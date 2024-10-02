Какую американскую партию предпочитают арабы, - П.В.Густерин

12:58 02.10.2024

П.В. Густерин



Какую американскую партию предпочитают арабы



На фото: эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп.



А все-таки большинство арабов из нынешних наиболее известных партий США предпочитают республиканцев: кто-то говорит, что демократка Харрис будет "охранником" ("хАрис") Израиля, другие говорят, что "сторож" ("хАрис") им не нужен.



По некоторым сведениям, значительная часть американцев палестинского происхождения предпочитает кандидата партии "Зеленых" Джилл Стайн.



В любом случае, нынешняя ближневосточная политика демократов США никого из арабов не устраивает, поэтому большинство из них отдают свое предпочтение республиканцу Дональду Трампу, несмотря на то что Трамп в бытность свою президентом приказал нанести два ракетных удара по Сирии и разорвал ядерную сделку с Ираном.