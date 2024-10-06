О пассионарности арабских государств, - П.В.Густерин

12:00 07.10.2024

П.В. Густерин



О пассионарности арабских государств



24 сентября с.г. в вечерней программе Сергея Мардана на телеканале "СоловьевLIVE" я выдвинул утверждение, что арабские государства потеряли свою пассионарность. Сергей мне возразил, но спора не получилось в связи с ограниченностью времени телепередачи.



Я продолжаю утверждать, что арабские государства (не народы !) потеряли свою пассионарность.



Наиболее наглядно это прослеживается в отношении Израиля. Здесь проявление их пассионарности можно разделить на три периода:



1) период войн арабских государств против Израиля (1948-1973), когда они (Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия) сами нападали на своего ненавистного соседа;



2) период затишья (1973-1982), во время которого началось сближение арабских государств в лице Египта с Израилем (Кэмп-Дэвидские соглашения, 1978) вплоть до установление дипломатических отношения (1979);



3) период нападений Израиля на арабские государства и Палестинские территории (1982 – настоящее время), во время которых ряд арабских государств также установили с Израилем дипломатические отношения, хотя были и случаи их разрыва.



Итак, если в начале существования Израиля арабские государства пытались его уничтожить, то теперь они (Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, Судан, Эмираты) ввиду не прикрытой израильской агрессии против Ливана и Палестинских территорий даже не разрывают с ним дипломатические отношения.