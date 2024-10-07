Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин

10:53 09.10.2024

П.В. Густерин



Нательные полумесяцы у российских мусульман



В 1994 г. в Армии у солдат с Кавказа впервые увидел нашейные подвески в виде полумесяцев. Потом, работая в школах, видел такие подвески у некоторых учениц.



У мусульман-иностранцев и мусульманок-иностранок, с которыми учился в ИСАА при МГУ и Дипломатической академии МИД РФ, таких подвесок не видел.



Ни в одной арабской стране, ни в Азербайджане, ни в Узбекистане, ни в Турции, ни в Иране, ни на пляже, ни в городе, ни у лиц мужского пола, ни у лиц женского пола никогда не видел подвесок в виде полумесяца.



Из вышесказанного можно предположить, что российские мусульмане заимствовали этот обычай у российских христиан, которые, разумеется, носят нательные крестики.