|Скончался экс-депутат Парламента, секретарь ЦК Компартии и глава политсовета Демократического выбора Казахстана Толен Тохтасынов
20:12 06.10.2024
Казахстанские СМИ сооющают о кончине известного (в недавнем прошлом) политика Толена Тохтасынова.
ТОХТАСЫНОВ Толен Мухамедиевич
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[09.10.1962 - 05.10.2024]
Родился 9 октября 1962 года в городе Семипалатинск. Казах. Происходит из подрода мурын рода каракерей племени найман.
Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт.
С сентября 2000 года - депутат Мажилиса Парламента РК. Член
Комитета по вопросам экологии и природопользования. Руководитель депутатской группы "Экология".
С 2004 года - секретарь ЦК Компартии Казахстана.
депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата (с 1999). Был одним из учредителей движения "Демократический выбор Казахстана" (2001). Председатель политсовета ДВК
Семья
Жена - Тохтасынова Алма Капановна, адвокат. Дочь - Алия (1989 г.); сын - Алихан (1994 г,