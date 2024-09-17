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Авторы Нового Завета , - П.В.ГустеринАвторы "Нового Завета", - П.В.Густерин
20:55 18.09.2024

П.В. Густерин

Авторы "Нового Завета"

Известно, что авторами книг "Нового Завета" являются апостолы.

Мы привыкли, что со словом "апостолы" у нас ассоциируется число "12". Редко мы вспоминаем, что кроме 12 апостолов "первого призыва", были еще 70 апостолов "второго призыва", а апостол Павел не относится ни к тем, ни к другим.

По очередности упоминания в "Новом Завете", список его авторов выглядит следующим образом:

Апостол от 12-ти Матфей – 1-е Евангелие. Его не следует путать с апостолом Матфием, ставшим после предательства Иуды Искариота апостолом вместо последнего.

Апостол от 70-ти Марк – 2-е Евангелие.

Апостол от 70-ти Лука – 3-е Евангелие, "Деяния апостолов".

Апостол от 12-ти Иоанн – 4-е Евангелие, три послания, "Откровение" ("Апокалипсис").

Апостол от 70-ти Иаков Алфеев – одно послание. Его не следует путать с апостолом от 12-ти Иаковом Заведеевым и апостолом от 70-ти Иаковом Праведным.

Апостол от 12-ти Петр – два послания.

Апостол от 12-ти Иуда Фаддей – одно послание. Его не следует путать с апостолом Иудой Искариотом, предателем Иисуса Христа.

Апостол Павел – 14 посланий.

Как видно, названные апостолы от 70-ти и апостол Павел тоже хорошо проявили себя как авторы "Нового Завета".

Источник - ЦентрАзия
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