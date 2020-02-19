Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области. Вырос из "молодежного кадрового резерва"

09:26 09.10.2024

"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом Улытауской области", – говорится в сообщении пресс-службы Ак-Орды за 9 октября 2024 года.



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Род. 23.06.1984 в г. Джезказган. Казах.



В 2005 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби по специальности "Государственное и местное управление", а в 2008 году - Алматинскую юридическую академию.



Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования города Алматы. С апреля 2007 года по март 2013 года работал начальником отдела экономической политики и отраслевого планирования, затем начальником сводного отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования города Алматы, начальником отдела планирования, отчетности и информатизации ревизионной комиссии по городу Алматы. С марта 2013 года по октябрь 2015 года – заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы. С октября 2015 года по июнь 2016 года - заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В ? - 09.2018 - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Акционерного общества "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 09.2018 - 2019 - нач-к управления предпринимательства, торговли и туризма акимата Павлодарской обл.

С апреля 2019 - фев. 2020 - директор Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".



зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв



С 19.02.2020 - 18.08.23 - председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.



С августа 2023 - октяб. 2024 - заместитель акима Улытауской области.



с 9 окт. 2024 - аким Улытауской области.



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Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Берика Абдыгалиулы. Он с июля 2022 года возглавлял Улытаускую область, сообщает

пресс-служба Акорды 9 октября 2024 года.