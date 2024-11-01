Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин

13:15 02.11.2024

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана



Вверху на голубом поле – айят 60 суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: "Приготовьте, сколько сможете, силы ваши…".

2) Перевод Г.С. Саблукова: "62 Держите в готовности все, какие можете, военные силы…".

3) Перевод И.Ю. Крачковского: "62 (60) И приготовьте для них, сколько можете, силы…".



Вверху на белом поле справа налево – по-персидски: "Вера Единство Порядок".



Внизу – по-персидски: "Генеральный Штаб Вооруженных Сил".



Доп. инфа.

1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.

3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.



Статья по теме: "Что написано на эмблеме Армии Ирана" https://centrasia.org/newsA.php?st=1710318000