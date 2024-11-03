Что написано на эмблеме ПВО Ирана, - П.В.Густерин

18:28 04.11.2024

П.В. Густерин



Что написано на эмблеме ПВО Ирана



Вверху – айят 17 суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: "…Когда ты бросил (горсть земли), не ты бросил ее, а Бог…".

2) Перевод Г.С. Саблукова: "...Не ты метал, когда метал, но Бог метал…".

3) Перевод И.Ю. Крачковского: "…И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил…".



Внизу – по-персидски: "База противовоздушной обороны Хатам-оль-Анбия".



Доп. инфа.

1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.

3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.



Моя статья по теме: "Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана" https://centrasia.org/news.php?st=1730542500