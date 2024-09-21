|Неканонические книги и апокрифы, - П.В.Густерин
10:36 22.09.2024
П.В. Густерин
Неканонические книги и апокрифы
"Апокриф Иоанна" из Наг-Хаммади (Египет) на коптском языке
Не следует путать термины "неканонические книги" и "апокрифы".
Термин "неканонические книги" используется только в русской библеистике и относится к 11 книгам Ветхого Завета славянской и русской Библии, отсутствующим в иудейском каноне: Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 2-я и 3-я Ездры, Послание Иеремии, Варуха, три книги Маккавейские.
Апокрифические сочинения делятся на четыре категории:
1) псевдоканонические - те, которые включаются в сборники уставных чтений;
2) неканонические - те, которые тематически, структурно и сюжетно схожи с каноническими текстами. К ним относится большинство апокрифов;
3) антиканонические - те, которые отражают элементы еретических учений.
4) апокрифические правила и молитвы.
Не считая правил и молитв, ветхозаветных апокрифов - около 20, а новозаветных - около 80.