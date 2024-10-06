Бауржан Аленов стал первым заместителем министра внутренних дел Казахстана

08:10 07.10.2024

"Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Акорды 7 октября 2024 года



Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокчетавской

области. Казах.



По образованию юрист, магистр юридических наук.



Службу в органах внутренних дел начал в мае 1997 года с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД города Кокшетау.



В органах МВД на различных должностях.



В 2013 году был назначен начальником УВД города Кокшетау ДВД Акмолинской области.



С 2015 по 2018 год был заместителем начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника акмолинского ДП.



С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД.



В августе 2022 года Бауржан Аленов возглавил ДП Алматинской области.