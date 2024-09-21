На ломаном латинском. И опять о тюркском алфавите на латинской основе, - Шоахмад Муталов

10:46 22.09.2024 И опять о тюркском алфавите на латинской основе



Ш. Муталов.



И вот опять поднимается вопрос о латинском алфавите для казахского языка. Сауле Исабаева с сожалением отметила, что процесс внедрения пресловутого латинского фактически застопорился. Сожалеет, поскольку, как она считает, "латинский язык" это просто широко открытые ворота в мир прогресса. Оказывается, огромное множество патентов принадлежат лицам из стран, где принята письменность на основе латинского алфавита.



Заметка состоит из трех частей: эмоциональная критика, спокойная критика, конструктивная часть. Каждая озаглавлена, и можно переходить к интересующей части.

Для удобства.



Эмоциональная критика.



Некто, скрывающийся за псевдонимом "Гость" разжигает ненависть, утверждая, что у тюрков не было алфавита. Пишет презрительно, и тем вызовет ответную, мягко говоря, неприязненную, реакцию. А Россия, якобы, всегда имела письменность. Это из отзывов на заметку. Были и другие, не лучшего качества и примерно в том же духе. Хорошо, что через два-три дня после публикации заметка переходит в архив, а отзывы исчезают.



Итак, по поводу письменности. Согласимся с ВВП, что у России тысячелетняя история. Тогда Киевская Русь тоже Россия. Письменность (глаголица и кириллица) в этой России появилась на рубеже IX и X веков. А у тюрков древнетюркское руническое письмо (русское научное название - "орхоно-енисейское письмо") применялось уже в VIII веке. Было также и другое письмо – уйгурское. Тоже применялось с VIII века. Как видим, письменность у тюрков уже применялась за столетие до появления письменности на Руси (России). И тюрки создали обширную империю, имели крупные города в то время, когда самой Руси еще не было. Это эмоциональная реакция, поместил в начале.



Спокойная критика



Перейду к более спокойной критике. Сауле Исабаеву беспокоит, почему зависла реформа казахского алфавита. Сам заголовок наводит на мысль, что С. Исабаева хотела бы, чтобы реформа состоялась. И для разъяснения причин "зависания", и "за" и "против" реформы пригласила экспертов.



Первый из экспертов Талгат Калиев, директор Института прикладных этнополитических исследований. Сходу приводится его утверждение: "Как ни крути, а латиница – язык науки, технологий и прогресса". Не берусь судить, это оригинальное его утверждение или обработанное. Но если оригинальное, то дальше можно было бы и не читать, раз человек считает алфавит языком. Но тщательности ради, пойдем дальше. "Напомню, что львиной долей патентов на изобретения (около 80 процентов) владеют страны, где используется латинская графика. Им же принадлежит большая часть публикаций в научных журналах. … на страны с письменностью на кириллице приходятся лишь два процента изобретений и научных статей" Есть ли причинно-следственная связь между латинским алфавитом и обилием патентов и публикаций? Мое убеждение – нет такой связи. Есть латинская (если на то пошло) поговорка "Post hoc, ergo propter hoc – c латыни этот термин переводится буквально "после этого, значит по причине этого". Это попытки констатировать причинно-следственные связи там, где на самом деле их нет, а есть простая последовательность событий, не связанных между собой. Видимо, в древние времена, к которым относится высказывание оно произносилось ироническим тоном. Поэтому на русский язык оно переводится: "после" не значит "вследствие".



Кроме того статистика лукава. Во-первых, предметы патентования не обязательно выполнены в странах с латинским алфавитом. Во-вторых, то же самое касается публикаций в журналах. В-третьих, следует сравнивать не абсолютные цифры, а относительные. Например, в отношении к населению, бюджету на образование и науку, ВВП… В-четвертых, можно сравнить Сербию и Хорватию и посмотреть, насколько латинский алфавит вывел последнюю вперед. В-пятых, нужно принять во внимание Китай, Японию и Корею, которые добились замечательного прогресса не меняя алфавита. Cюда же нужно причислить Индию, хотя наши критики могут сказать, что в этой стране говорят по-английски. Мы им возразим, что английским там владеет примерно 4 процента населения.



Вследствие чего же такое впечатляющее опережение латино-алфавитных стран? Это опережение было обеспечено ограблением других стран. Началось с ограбления Византии, когда крестоносцы по дороге к Святой Земле наткнулись на огромные богатства развитой Византии в Константинополе. И затем последовало ограбление почти всего мира. Оно и обеспечило быстрое развитие экономики, и, следовательно, науки.



Дальше – больше. "То есть, как ни крути, а латиница – язык науки, технологий и прогресса. И это одна из главных причин того, почему Казахстан в свое время принял решение перевести на нее казахскую письменность. Думаю, никто не удивится, если однажды из этих же соображений Россия тоже пойдет по пути принятия латиницы." Ну что сказать в дополнение к уже сказанному? Турция приняла алфавит на основе латиницы в 1928 году (скоро 100 лет), Азербайджан – начат переход в 1992 году, завершен – в 2001, Туркменистан – начал в 1993 году, Узбекистан решил переходить на латиницу в 1993 году, считается, что завершил в 2023. И какое из этих государств совершило рывок в науке, технологии и прогрессе, который можно было бы однозначно связать с переходом на латиницу? Пожалуй, ни одно. Возьмем Турцию как перешедшую на латиницу почти сто лет назад. Конечно, страна довольно развитая. Но есть десятки факторов, на которые можно указать как на факторы развития. Да и развитие не настолько яркое. Но вот интересно сравнить Турцию с Японией, Кореей, как Южной, так и Северной, или же с Ираном. Иран по параметрам очень сравним с Турцией, и развил ядерную программу, нефтехимию, производит баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, запускает искусственные спутники … и не менял алфавита.



И кроме рывка в науке, технологии и прогрессе от смены алфавита обещали облегчение изучения английского языка. "Латинский алфавит поможет изучать английский язык." Даже в первом классе школы на изучение, например, русского языка в России отводится от 54 до 84 часов. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. То есть, собственно буквы занимают еще меньше времени. Так как иностранным языкам нужно обучать на прочной основе родного языка, то удельная значимость букв вообще мала. Считается, что знание иностранного языка на уровне, пригодном для использования в своей профессии, достигается после окончания высшей школы. По оценке это 1000 часов аудиторной работы. Так что 20-30 часов, отводимые на изучение алфавита, не имеют особого значения в успехе усвоения иностранного языка. Что касается английского языка, хотя из 28 букв латинского алфавита только 6 гласных, есть 4 типа слога, в каждом из которых гласные произносятся по-разному. И согласные могут произноситься по-разному, в зависимости от окружения, Есть еще греческие, латинские и французские заимствования, которые сохранили свое произношение. Вообще, по одному крылатому выражению, в английском языке пишется "Манчестер", а произносится "Ливерпуль". И это только в фонетике! А исключений из правил в английском языке едва ли не больше, чем правил. Так что "знание латинского алфавита облегчит изучение английского языка" - это миф. Если стремиться к облегчению изучения иностранных, особенно, западно-европейских языков, намного более целесообразно ввести пропедевтическое преподавание эсперанто, в отношении которого доказано, что оно сокращает достижение заданного уровня владения иностранным языком в течение данного периода времени от 20 до 40 процентов, учитывая и время, затраченное на изучение эсперанто.



Так что предсказание о введении латинской графики в России вряд ли сбудется. Хотя в начале прошлого века такие планы были, но по мотивам мировой революции. Затем, когда подсчитали, в какую сумму такой переход обойдется, передумали и отложили заодно и мировую революцию.



"Еще одна причина того, почему переход на латиницу затормозился, на мой взгляд, связана с вероятным созданием единого тюркского алфавита. О такой необходимости Касым-Жомарт Токаев заявил два года назад на саммите Организации тюркских государств. Ведь если соответствующее решение будет принято, то вполне возможно, что в основу нового казахского алфавита ляжет тюркский, то есть они пересекутся. И это, конечно, был бы оптимальный вариант, который существенно упростил бы процесс адаптации наших граждан в странах тюркского мира."



И так получилось, что заметка, которую мы обсуждаем, была опубликована за два-три дня до принятия решения о едином тюркском алфавите. Об этом в конструктивной части.



Следующий эксперт - Арман Кудабай, журналист, преподаватель КазНУ им. аль-Фараби:

"Казахстан - единственная страна, в которой действуют аж четыре алфавита".



Казахстан действительно единственная страна, в которой действуют аж четыре алфавита, потому что в Индии их полтора десятка. Но четыре алфавита для одного языка, конечно, нечто. В Узбекистане четырех алфавитов одновременно нет, есть два, зато две произносительные нормы и два правописания. Вполне разделяю возмущение эксперта по поводу одновременного использования неутвержденных вариантов алфавита как он описывает. Тем не менее…



"Приведу простой пример. Часто на наших улицах я вижу патрульные машины с надписью "polisia", которая звучит как "полиСия", но никак не "полиЦия". Почему правоохранители выбрали именно такой вариант написания (ведь в латинском алфавите есть "-cia", "-tsia", "-tzia") – непонятно, но, следуя их логике, теперь нам и "цирк" надо писать как "sirk", и "медицина" как "medisina". Конечно, такое произношение допустимо в казахской разговорной речи, но отнюдь не в названиях учреждений. Понятно желание начальников первыми отрапортовать о "переходе на латинский алфавит", но в то же время их стремление отделаться поскорее от всего "неказахского" приводит к поистине пародийным результатам"



Неприятели перехода на латинскую графику в узбекском языке нашли другое слово, чтобы поизголяться – "цех". В латинской графике оно пишется "sex". И все же, если речь в частности о звуке [ц], он тюркским языкам не свойственен. Он проник в наши языки под влиянием русского вместе с заимствованиями. И устная форма языка считается первичной. Так что, ничего страшного нет в том, что пишется "polisia" (в Молдове, например, пишется "politia") или "sirk". Допустимо, как в разговорной речи, так и в названиях учреждений. Есть масса языков, в которых нет звука [ц], или других звуков. Нет [ц] в английском языке и слово "цирк" - "circus" произносится ['sɜ:kəs]. Нет звука [ц] в самом источнике латинского алфавита – латыни. На фарси нет [q]. В арабском языке нет звука [п], нет звука [ч], в египетском арабском нет звука [дж], вместо него [г], которого нет в остальных арабских – и нечего, не переживают, заимствованные слова приспосабливают под свою фонетику, а не меняют алфавит, чтобы приспособить свой язык к заимствованиям.



Третий эксперт Николай Осипов, историк, политолог:

"Превратили латинизацию в модную медийно-рекламную забаву"



Он отметил, что проект переход на латинский алфавит был инициирован как имиджевый и политический ангажинованный и остается таковым. Он высоко затратен, материально-технически и кадрово не обеспечен, научно и методологически не подготовлен, не согласован, не скоординирован, порождает множество проблем.



"В целом невнятность осуществляемой в РК языковой политики требует переосмысления процесса латинизации как ее составляющей." И это справедливо не только в отношении Казахстана. На этой оптимистической ноте можно перейти к конструктивной части.



Конструктивная часть



В конце 20-х годов прошлого века на волне революционного энтузиазма тюркологи Советского Союза разработали Новый тюркский алфавит, который был введен в использование в 1928 году.



Когда просветители начала прошлого века ратовали за смену алфавита, эта мера рассматривалась в контексте общего повышения уровня развития через развитие системы образования. Арабский алфавит был неудобен для полиграфии – буквы имеют до 4 позиционных форм. В то время, когда не было и не предвиделось компьютеров, автоматического набора для печати, преимущества латинского алфавита и кириллицы в этом плане были очевидны. Меньше знаков занимает и меньше времени для изучения. Почему латинский, а не кириллица? Большинство склоняется к мысли, что причина была политической. Нельзя забывать также о настрое на мировую революцию и создание всемирного языка, разумеется, с единым алфавитом. В виду разительного контраста в развитии Европы и США с остальным миром (который они же колонизовали и грабили), в качестве основы единого алфавита предполагался латинский.



Главным достоинством того алфавита на основе латинского для тюркских языков была унификация. В тот период еще были романтики, которые хотели объединить тюркские народности в единую нацию и создать государство Туран или, в другом варианте, Туркестан. Скорее всего, независимость этого желаемого государства не была на первом плане. Ведь просветители в царской России также стремились к равноправию представителей своих народностей с "великороссами". Впрочем, и жители северо-американских колоний Великобритании в начале также хотели всего лишь иметь своих представителей в парламенте, так как они платили налоги.



В настоящее время утверждать, что латинский алфавит – основа прогресса, это анахронизм. Почему – изложено выше.



После развала СССР руководители Центрально-азиатских республик поспешили в Москву присоединяться к свежеиспеченному Содружеству Независимых Государств. При этом упустили исторический шанс регионального объединения, который с трудом теперь стараются наверстать. (Лучше поздно, чем никогда.) И Независимые Государства стали создавать новую идентичность. Переход на новый алфавит был частью такого творчества. И по этой же причине не стали вводить общетюркский алфавит 1991 года таким, каким он был разработан. Плюсом этого алфавита являлась унификация, недостатком – он был на основе турецкого.



И вот: "В столице Азербайджана завершилось третье собрание комитета по унификации алфавита тюркоязычных народов, организованное под эгидой Организации тюркских государств. Мероприятие, проходившее с 9 по 11 сентября, было посвящено обмену знаниями и подведению итогов двухлетней работы над проектом единой письменности для тюркских языков. Центральной темой обсуждения стал проект общетюркского алфавита на латинской основе, впервые предложенный учеными еще в 1991 году."



То есть, два года работали и приняли проект 33-летней давности. В этом алфавите 34 буквы, и декларируется фонетический принцип: один звук – одна буква. В некоторых тюркских языках фонем больше. Например, в казахском языке 37 фонем.

И как было уже сказано, алфавит 1991 года создан на основе турецкого. То есть, одному языку присвоено преимущество. Этого не должно быть. При сближении наций следует обеспечивать их равноправие и равенство. Противники сближения тюркских наций неустанно твердят о стремлении Турции к доминированию, что политика Турции направлена на воссоздание Османской империи.

Есть разработанная методология равноправного сближения тюркских и любых других родственных наций. Это методология создания усредненных языков и методология этнолингвопанизма.

Вкратце, методология усреднения следующая. Применяется математическая процедура отбора единиц, норм и явлений языка. Чем у большего числа: 1) родственных языков и 2) индивидов-носителей этих языков встречается определенная норма при реализации некоторого языкового феномена, тем больше вероятность включения этой нормы в систему норм койне. В процессе превращения койне в наддиалектный литературный язык, идущем параллельно с формированием самосознания более высокой общности, в рамках конвергентно развивающейся группы родственных языков увеличивается внимание к этническим истокам и реформаторами языка делается попытка превратить в нормы усредненного языка те нормы, которые издревле применялись носителями языков данной языковой группы. Все эти три критерия учитываются и моделируются в математической система метода усреднения языков (https://www.turklang.org/wp-content/uploads/2020/10/Усредненные-языки.pdf) на английском https://marakandiy.uz/en/book/usrednyonnyie-yazyiki-popyitka-resheniya-mirovoj-yazyikovoj-problemyi-330. Производимый в компьютере расчет норм усредненного языка позволяет в течение небольшого промежутка времени построить усредненный язык.

Так как методология создания усредненных языков применима к любому уровню языка, можно создать усредненный тюркский алфавит. Мы предпринимали опыт усредненного тюркского алфавита по вышеупомянутой методике. (https://drive.google.com/file/d/13zkBO5fBu9vR4cQE9t7PrYoiz_s0KnwQ/)



Еще об усреднении языков и усредненном тюркском письме: (https://drive.google.com/file/d/1jIETCxz1vfZPzaz6FiROILqs-6R56QNf/). В отношении письменности предлагается ввести 39 графем по одной графемы для каждой из существующих 39 фонем тюркских языков. Эти графемы строятся на основе четырех систем письма: 1) на основе латинского алфавита; 2) на основе кириллического алфавита; 3) на основе арабского алфавита; 4) на основе орхоно-енисейской письменности.



Вопрос усредненного алфавита и усредненного языка это часть проблемы развития близости, единства тюркских народов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября, отметил растущее чувство "осознания региональной идентичности" в регионе Центральной Азии. Совсем недавно, 9 августа сего года, Президент отметил: "В последние годы Центральная Азия идет по пути укрепления добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития. Благодаря нашим совместным усилиям Узбекистану и всем соседним странам удалось решить многие проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием". своем выступлении констатировал начало формирования общерегиональной идентичности. Он отметил, что за последние шесть лет страны Центральной Азии стали эффективнее взаимодействовать и решать насущные вопросы. "Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о начале формирования общерегиональной идентичности." Здесь следует отметить, что общерегиональная не совпадает с общетюркской. Для иранских языков также применима методология усреднение.



При этом комментаторы значительное внимание в связи с региональной идентичностью уделяют предложению Президента Узбекистана странам Центральной Азии признать карты, удостоверяющие личность, друг друга для расширения туристического обмена. К самосознанию удостоверения личности не имеют отношения, хотя облегчение и усиление туристического и другого общения будет способствовать развитию регионального самосознания.



И усредненный этнолингвопанизм есть одно из средств продвижения по пути развития и укрепления общей идентичности. Метод усреднения позволяет создать общий фольклор, эпос и другие элементы, способствующие общей идентичности. На этом пути алфавит является существенным, но все же одним звеном. При этом существенно не основа алфавита, а его унификация. Источник - ЦентрАзия

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