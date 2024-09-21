Неканонические книги и апокрифы, - П.В.Густерин

10:36 22.09.2024

П.В. Густерин



Неканонические книги и апокрифы



"Апокриф Иоанна" из Наг-Хаммади (Египет) на коптском языке



Не следует путать термины "неканонические книги" и "апокрифы".



Термин "неканонические книги" используется только в русской библеистике и относится к 11 книгам Ветхого Завета славянской и русской Библии, отсутствующим в иудейском каноне: Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 2-я и 3-я Ездры, Послание Иеремии, Варуха, три книги Маккавейские.



Апокрифические сочинения делятся на четыре категории:

1) псевдоканонические - те, которые включаются в сборники уставных чтений;

2) неканонические - те, которые тематически, структурно и сюжетно схожи с каноническими текстами. К ним относится большинство апокрифов;

3) антиканонические - те, которые отражают элементы еретических учений.

4) апокрифические правила и молитвы.



Не считая правил и молитв, ветхозаветных апокрифов - около 20, а новозаветных - около 80.