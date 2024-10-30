 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"
18:25 31.10.2024

Мастерхост – российская компания, профессиональный хостинг-провайдер, подверглась сильнейшей DDoS-атаке. Ниже текст ее обращения к клиентам.

Уважаемые клиенты!

Все Вы стали свидетелями и невольными участниками масштабного сбоя в работе сервисов Мастерхост.

Информируем о том, что с 28.10 с 10:30 до 30.10 12:30 наши сервисы подвергались сильнейшей DDoS-атаке, мощность которой периодами превышала 400 Гбит/с.

Атака была распределенной и имела широкую географию, проводилась с IP-адресов более 50 стран.

Использовались различные подходы и алгоритмы, менялись атакуемые протоколы и векторы атаки.

Для ее отражения были задействованы все ресурсы нашей компании, специалисты работали круглосуточно. Также помощь в противодействии была оказана сотрудниками РКН, за счет блокировки части вредоносного трафика на ТСПУ операторов.

Ответственность за данный инцидент взяла на себя организация "IT Army of Ukraine".



Мы приносим искренние извинения за все негативные последствия, которые Вы испытали.

Если Вы до сих пор сталкиваетесь с проблемами в работе, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками путем авторизованного тикета или по любому удобному каналу связи, Вам оперативно будет оказана вся необходимая помощь.

Мы признательны Вам за доверие и терпение, каждый наш сотрудник непрерывно работает над тем, чтобы Ваши проекты работали стабильно.

Мастерхост – профессиональный хостинг-провайдер.
Российская компания, которая предоставляет широкий спектр услуг в сфере хостинга и облачных технологий.

https://masterhost.ru/

Источник - ЦентрАзия
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