Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин

11:01 10.10.2024

П.В. Густерин



Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го



Где встретились бы союзники по антигитлеровской коалиции, если бы Второй фронт был бы открыт раньше 1944 г. …



На карте показана линия советско-германского фронта к концу 1944 г.



Бесспорно, Сталин правильно делал, настаивая на открытии Второго фронта в Европе. Но что было бы, если бы союзники открыли его не 6 июня 1944 г., а хотя бы на полгода раньше, предположим, вскоре после Тегеранской конференции, состоявшейся 28 ноября - 1 декабря 1943 г.?



Кстати, одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на саммите в Тегеране, как раз и был вопрос открытия Второго фронта в Европе.



В этом случае Красная Армия встретилась бы с войсками союзников вблизи довоенной границы СССР, и произошла бы не историческая Встреча на Эльбе вблизи Торгау, а встреча где-нибудь на Висле (см. карту).



То есть, возможно, Советские войска даже не ступили бы на территорию Германии, даже в Восточной Пруссии, и не было бы Калининградской области в составе СССР и РФ.



Во всяком случае Берлин был бы взят союзными войсками, но никак не нашими. А это стало бы весомым доводом фальсификаторов истории в оспаривании решающей роли СССР во Второй мировой войне.



Разумеется, потери СССР были бы меньше, и Великая Отечественная война, а в дальнейшем и Вторая мировая война, закончились бы раньше, но при этом геополитические и военно-стратегические позиции Советского Союза оказались бы гораздо слабее.



В этом случае вероятность осуществления плана "Немыслимое" ("Unthinkable"), и с успешным для его разработчиков исходом, резко возрастала, поскольку СССР не располагал бы бронетанковым кулаком в Центральной Европе, который, как известно, являлся сдерживающим фактором до появления у Советского Союза атомной бомбы в 1949 г.



Также вполне возможной становилась реализация плана "Тоталити" ("Totality") и целого ряда последовавших за ним в 1946-1949 гг. подобных планов атомных бомбардировок СССР Соединенными Штатами.



Итак, затягивание союзниками открытия Второго фронта в конечном итоге сыграло на руку СССР, который смог использовать сложившееся послевоенное положение для предотвращения нападения своих бывших союзников и для достижения паритета в создании оружия массового уничтожения.