием Киселевым. Пророчески потому, что спустя полтора десятилетия в нашей стране произошла бойня. Она один к одному воспроизвела то, что на картине художника, где все в огне, кричат женщины, плачут дети...- нелюди убивают людей.



Я смотрю, слышу, читаю, вспоминаю, оглядываюсь кругом..



Перефразируя известное изречение, можно сказать: история учит, что она ничему не учит людей, потому как на земле правит бал зло будь то оно представлено в лице-масок лицемеров или откровенных подонков. Они "тусуются-коррупцуются", т.е. продолжают воровать, отнимать, совершать подлости, предавать, попирать истину ( правду) под ширмой ...



Я смотрю, оглядываюсь кругом.



Мир стоит сегодня как никогда на самом краю пропасти. Прислушиваюсь к себе ...



Несмотря на свой возраст, когда и где закончилось лето, с неизбежностью закона природы вещей приближается зима, мне очень хочется повторить вслед за поэтом его бессмертные слова.



"Великая любовь и ненависть святая,

не покидайте мир. Останьтесь на земле"

Шекспир



Бахадыр Ф. Мусаев

11 09 2024 Ташкент Тузель-2