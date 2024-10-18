Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Послужной список, - П.В.Густерин

12:11 19.10.2024

П.В. Густерин



Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер



По сообщению ТАСС, 14 октября с.г. пресс-секретарь Министерства обороны США генерал-майор ВВС Патрик Райдер заявил, что проводимые ВС КНР учения у Тайваня якобы дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давление.



Генерал Райдер стал широко известен благодаря тому, что 13 сентября с.г. в своем официальном выступлении, о чем также сообщило ТАСС, он оговорился и по ошибке заявил о намерении США помогать России защищать ее суверенитет.



Что нам известно о сменщике контр-адмирала Керби помимо этого?



В 1992 г. Райдеру было присвоено офицерское звание после того, как он прошел обучение по программе подготовки офицеров запаса ВВС в Университете Флориды в Гейнсвилле.



За свою карьеру генерал-майор Райдер руководил операциями по связям с общественностью в многочисленных зарубежных чрезвычайных операциях. Он служил на авиабазе Тасар (Венгрия) в 1995 г., руководил мероприятиями по связям с общественностью 48-го истребительного авиаполка в поддержку НАТО во время воздушной кампании в Косово в 1999 г., а также служил в Багдаде с марта по июль 2004 г.



Проходя службу в Центральном командовании США, генерал-майор Райдер с 2014 по 2016 г. курировал мероприятия по связям с общественностью в поддержку кампании по борьбе с ИГИЛ.



Занимая должность пресс-секретаря Министерства обороны США с 4 августа 2022 г., Райдер обязан предоставлять своевременную и точную информацию Конгрессу, общественности и средствам массовой информации о деятельности названного министерства. Он также консультирует министра обороны США Ллойда Дж. Остина и заместителя министра обороны Кэтлин Хикс по вопросам связей с общественностью.



Образование и профессиональная подготовка генерал-майора Райдера.

1992 г. – бакалавр наук, Университет Флориды, Гейнсвилл (штат Флорида).

1999 г. – Школа офицеров эскадрильи, авиабаза Максвелл (штат Алабама).

1999 г. – магистр искусств в области государственного управления, Университет Боуи (штат Мэриленд).

2002 г. – программа по изучению немецкого языка, Университет Зальцбурга (Австрия).

2004 г. – Колледж командования и Штаба ВВС, заочно, авиабаза Максвелл (штат Алабама).

2006 г. – магистр наук в области стратегической разведки, Объединенный колледж военной разведки, Разведывательное управление Министерства обороны, авиабаза Боллинг, Вашингтон (федеральный округ Колумбия).

2013 г. – магистр наук в области национальной стратегии ресурсов, Школа национальной безопасности и стратегии ресурсов Д. Эйзенхауэра, Национальный университет обороны, Форт Лесли, Вашингтон (федеральный округ Колумбия).



Послужной список генерал-майора Райдера.

1. Январь 1993 г. – август 1994 г. – заместитель начальника по связям с общественностью, 81-е учебное крыло, авиабаза Кислер (штат Миссисипи).

2. Август 1994 г. – июнь 1996 г. – заместитель начальника по связям с общественностью, 39-е крыло, авиабаза Инджирлик (Турция).

3. Июнь 1996 г. – июнь 1999 г. – начальник по связям с общественностью, 48-е истребительное крыло (Великобритания).

4. Июнь 1999 г. – июль 2000 г. – начальник отдела готовности и оценки, секретарь по связям с общественностью ВВС, Отдел ресурсов и готовности, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

5. Июль 2001 г. – июнь 2002 г. – исполнительный директор, секретарь по связям с общественностью ВВС, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

6. Июнь 2002 г. – июнь 2003 г. – начальник отдела планов и готовности ВВС США в Европе, база Рамштайн (Германия).

7. Июнь 2003 г. – июль 2005 г. – начальник по связям с общественностью операционного отдела ВВС, база Рамштайн (Германия).

8. Август 2005 г. – август 2006 г. – слушатель Объединенного военного разведывательного колледжа, Агентство военной разведки, база Боллинг, Вашингтон (федеральный округ Колумбия).

9. Август 2006 г. – сентябрь 2009 г. – пресс-атташе пресс-службы Министерства обороны, офис помощника министра обороны по связям с общественностью, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния)

10. Октябрь 2009 г. – октябрь 2010 г. – директор по связям с общественностью, офис представителя по вопросам обороны в Пакистане, Исламабад (Пакистан).

11. Ноябрь 2010 г. – июль 2012 г. – стратегический советник по коммуникациям командующего ВВС, Штаб ВВС, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

12. Август 2012 г. – июнь 2013 г. – слушатель Школы национальной безопасности и стратегии ресурсов им. Д. Эйзенхауэра, Национальный оборонный университет, Форт Лесли Дж. Макнейр, Вашингтон (федеральный округ Колумбия).

13. Июль 2013 г. – июль 2016 г. – директор по связям с общественностью и заместитель директора по интеграции коммуникаций, Центральное командование США, авиабаза Макдилл (штат Флорида).

14. Июль 2016 г. – сентябрь 2017 г. – начальник отдела операций со СМИ ВВС, секретарь по связям с общественностью ВВС, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

15. Октябрь 2017 г. – октябрь 2019 г. – специальный помощник по связям с общественностью председателя Объединенного комитета начальников штабов, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

16. Октябрь 2019 г. – апрель 2020 г. – специальный помощник директора по связям с общественностью ВВС, секретарь ВВС, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

17. Май 2020 г. – август 2022 г. – директор по связям с общественностью, офис секретаря ВВС, Пентагон, Арлингтон (штат Вирджиния).

18. Август 2022 г. – настоящее время – пресс-секретарь Министерства обороны, Арлингтон (штат Вирджиния).



За свою более чем 30-летнюю службу генерал-майор Райдер был удостоен множества наград и премий:

медаль "За выдающиеся заслуги в обороне" с дубовыми листьями,

медаль "За заслуги в обороне" с дубовыми листьями,

медаль "За заслуги в обороне" с тремя дубовыми листьями,

медаль "За заслуги в совместной службе" с дубовыми листьями,

медаль "За заслуги в военно-воздушных силах" с двумя дубовыми листьями,

медаль "За достижения в военно-воздушных силах",

медаль "За выдающиеся заслуги",

премия "За заслуги в совместной службе" (два дубовых листа),

премия "За выдающиеся заслуги в воздушно-космической сфере" (шесть дубовых листьев).