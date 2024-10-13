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РИСИ. Леонид Решетников как стратег, - П.В.ГустеринРИСИ. Леонид Решетников как стратег, - П.В.Густерин
21:45 14.10.2024

П.В. Густерин

Леонид Решетников как стратег

2 ноября 2016 г. президент Путин подписал Указ № 583 об освобождении с 4 января 2017 г. от должности директора Российского института стратегических исследований Л. Решетникова и Указ № 584 о назначении на эту должность М. Фрадкова. Решетникову не было еще и 70-ти, а Фрадков всего лишь тремя годами моложе его. В чем же кроется причина этого кадрового решения?

Во-первых, Решетников за время своего директорства низвел РИСИ до уровня личной канцелярии. Вместо аналитики многие сотрудники Института вынуждены были заниматься разработкой тем, которые были интересны лично директору.

Во-вторых, удержаться в Институте могли лишь те, кто разделял крайне монархические взгляды директора, являвшегося, по сути, черносотенцем и царебожником. Фаворитом Решетникова стал некто Петр Мультатули, все заслуги которого в области стратегических исследований состояли в том, что его прадед был поваром Николая II. Всякая попытка возражать фавориту пресекалась в грубой форме и могла иметь тяжелые последствия вплоть до увольнения, невзирая на прошлые заслуги сотрудника.

В-третьих, не обошлось и без непотизма: дочь директора стала ведущей РИСИ-ТВ.

В-четвертых, некоторые сотрудники РИСИ стали принимать участие в многочисленных ток-шоу, в то время как руководству страны не были предоставлены глубокие аналитические материалы по внешнеполитической ситуации в отдельных регионах планеты и во всем мире в целом, что является главной функцией Института. Так, Центр Азии и Ближнего Востока возглавила филолог-испанист Анна Глазова, которая сама стала "специализироваться" на Турции. В результате никто из сотрудников Института не смог предупредить соответствующие государственные структуры о готовящемся выпаде президента Турции Эрдогана против России.

В-пятых, Решетников пропагандировал среди сотрудников Института преклонение перед НАТОвской Болгарией, которая, как известно, является враждебным России государством начиная с Первой мировой войны.

В-шестых, достаточно было взглянуть на материалы сайта Института, чтобы увидеть, как там восхвалялась персона Решетникова, честолюбию которого не было предела.

В-седьмых, сам сайт стал площадкой для публикации пропагандистских материалов, а не глубокой аргументированной аналитики.

Принимая во внимание все вышесказанное, становится понятным, почему президент Путин назначил М. Фрадкова не только председателем совета директоров концерна "Алмаз-Антей", но и директором РИСИ.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728931500


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