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Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе, - П.В.ГустеринАмериканский центр подготовки специалистов по СССР в Европе, - П.В.Густерин
11:18 12.10.2024

П.В. Густерин

Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе

Перевод статьи, опубликованной в газете Los Angeles Times, о подготовке Пентагоном специалистов по развалу СССР в перестроечные годы с комментариями переводчика...

Занимаясь статьей о майоре Армии США Артуре Николсоне-младшем, я начал искать печатный материал о Русском институте Армии США, выпускником которого тот являлся. И снова мне повезло в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино, где я в газете Los Angeles Times от 7 мая 1989 года наткнулся на искомый материал в виде статьи, перевод которой я здесь и представляю.

В то время как Горбачев восклицал, говоря о своих западных партнерах, что он с друзьями не торгуется, эти "друзья" продолжали пускать пыль в глаза.

*****

Перевод с английского языка

Кевин Костелло
Учебное заведение Вооруженных Сил в Западной Германии: только не называйте его "школой шпионов"

Гармиш [1], Западная Германия [2].

Окруженная заснеженными альпийскими вершинами, элитная школа Армии США выпускает экспертов по Советскому Союзу. Они становятся военными атташе, аналитиками разведки Пентагона [3] и даже послами.

Но, - говорит полковник Ричард С. Косевич, начальник Русского института Армии США, - не называйте форпост в Баварии [4] "шпионской школой", как утверждают некоторые советские и прочие критики.

Полковник добавляет, что Институт станет играть еще более важную роль, если будут достигнуты соглашения с Советами по сокращению [ядерных] ракет или обычных вооружений.

2-годичная программа Института охватывает советские военные и политические вопросы, марксизм-ленинизм, средства массовой информации, военную историю, контроль над вооружениями и русский язык, а также множество других предметов.

Количество слушателей, обучающихся в одно время, колеблется от 40 до 50 человек, треть из которых - гражданские лица из Госдепартамента США [5] и Министерства обороны, а две трети - военные. Примерно пятеро из них - женщины.

Курсы преподаются на русском языке, а стены увешаны советскими военными плакатами с кириллическими надписями. В одном из коридоров висит большой портрет президента Михаила Горбачева [6].

Институт, в котором в настоящее время преподают 18 человек, с момента основания в 1947 г. выпустил более 800 специалистов. Изначально в нем готовили офицеров для борьбы с Советами, когда Германия была оккупирована армиями [бывших] союзников.

Среди недавних выпускников - майор Армии США Артур Николсон-младший, которого застрелили советские солдаты в марте 1985 г. на своей базе в Потсдаме во время [его] патрулирования в Восточной Германии.[7]

Выпускниками, которые продолжили служить на высоких дипломатических должностях, являются Джек Ф. Мэтлок-младший, посол в Советском Союзе [8], и Роджер Кирк, посол в Румынии.

Выпускники школы занимают должности военных атташе в посольствах США по всему советскому блоку [9], а также в Хельсинки и Вене. Другие консультируют американских военных в Западной Германии, обслуживают "горячую линию" между Вашингтоном и Москвой, работают аналитиками разведки Министерства обороны в Вашингтоне, преподают и выполняют множество других задач.

"Если мы получим соглашение об ОСВ [10] или соглашение об обычных вооружениях [11], востребованность специалистов, которые могут говорить по-русски и имеют военные знания, будет в сто раз больше, чем сейчас", - сказал Косевич.

Он добавил, что к лету 1990 г. число слушателей увеличится до 75 человек. "Постоянно расширяются контакты с Советской Армией. Мы надеемся все больше и больше участвовать в этом".

Институт подчиняется Командованию разведки и безопасности Армии США. Он находится в одном здании внутри обширного армейского поста в Гармише, окруженного скалистыми альпийскими вершинами, которые также предлагают одни из лучших условий для катания на лыжах в Западной Германии.

Слушателей зачисляют после как минимум одного года интенсивной подготовки по русскому языку и после получения степени магистра по советологии в одном из американских университетов.

Косевич подчеркнул важность наличия носителей русского языка в качестве преподавателей, многие из которых являются дипломированными специалистами. "Это позволяет нам понять, как мыслит советский кадровый офицер, чтобы понять, как он будет действовать и реагировать".

33-летний капитан Тед Киркпатрик, уроженец Миннеаполиса, поступил в Институт после того, как начал изучать русский язык в старших классах школы и продолжил в колледже. "Моя долгосрочная цель - стать атташе в Москве", - сказал он.

Когда школа была основана после Второй мировой войны, большинство преподавателей были "перемещенными лицами" из Советского Союза. Теперь 16 носителей русского языка на факультете - это в основном легальные эмигранты 1970-х годов.

"Американские слушатели более мотивированы", - сказал преподаватель Лев Юдович, бывший московский адвокат, который также преподавал на курсах по юриспруденции. "Они хотят понять, действительно хотят понять текущие события", - сказал он.

64-летний Юдович добавил, что его беспокоит плохое отношение к Институту в советских СМИ, включая недавнюю статью в "Правде", газете коммунистической партии СССР, в которой его назвали шпионской школой. Он называет усилия советской прессы "продолжением психологической войны". Но Косевич сохраняет оптимизм.

Источник: Associated Press.

Комментарии
[1] Гармиш-Партенкирхен, город в Германии.
[2] Федеративная Республика Германия.
[3] Министерство обороны США
[4] Федеральная земля Германии.
[5] Министерство иностранных дел США.
[6] Ошибка автора: М.С. Горбачев стал Президентом СССР 15 марта 1990 г. На день выхода статьи он занимал пост Генерального секретаря КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
[7] Подробнее см. в нашей статье "С советскими часовыми шутки были плохи. Год 1985-й", опубликованной на портале "ЦентрАзия" https://centrasia.org/newsA.php?st=1718011020
[8] Посол США в СССР в 1987-1991 гг.
[9] Страны Варшавского договора.
[10] Ограничение стратегических вооружений. В 1991 г. Договор ОСВ-2, заключенный в 1979 г., был заменен Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
[11] Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был заключен в 1990 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728721080


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