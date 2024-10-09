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Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.ГустеринВторой фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
11:01 10.10.2024

П.В. Густерин

Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го

Где встретились бы союзники по антигитлеровской коалиции, если бы Второй фронт был бы открыт раньше 1944 г. …

На карте показана линия советско-германского фронта к концу 1944 г.

Бесспорно, Сталин правильно делал, настаивая на открытии Второго фронта в Европе. Но что было бы, если бы союзники открыли его не 6 июня 1944 г., а хотя бы на полгода раньше, предположим, вскоре после Тегеранской конференции, состоявшейся 28 ноября - 1 декабря 1943 г.?

Кстати, одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на саммите в Тегеране, как раз и был вопрос открытия Второго фронта в Европе.

В этом случае Красная Армия встретилась бы с войсками союзников вблизи довоенной границы СССР, и произошла бы не историческая Встреча на Эльбе вблизи Торгау, а встреча где-нибудь на Висле (см. карту).

То есть, возможно, Советские войска даже не ступили бы на территорию Германии, даже в Восточной Пруссии, и не было бы Калининградской области в составе СССР и РФ.

Во всяком случае Берлин был бы взят союзными войсками, но никак не нашими. А это стало бы весомым доводом фальсификаторов истории в оспаривании решающей роли СССР во Второй мировой войне.

Разумеется, потери СССР были бы меньше, и Великая Отечественная война, а в дальнейшем и Вторая мировая война, закончились бы раньше, но при этом геополитические и военно-стратегические позиции Советского Союза оказались бы гораздо слабее.

В этом случае вероятность осуществления плана "Немыслимое" ("Unthinkable"), и с успешным для его разработчиков исходом, резко возрастала, поскольку СССР не располагал бы бронетанковым кулаком в Центральной Европе, который, как известно, являлся сдерживающим фактором до появления у Советского Союза атомной бомбы в 1949 г.

Также вполне возможной становилась реализация плана "Тоталити" ("Totality") и целого ряда последовавших за ним в 1946-1949 гг. подобных планов атомных бомбардировок СССР Соединенными Штатами.

Итак, затягивание союзниками открытия Второго фронта в конечном итоге сыграло на руку СССР, который смог использовать сложившееся послевоенное положение для предотвращения нападения своих бывших союзников и для достижения паритета в создании оружия массового уничтожения.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728547260


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