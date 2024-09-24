Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий, - П.В.Густерин

11:32 25.09.2024

П.В. Густерин



Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий



В 2022 г. в качестве площадки для реализации программы Министерства обороны США "Инициатива содействия безопасности Украины" была сформирована Группа содействия безопасности в Украине (SAGU), базирующаяся на американской базе в Висбадене (ФРГ). К началу 2023 г. военные поставки Украине и обучение бандеровцев этой Группой приняли систематический характер.



Первым начальником SAGU стал генерал-лейтенант Антонио Агуто, будучи утвержденным Сенатом США 22 декабря 2022 г. Что известно о генерале Агуто?



Антонио Альзона Агуто-младший родился в штате Иллинойс 18 ноября 1966 г.



В 1988 г. Агуто окончил Военную академию США с присвоением степени бакалавра наук в области аэрокосмической техники.



Проходил службу в качестве командира 2-го кавалерийского полка, 11-го бронекавалерийского полка, начальника 7-го армейского учебного командования, командующего 3-й пехотной дивизией, командующего 1-й армией, заместителя начальника штаба по операциям, планированию и обучению Командования армейских сил США.



В ходе службы принимал участие в Войне в Заливе (1990–1991), в Войне в Ираке (2003–2011) и в Войне в Афганистане (2001–2021).



12 декабря 2023 г. Агуто был направлен на Украину формально для повышения качества консультаций, предоставляемых руководству Украины во время зимней кампании, а по сути – для осуществления непосредственного командования украинскими вооруженными силами.



Представитель Армии США в Европе и Африке полковник М. О'Доннелл отказался комментировать сообщения о поездках генерала Агуто на Украину, сославшись на соображения оперативной безопасности. "Военные должностные лица США регулярно взаимодействуют с посольством США в Киеве и старшими украинскими военными руководителями для консультаций по ряду вопросов", – заявил О'Доннелл.