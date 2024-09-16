 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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SITA анонсирует технологию защиты коммуникационных сетей для авиаиндустрииSITA анонсирует технологию защиты коммуникационных сетей для авиаиндустрии
10:46 18.09.2024

Решение SITA Managed Network Access Control обеспечит высокий уровень безопасности цифровой инфраструктуры аэропортов и авиакомпаний

ЖЕНЕВА – 16 сентября 2024 г. – Компания SITA, ведущий провайдер ИТ-технологий в сфере воздушного транспорта, объявила о запуске нового решения SITA Managed NAC (Network Access Control). Эта инновационная технология предназначена для усиления кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры аэропортов и авиакомпаний.

На фоне роста числа угроз цифровой инфраструктуре, особенно в таких сложных системах как аэропорты, SITA Managed NAC обеспечит надежную защиту локальных сетей. Это достигается за счет их сегментации и улучшенной проверки идентификации. Решение позволит аэропортам и авиакомпаниям соблюсти отраслевые стандарты безопасности, сохранив при этом операционную эффективность и усилив защиту систем обработки данных пассажиров.

"Спрос на безопасный и надежный контроль доступа высок как никогда, особенно в аэропортах, где разделение трафика и устройств в различных частях инфраструктуры и зонах безопасности имеет первостепенное значение, - отметил старший вице-президент SITA по коммуникациям и обмену данными (CDE) Мартин Смайли. - По мере эскалации внешних угроз цифровой инфраструктуре это решение обеспечит опережающее развитие коммуникационных систем благодаря встроенным средствам защиты в точках доступа и коммутаторах. SITA Managed NAC предполагает полную прозрачность и контроль над сетями, позволяя отслеживать, кем, когда и откуда получен доступ".

Соблюдение правовых норм и киберустойчивость

SITA Managed NAC соответствует строгим рекомендациям по кибербезопасности Агентства транспортной безопасности США (TSA) и Международного совета аэропортов (ACI). Решение обеспечивает тщательный контроль доступа к сети и позволяет изолировать не соответствующие требованиям устройства. Это помогает аэропортам и авиакомпаниям усилить кибербезопасность и соблюсти правовые нормы.

Сквозная интеграция и безопасность по принципу нулевого доверия

SITA Managed NAC предполагает сквозную интеграцию с существующим продуктом SITA Campus Network, улучшая управление сетью и предоставляя контроль доступа на основе передовой платформы Cisco Identity Services Engine (ISE). При использовании модели безопасности по принципу нулевого доверия каждый запрос на доступ требует аутентификации, авторизации и постоянного подтверждения. Это гарантирует подключение к сети только проверенных пользователей и устройств, значительно снижая риск несанкционированного доступа и возможных нарушений.

О компании SITA

SITA - поставщик информационных технологий в авиатранспортной отрасли, предлагающий решения для авиакомпаний, аэропортов, воздушных судов и правительств. Наши технологии обеспечивают более плавный, безопасный и экологичный процесс авиаперевозки.

У SITA около 2500 клиентов, а решения компании позволяют повышать операционную эффективность более 1000 аэропортов, обеспечивая при этом взаимосвязь внутри глобальной авиационной экосистемы из 17 000 воздушных судов. SITA также предоставляет технологические решения, которые помогают более чем 70 правительствам найти баланс между безопасностью границ и беспрепятственным перемещением. Наша коммуникационная сеть соединяет все уголки земного шара и обеспечивает 60% от общего объема обмена данными внутри авиатранспортного сообщества.

В 2021 году SITA получила сертификат CarbonNeutral® в соответствии с одноименным Протоколом - ведущим мировым стандартом углеродно-нейтральных программ. Мы сокращаем выбросы парниковых газов для всех своих операций в рамках признанной ООН программы "Планета+", а также разрабатываем решения, которые помогут авиационной отрасли достичь поставленных целей по сокращению выбросов углерода, включая снижение расхода топлива и повышение эффективности эксплуатации. В 2022 году мы объявили о намерении установить научно обоснованные стандарты по сокращению выбросов в соответствии с инициативой Net-Zero Standard.

SITA на 100 % принадлежит отрасли и руководствуется ее потребностями. Это одна из самых многонациональных компаний, предоставляющая услуги более чем в 200 странах и территориях.

Дополнительная информация доступна на сайте www.sita.aero

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726645560


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