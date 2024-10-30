День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане, - Абдуфаттах Маннапов

13:05 31.10.2024 Абдуфаттах Маннапов

День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане



"Защита прав человека во всем мире с равными мерками для всех стран должна быть предметом заботы не только отдельных энтузиастов, но и правительств и международных организаций".

Андрей Сахаров



"Жизнь в правде" как форма протеста человека против навязанного ему положения является альтернативной попыткой вернуть себе свою собственную ответственность, что есть безусловно, акт нравственный".

Вацлав Гавел



Фото. Памятник жертвам политических репрессий, Москва, 1999 год



30 октября 1974 года, 50 лет тому назад произошло событие ранее небывалое в Советском Союзе. Диссиденты, находящиеся в заключении в мордовских и пермских лагерях, организовали голодовку в знак протеста против тяжелого положения советских политических узников и призвали к борьбе за свои права, за солидарность. С тех пор это дата - 30 октября вошел в историю как День политзаключенного.[1] Историческое значение этого события и этой даты не только для граждан России, но и других тогдашних союзных республик - Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Армении, Киргизии, был очевиден, так как были политзаключенные выходцы из каждого из них. В полном объеме этот очевидность начал раскрываться с началом горбачевской перестройки, гласности, давшие советским людям возможность без набившего оскомину "классового подхода" - абсолютизирующей догму о классовой борьбе, непредвзято, объективно, всесторонне изучать периоды "гражданской войны", "военного коммунизма", "раскулачивания", "насильственно-искусственного разделения народов Туркестана", "поиска врагов народа", "большого террора", "врачей вредителей", "борьбы с низкопоклонством перед западом", "сталинского культа личности", "волюнтаризма", "застоя" и начать осваивать основы современной цивилизации - демократию, законность, приоритет общечеловеческих ценностей, соблюдения прав, свобод человека, свободу слова, разделения ветвей власти и их сменяемость.



Алексей Федоров - журналист, бывший политзаключенный

Если память мне не изменяет, 1977 году в республиканской библиотеке имени А. Наваи, в городе Ташкенте, столице Узбекистана, я сидел читал, конспектировал, а в соседнем столе две красивые студентки, между собой говорили, зачем художникам философия - диамат, истмат, сложные для понимания предметы? Я не выдержал и вмешался в их разговор, сказав: Извините, я преподаватель философии, если у вас есть вопросы, могу доходчиво разъяснить.[2] Одна из них сказала, давайте выйдем в фойе и там поговорим. Мы вышли, нашли куда можно сесть и познакомились. Это были студентки Ташкентского театрально - художественного института, будущие художницы - Женя и Оля. Они задавали вопросы, я отвечал. Они записывали. Это встреча в библиотеке была не последней. Неоднократно и после мы встречались там и у нас сложились добрые, уважительные отношения. Через месяц или два меня пригласили к Жене, домой на день рождение. Я пришел к ней и познакомился с ее отцом, подполковником, который служил в советской армии, мамой - сотрудницей библиотеки. В среде гостей были Люба и ее друг Валентин, по возрасту на много старше Жени, Ольги и меня. Люба спросила, у Жени, она рассказала мне или нет об Алексей Ивановиче Федорове? Женя ответила, пока не успела, но Алексей Ивановичу рассказала обо мне. Люба сказала: "Алексей Иванович Федоров - журналист, политический заключенный во время войны. Причина, когда замполит восхвалял Верховного главнокомандующего И. Сталина, он с задором смелого молодого солдата, заявил, если это так, почему отступали до Москвы и ели удержали столицу, Ленинград оказался в ужасной блокаде, Сталинград также ели удержали? Сколько драпали и сколько людей потеряли? Он, за это был осужден военным трибуналом и отсидел более семи лет в сталинских тюрьмах, лагерях".



У меня вырвалось: "Это очень похож на поступок А. И. Солженицына, в аналогичной ситуации на фронте. Значить писатель и диссидент был не одинок в критике политики кремлевского "усача" предвоенное и военное время". Валентин добавил: "После отсидке Алексея Ивановича, лишили возможности писать на политические и общественные темы. Писал о спортивных и бытовых вопросах". Женя отметила: "От приглашения на день рождение Алексей Иванович, тактично, сославшись на возраст отказался. Каждую неделю по средам, после учебы или работы собираемся у него, а по субботам и воскресеньям ходим на туристические походы. Люба инженер-проектировщик, работает в проектно-техническом Институте, а Валентин, художник". И в среду Женя и Оля повели меня к Алексею Федорову, который оказался внешне и отчасти внутренне похож на известного эстонского актера Юри Ярвет, в роли Короля Лира.[3] Просто у А. И. Федорова, вместо королевства имелось влюбленность в глубину, доброту, красоту мыслей произведений писателей, поэтов, мыслителей, художников, скульпторов. Поэтому у него были полные умными книгами высокие стеллажи, в большой однокомнатной квартире, посередине комнаты стоял небольшой стол и стулья, а большая кухня, кроме своей функции выполняла и функцию спальни, где находился кровать.[4] Он сказал, что ему девушки рассказывали обо мне и как доходчиво объяснил им философские вопросы. Он спросил о моих научных интересах. Я ответил, что "дипломную работу защитил на тему: "Средне Восточный Ренессанс и Абу Райхан Беруни", а ныне пишу диссертацию по вопросу: "Взаимодействие культур и его роль в истории развития философской мысли". История философии, это история мыслей - зеркало духовности, поисков сути, основ культур, цивилизаций и путей их связей, взаимовлияний".



У него познакомился с Раей, филологом, сотрудником издательства, Ваней, физиком, научным сотрудником физфака ТашГУ, Адилом, техником - связистом и его симпатичной супругой, гречанкой. И Ларой, красивой, высокой студенткой, которую посетители воспринимали как названную дочь Алексея Ивановича и ее небольшой черно - белый портрет, висел в верхнем углу комнаты. Молодой художник, к сожалению, забыл его имя, который нарисовал портрет болел. О Жене, Ольге, Любе, Валентине уже вспоминал. Он не героизировал свое прошлое, считая, что "вопросы к И. Сталину, В. Молотову, министру обороны С. Тимощенко, начальнику генштаба Г. Жукову о катастрофическом поражении и отступлении советских армий в начале войны, были у многих тогда, есть сейчас и будут в будущем. Никак нельзя забыть неоправданную огромность наших потер в начале войны, по причине "слепоты" этих четырех руководителей, которые "не заметили" передислокацию массы немецко-фашистских и их союзников войск, почти 190 дивизий на немецко-советскую границу". По его мнению, "нам повезло тем, что в то время, во главе США находился президент Франклин Рузвельт и премьер-министром Великобритании был Уинстон Черчилль, антифашистский, антимилитаристический настроенные лидеры". И высоко ценил помощь США и Великобритании в успешном ведение войны со стороны Советского Союза. У него не было телевизора, но была радиола, которая ловила зарубежные голоса радио "Свободы", "Голос Америки", "Би-би-си", "Немецкой вольны".



Я впервые с его уст, услышал об объявление 30 октября 1974 года, Днем политзаключенных, самими политическими узниками. По его мнению, это "объявление было вполне обоснованно исходя из сути ряда положений Конституции СССР, союзных республик и Всеобщей декларации прав человека. Беда наша в том, что власти конституционные законы держать только на бумаге, декларацию игнорируют. И это обуславливает несоблюдение прав, свобод граждан властями, что рано или поздно приведет к трагическим последствиям. Вспомним прогнозы Дж. Оруэлла в романе "1984" и А. Амальрика в эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года", говорил он. Его скромность, образованность, правдивость, скептицизм, чуждость к мещанским повадкам, приспособленчеству, мелочности и официальным политическим, идеологическим словоблудиям, были заметны. Он хорошо знал Ташкентскую область и другие места, где леса, речки, озера, возвышенности, горы, равнины и водил нас на эти очаровывающие городских жителей районы, дающие возможность увидеть и почувствовать красоту природы. Мне кажется, среды у А. И. Федорова и с его руководством совершаемые в выходные дни туристические походы, были неким проявлением своеобразного духовного поиска правды о себе, других, обществе, природе, мире, без навязываемых властями политических, идеологических догм.



Сулайман Азимов - философ, бывший политзаключенный

В конце 1977 года, перед новым годом, в секторе истории общественно-политических и философских мыслей Института философии АН Узбекистана обсуждали кандидатскую диссертацию, ряд докторов философских наук, профессора, кандидаты философских наук, доценты, как-то щадяще высказывались и не делали полагающихся ясных выводов. Меня это не смутил и проанализировал по главам и разделам текст, указав на несоответствия, алогизмы и низкий уровень научно-философской основы, а также сделал ясный вывод о неготовности диссертации. И передал письменный отзыв к диссертации председательствующему. Неожиданно для меня, мою оценку поддержал Азимов, Сулайман Эгамбердиевич (1908-1996), кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Узбекистана, в прошлом видный политический деятель, один из старейших преподавателей философии, ученик и соратник первого президента страны Юлдаша Ахунбабаева. Выпускник Московского Института истории, философии и литературы, по специальности философия (1932-1937). Вернувшись в Ташкент преподаватель философию в Ташкентском педагогическом институте, был редактором газеты "Красный Узбекистан" ("Қизил Ўзбекистон"). Был избран вначале секретарем Ташкентского горкома, чуть позже обкома и в 32 года, секретарем по идеологии ЦК компартии Узбекистана.[5] Он являясь правдоискателем, желающем жить придерживаясь правды и идеалистом - гуманистом несмотря на свою высокую должность, не смог закрыть глаза на происходящие безобразия в стране и в 1940 году написал письмо И. Сталину о необоснованных репрессиях в Узбекистане и о жалобах узбеков на ошибки проведенного национально - государственного размежевания республик Туркестана.



"И в итоге, в начале 1941 года С. Э. Азимов был арестован и в начале его пытали и допрашивали в Ташкенте, чуть позже он был увезен в Владимирскую централ Москвы, где также продолжали пытать и старались выжить из него ложное показание на Ю. Ахунбабаева. Он сумел выстоят, не сдал своего учителя, но отсидел в сибирских и других "спецкурортах усача" около пятнадцати лет".[6] Он с началом войны, неоднократные обращался тюремному начальству с просьбой направить его на фронт, рядовым солдатом в штрафбат. Но ему каждый раз отказывали и 10 лет продержали в одиночных камерах. Почти 15 лет был политическим заключенным. После освобождения благодаря хрущевской критике сталинского культа личности и массовых репрессий, был реабилитирован и несколько лет работал заместителем министра культуры Узбекистана, а после заведующем сектором свободомыслия и атеизма Института философии и права АН Узбекистана. Если мне память не изменяет, в 1976 году вышел на пенсию, но продолжал работать в качестве старшего научного сотрудника в институте.



И на выше отмеченном обсуждение диссертации, он участвовал в этом качестве. Он после обсуждения подошел ко мне и поинтересовался в каком секторе работаю, какую тему изучаю? Я ответил на его вопросы. Ранее мы с ним на общих собраниях виделись, но непосредственно не общались. Он меня пригласил к себе домой. Назначенный день и час я приехал к нему домой. Он представил меня к своей жене и дочке, студентке музыкального училище. Он рассказал, что академик И. М. Муминов, попросил его написать статью о социально-философской сущности труда для журнала "Общественные науки в Узбекистане" и он написал статью. Однако далее в нем интерес к этой теме не угас, а привел к написанию диссертации. Он отметил, что труд основа самости человека, социума, наций, народов, стран, цивилизаций, тесно связанный с уровнем используемых средств производства, технологий, ими создаваемых предметов и их распределения. Кибернетика, вычислительная техника и новинки в организации производства, услуг, влияют на процесс труда. И критически отзывался к компартийной, советской власти - управленческой системе. Он несколько лет спустя, повторил то, что говорил тогда мне в канале "Думай" ("Fikirla"): "Личность, пришедшая к власти, окружает себя преданными себе людьми, ниже стоящие начальники делают тоже самое. Получается личность, отдельно взятая управляет всем. Это беда для страны, народа, ибо ими должны управлять законы. Верховная власть, руководитель должны подчинятся закону. Иначе со временем все рухнет".[7]



Он еще подчеркнул: "Ясно, что нужно управлять, опираясь на рационально-научные знания, ум-прозорливость, практический опыт. У нас же соблюдение этих требований рассматривается как преступление. У нас на самом деле управление происходит на базе указаний с верху. Несмотря на реалии. Это не могло не привести к разрушению".[8] Он вспоминал об особенностях узбекских руководителей Юлдаша Ахунбабаева, Акмала Икрамова, Файзуллы Хаджаева, Усмана Юсупова, Сарвара Азимова и других. Он поддержал перестройку, гласность и организацию первого демоппозиционного движения "Бирлик" ("Единство") Узбекистана. Ему понравилось, в апреле 1990 года написанная мной, для этого движения программа под лозунгом "За демократический и независимый Узбекистан!". Он активно поддержал кандидатуру демоппозиции Тойиба Тулагановой и других, во время выбора депутатов Верховного Совета Узбекистана.[9] Он в собраниях, митингах неоднократно выступал в поддержку демократизации и независимости. Каждый раз, когда приезжал к нему, встречался с ним в институте или в местах общественных мероприятий, перед собой видел эрудированную, интеллигентную и критически мыслящую личность, несмотря на трудности своей жизненной пути, сохранившую свою самость, дух и волю правдоискателя, гуманиста.



Классовость, буржуазность, угроза посадить и расстрелять с уст профессора Акрама Эргашева

Если память меня не подводит, осенью 1987 года Баходир Бобахонов, мой однокурсник, кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии Сырдарьинского педагогического института, который находился в городе Гулистане, центре Сырдарьинской области, позвонил мне и попросил приехать организованной обкомом и пединститутом научно-практическую конференцию на тему: "О сути и значение перестройки, гласности" и выступить в ней. В день конференции, в начале все шло буднично, выступающие поддерживали горбачевские реформы: гласность - свободу слова; приоритет общечеловеческих ценностей; верховенство прав и свобод человека; антиалкогольную компанию; переход предприятий на хозяйственный расчет; разрешение индивидуальной предпринимательской деятельности; кооперативы в сфере торговли и услуг; в аграрном секторе создание фермерских хозяйств; самофинансирование, постепенное возрождение частного сектора экономики; разрешение на открытие коммерческих банков и т. д.



Но атмосфера резко изменилось с выступлением Эргашева, Акрома Эргашевича - доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой политологии Сырдарьинского пединститута. Он, в отличие от выступивших обрушился с резкой критикой на "горбачевские реформы как антиконституционному демонтажу социализма, реставрацию капитализма; измену классовому подходу и верховенству рабочего класса, трудящихся села; культ буржуазности, капитала и принижение роли труда, людей труда; открытие широкой дороги к узаконенной коррупции, непотизму; дележу общенародной собственности, природных богатств. Классовость указывает на буржуазный характер, контрреволюционного переворота, так называемой перестройки. А гласность, используется для очернительства социализма". После этого выступления несколько участников подняли руки для ответа, в их числе и я. Но председательствующий, сказал, что у нас гласность - свобода слова, поэтому и сталинисты, имеют права говорит, не будем открывать полемику, продолжим работу по программе. Через одного или двух выступивших, дали мне слово.



Мною было отмечено: "Человек живет один раз и не так уж много лет. Наши люди сравнивают свою жизнь с уровнем жизни поверженных в войне граждан Федеративной Республике Германии (ФРГ), Италии, Финляндии, Австрии, Японии и Южной Кореи. А насколько далеко ушли от нас вперед "загнивающие" капиталистические страны США, Великобритания, Франция, Канада, Швейцария, Швеция, Норвегия и другие, сейчас даже школьники знают. В этих странах идет расслоение рабочего класса, немало число среди них являются акционерами своих и других компаний. Фермеры этих стран перепроизводят продукции и тоже имеют акции и иные ценные бумаги, сбережения. У рабочих и фермеров уровень жизни высокий, они как правило имеют свои собственные дома, квартиры, автомашины, деньги в банках. Назову две книги, недиссидентские, не самиздатские, принадлежащие А. Д. Сахарову, А. И. Солженицыну, И. Р. Шафаревичу или А. А. Амальрику, а советские, изданные официально в брежневское время Н. Н. Смелякова "Деловая Америка (записки инженера)", автора много лет бывшего руководителем торговым представительством СССР в США и С. Н. Кондрашева "Американские перекрестки. Заметки журналиста", автора много лет бывшего корреспондентом газеты "Известия" в США.[10] Они критикуют те или иные аспекты американских реалий, но в целом у читателя остается положительное впечатление о жизни, экономике, социальных, политических, культурных отношениях в этой стране.



Хрущев, на весь мир растрезвонил о построение "коммунизма", который Ж. П. Сартр, с издевкой назвал "гуляшным", но советский народ вместо обещанного "изобилия", получил подорожание, дефицит всего, очереди даже за хлебом, вместо им раскритикованного "сталинского культа", он насаждал "свой культ". А Карибский кризис и преступный расстрел рабочих в Новочеркасске. Брежневский "застой", это расцвет коррупции, непотизма, самовосхваления и в итоге постепенное сползание вниз. Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманском и экспансия в Афганистан. Андроповское "ускорение", это рейды по поддержанию дисциплины, ловля людей в кинотеатрах, магазинах, рынках и усиление конфронтации с США и другими странами. Период Черненко, продолжение "застоя" и разгул номенклатурного и гэбешного беспредела. Реформы М. С. Горбачева, это возможность утверждения приоритета общечеловеческих ценностей, освоения основ современной цивилизации - демократию, законность, соблюдения прав, свобод человека, свободу слова, плюрализма, многоукладности в экономике, разделение ветвей власти и их сменяемости. Позиция, профессора А. Э. Эргашева, основана на анахронических догмах, ошибочна".



После конференции для выступавших в ней и организаторов был устроен, небольшой банкет. Б. Бобахонов привел А. Э. Эргашева и познакомил нас. И сели рядом. А. Э. Эргашев оказался общительным и компанейским человеком. Он, задал мне вопрос о моих научных интересах. Я ответил. Он рассказывал, что ранее был проректором Ангренского пединститута. Позже, его перевели в Сырдарьинский пединститут, заведующим кафедрой политологии. По его словам, кандидатскую диссертацию, посвященной рабочему движению в Америке, он написал в Академии общественных наук ЦК КПСС, в Москве. В то время, когда там учился и Борис Ельцин. Он отметил, что для непосредственного ознакомления с американским рабочим движением, был прикомандирован на шесть месяцев в США и Канаду, где изучал этот вопрос. А докторскую диссертацию, написал и защитил в Узбекистане, по теме значения взаимовлияния культур. Он, свое резкое выступление против горбачевских реформ, считал правильным. И сказал, что сталинист - секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев - второе лицо в политбюро, усиливает свое влияние и набирает силу. Поэтому есть надежда скоро, мы вернем себе всю власть и вас как одного из активных поборников перестройки - буржуазной контрреволюции, арестуем и месяц будем допрашивать, одновременно угашать, а потом расстреляем. Я ему ответил, что ныне при порицаемой, ругаемой вами перестройке, демократизации, чтобы вы не говорили, вас никто не арестовал, вы не стали политзаключенным, ибо свобода слова является их основой. В этот момент вмешался Б. Бобахонов и спросил его, а что станет со мной? Он ответил, вы Баходир, конформист, сразу переметнетесь к нам и все. Но вашего друга, арестуем и расстреляем.



Приказы открыть огонь на поражение мирных протестующих

Но прогнозам профессора А. Э. Эргашева, не суждено было реализоваться. Тоталитарные, неототалитарные режимы "живя во лжи" имитировали "жизнь в правде", но обмануть историю оказалось невозможно и когда терпению, страху народа пришел конец, люди тысячами, десятками, сотнями тысяч вышли на улицы, требуя демократизации, политических, экономических, социальных, культурных, языковых свобод, прав и перемен. Это происходил в Москве, России, Киеве, Украине, Минске, Белоруссии, Вильнюсе, Литве, Риге, Латвии, Таллине, Эстонии, Тбилиси, Грузии, Баку, Азербайджане и других городах, республиках. В Ташкенте, столице Узбекистана, здание Союза писателей страны, превратился в штаб разных общественных организаций, которые выступали за перестройку, демократизацию, гласность, сохранение природных богатств, спасение Арала, защиту прав человека, поднятие роли женщин, защиты их прав и повышения активности молодежи. Наиболее влиятельным из них был созданный 1988 году, демоппозиционное народное движение "Бирлик" ("Единство") Узбекистана. По призыву этого движения, тысячи, десяти и сотни тысячи людей неоднократно в Ташкенте и других городах, выходили на митинги, шествия в поддержку демократизации, перестройки, гласности, а также передаче узбекскому языку статуса государственного языка, требованием сохранить Аральское море, против монокультуры хлопка, против арестов гражданских активистов. Р. Н. Нишанов, первый секретарь ЦК компартии страны был сторонником перестройки, гласности и хороших отношениях с М. С. Горбачевым. Его 1989 году перевели в Москву, на должность председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР.



А на его место был назначен И. Каримов, бывший до этого первым секретарем второстепенного Кашкадарьинского обкома компартии. Выяснилось, что его жители Кашкадарьинской области, называли "Дарителем бед" ("Офат келтирувчи"), за откровенную, наглую коррупционность, жестокость, произвол, пренебрежение к нуждам простых граждан, грубость в общение. Каримову были чужды западнические идеи о развитие Узбекистана и усилия в этом направлении узбекских демократов. Просочилось информация о том, что он ненавидеть перестройку, демократизацию, гласность и среде близких ему лиц, М. С. Горбачева, называл "тряпкой". Печальным было то, что он неоднократно отдавал приказы, силовым органам, подавить мирные гражданские акции протеста с применением силы, открывать огонь на поражение. Это было зафиксировано в 1989 - 90 годах в городах Намангане, Коканде, Пскенте, Буке и Денау. В январе 1992 года, по причине невыполнения личного обещания Каримовым, о не повышении цен на продукты питания, хлеб, студенты, живущие в вузгородке, вышли на многотысячный митинг, против этих подорожаний. Вместо того, чтобы выслушать студентов, их требований и найти консенсус, милиция, силы внутренних войск открыли огонь на поражение. По официальному сообщению, два студента были убиты и несколько десятков ранены. Каримов, начал "успешно" уничтожать ростки демократии, соблюдения прав, свобод человека, законности, гласности, а также непокорных убивать или сажать в тюрьмы.[11] По определению Вацлава Гавеля, началось новый эпизод "жизни во лжи" в новом неототалитарном "райе". И были арестованы и осуждены несколько десятков студентов, гражданских активистов, которые стали политическими заключенными нового "независимого" каримовского Узбекистана.



Примечания

Эпиграфы: Андрей Сахаров О стране и мире - В книге: Тревога и надежда. Второе издание. М.: Интер - Версо, 1991, с. 149. Вацлав Гавел Сила бессильных. Раздел 9 http://royallib.com/read/gavel_vatslav/sila_bessilnih.html#20480

Фотография из архива автора

1."Эта памятная дата установлена не государством. Тридцатое октября объявили Днем политзаключенного сами узники политических лагерей, боровшиеся за свободу и победившие в этой борьбе. Решение Верховного Совета России от 18.10.1991 г. внесло его в государственный календарь под названием "День памяти жертв политических репрессий". Но это было лишь признанием уже одержанной победы". Газета: 30 Октября № 135, 2016 https://nkvd.tomsk.ru/content/editor/30%20Oktabrja/135_final_30oct.pdf

2.Работал научным сотрудником в Институте философии и права АН Узбекистана и одновременно преподавал Ташкентском государственном университете.

3.Юри Евге́ньевич Ярвет https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/5086/bio/ Еще о нем:

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/YARVET_YURI_EVGENEVICH.html

4.В районе Туркменского рынка, за Центральным универсальным магазином (ЦУМ), в Ц - 1, со стороны ЦУМа, во втором девятиэтажном длинном доме, на первом этаже, последнем подъезде, номера на двери не было. Недалеко от его подъезда находился кафе - мороженое.

5.Азимов, Сулайман Эгамбердиевич (1908-1996). - Ўзбекистон Миллий энцикдопедияси. 217 бет (на узб. яз.). - Национальная энциклопедия Узбекистана, с. 217

http://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O'zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20A%20harfi.pdf Xurshid Do’stmuhammad. Totli behalovatlik. Sulaymon Azimov bilan suhbatlar (на узб. яз.). Хуршид Дустмухаммад Приятная беспокойность. Беседы с Сулайман Азимовым. http://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/xurshid-dostmuhammad-sulaymon-azimov.html

6.Абдуфаттах Маннапов Первый президент Республики Узбекистан. 135 лет Юлдашу Ахунбабаеву - борцу за права батраков, руководителю государства, сердобольному человеку

https://ihahr.org/articles/pervyy-prezident-respubliki-uzbekistan

https://centrasia.org/newsA.php?st=1593611580 Его же Юлдаш Ахунбабаев 70 лет со дня кончины

http://www.centrasia.org/newsA.php?st=1363323780 https://ru.hrsu.org/archives/4346

https://yangidunyo.org/2013/03/15/юлдаш-ахунбабаев/

7.Sulaymon Azimov. SSSR tuzumi boşqaruvi haqida fikrlar (на узб. яз.) Сулайман Азимов Мысли об управленческом режиме в СССР (02. 02. 1992). https://youtu.be/dOTQdxNNv7A

8.Там же

9.Абдуфаттоҳ Маннопов Адабиетшунос олим Ботир Норбоев хотирасига (Биринчи қисм)

http://www.dunyouzbeklari.com/?p=199958 Иккинчи қисм (на узб. яз.) http://www.dunyouzbeklari.com/?p=199961 Памяти ученого литературоведа Ботира Норбаева Его же. Орлиное сердце. Памяти Шаврука Рузимурадова - мятежного депутата Верховного Совета Узбекистана, мужественного деятеля оппозиции, неутомимого гуманиста-правозащитника. https://ihahr.org/articles/orlinoe-serdce

10.Николай Смеляков "Деловая Америка (записки инженера)", М.: Политиздат, 1969; Станислав Кондрашев "Американские перекрестки. Заметки журналиста", М.: Политиздат, 1969. См.: с каким трудом мне удалось прочесть книгу Н.Н. Смелякова. 65 ешингиз қутлуғ бўлсин! Таниқли олим, инсон ҳуқуқларини химоячиси, демократик мухолифат намоендаси ва публицист Абдуфаттоҳ Маннопов 65 - ешда. (на узб. яз.) https://turonzamin.org/2016/07/27/65/#more-24383

11.Абдуфаттах Маннапов К 30 - летию независимости Узбекистана. Алчность и коллаборационизм куда ведут страну? https://ihahr.org/articles/k-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana

https://centrasia.org/newsA.php?st=1592743560 https://turonzamin.org/2020/06/21/30/ Его же. К 30 летию Конституции Узбекистана. Где хоть толика обещанного гуманного демократического правового государства? https://ihahr.org/articles/k-30-letiyu-konstitucii-uzbekistana-gde-hot-tolika-obeshchannogo-gumannogo



Абдуфаттах Маннапов

30 октября 2024 года Источник - ЦентрАзия

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