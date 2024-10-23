 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.10.2024
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SITA объявила о назначении Натали Альтвегг на должность старшего вице-президента подразделения AirportsSITA объявила о назначении Натали Альтвегг на должность старшего вице-президента подразделения Airports
12:16 24.10.2024

В новой должности г-жа Альтвегг будет отвечать за дальнейшее укрепление лидерства компании в сфере информационных технологий для аэропортов.

ЖЕНЕВА – 23 октября 2024 г. – SITA, мировой лидер в области ИТ-решений для воздушного транспорта, объявила о назначении Натали Альтвегг на пост старшего вице-президента бизнес-подразделения SITA Airports. В новой должности г-жа Альтвегг сосредоточится на расширении присутствия SITA в аэропортах по всему миру. Сегодня решениями компании пользуются более 1000 аэропортов, внедряющих цифровые технологии для трансформации индустрии путешествий.

Более чем двадцатилетний опыт в авиаиндустрии дает г-же Альтвегг глубокое понимание бизнес-процессов в аэропортах. Она вступает в новую должность после двух лет работы в качестве исполнительного директора направления SITA Europe, получив обширный спектр навыков в области стратегического руководства, в вопросах управления персоналом и клиентским портфолио, а также обладая экспертизой в сфере M&A, ИТ-аутсорсинга и реализации проектов любого масштаба.

По словам Натали Альтвегг: "Мы являемся мировым лидером рынка технологий для воздушных гаваней, заботясь о будущем тысяч наших клиентов по всему миру – аэропортов, авиакомпаний и наземных служб. Благодаря нам индустрия путешествий трансформируется, чтобы обеспечить безупречный пользовательский опыт с помощью самых прогрессивных, надежных и экологичных решений. Наши продукты для аэропортов являются одним из главных достижений в отрасли, и я с нетерпением жду возможности заглянуть с их помощью в будущее".

Дэвид Лаворель, генеральный директор SITA, подчеркнул: "Рад приветствовать Натали в рядах руководящего состава SITA как чрезвычайно опытного эксперта, обладающего четким представлением как развивать наш бизнес в аэропортах. Ее знания и лидерские качества станут большой ценностью для клиентов компании по всему миру".

Источник - ЦентрАзия
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