Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"

18:25 31.10.2024

Мастерхост – российская компания, профессиональный хостинг-провайдер, подверглась сильнейшей DDoS-атаке. Ниже текст ее обращения к клиентам.



Уважаемые клиенты!



Все Вы стали свидетелями и невольными участниками масштабного сбоя в работе сервисов Мастерхост.



Информируем о том, что с 28.10 с 10:30 до 30.10 12:30 наши сервисы подвергались сильнейшей DDoS-атаке, мощность которой периодами превышала 400 Гбит/с.



Атака была распределенной и имела широкую географию, проводилась с IP-адресов более 50 стран.



Использовались различные подходы и алгоритмы, менялись атакуемые протоколы и векторы атаки.



Для ее отражения были задействованы все ресурсы нашей компании, специалисты работали круглосуточно. Также помощь в противодействии была оказана сотрудниками РКН, за счет блокировки части вредоносного трафика на ТСПУ операторов.



Ответственность за данный инцидент взяла на себя организация "IT Army of Ukraine".



