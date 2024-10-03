Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин

12:46 03.10.2024

П.В. Густерин



Откуда появилось название "Индия"



В СМИ бродит заблуждение, что "Индия" - название, которое придумали колонизаторы в отличие от самоназвания "БхАрат". "Индия" - это никакое не колониальное название. Персидское название "Хинд" попало в европейские языки через древнегреческий благодаря трем сочинениям под одинаковым названием "Индика" Арриана, Ктесия и Мегасфена, творившим еще до нашей эры.



Вспомним Афанасия Никитина и его "Хожение за три моря" (XV век): "И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много...". Как известно, Афанасий Никитин пришел в Индию через Персию за 30 лет до португальцев, ставших в Индии первыми колонизаторами.



Кстати, советский индийский чай был "I сорт" (см. фото), а не "высший", потому что его разбавляли грузинским.