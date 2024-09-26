В Усть-Каменогорске вышел новый сборник стихотворений Марии Волковой

01:04 28.09.2024

Максим Ивлев

И снова Мария Волкова…



Ольга Михайловна Тарлыкова и литературное объединение "Звено Алтая" недавно выпустили в Усть-Каменогорске, в издательстве "Арго", новый сборник стихотворений нашей замечательной землячки, казачке Сибирского войска и уроженки Усть-Каменогорска Марии Вячеславовны Волковой (1902-1983).



Ольга Тарлыкова не в первый раз обращается к творчеству Марии Волковой. Помимо нескольких статей о судьбе поэтессы в разных журналах, несколько лет назад она выпустила книгу "Я иртышской водой крещена…", о которой мы уже писали и которая состоит из двух частей – рассказе о жизни самой Волковой с уникальными фотографиями, а также подборки ее избранных стихотворений.



Имя нашей соотечественницы, выдающейся поэтессы Русского Зарубежья Марии Вячеславовны Волковой, ее творческое наследие, по сей день плохо известно ее землякам восточно-казахстанцам. А ведь М.В. Волкова прожила интересную и трудную жизнь. Ей довелось пройти все круги ада в российскую смуту начала ХХ века: пережить Первую мировую войну, Октябрьский переворот, Гражданскую войну, Великий Сибирский Ледяной поход, смерть близких людей и горькое, полное опасностей и страданий, расставание с Родиной. Финалом ее Русской эпопеи были скитания, бесправие и лишения на чужбине - в Литве и Германии.



Свою тоску и боль по утраченной Родине, истинная дочь России Мария Волкова выразила в поэзии. Стихи звучат как гимн любви и верности Отчизне, "как дар, как дочерний привет" Родине, хоть и "уславшей" ее "к чужим, холодным берегам", но не погасившей веру в ее Возрождение.



И вот в новом сборнике мы можем довольно полно ознакомиться с различными произведениями Волковой, написанными в период с 1920-х по 1970-е годы в которых представлена разнообразная художественная палитра поэтессы.



Поэтому огромная благодарность литобъединению "Звено Алтая" и лично Ольге Михайловне Тарлыковой за популяризацию творчества замечательной русской поэтессы первой волны эмиграции и постепенное возвращение ее незаурядного наследия на ее малую Родину – славный город Усть-Каменогорск и вообще в Россию!