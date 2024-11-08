|О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей, - П.В.Густерин
19:19 08.11.2024
П.В. Густерин
О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей
Известно, что источниками Канонического Кодекса Православных Церквей являются правила, установленные Апостолами, Вселенскими Соборами в период с 325 по 787 г. и Поместными Соборами в период с 314 по 879 г., а также 13-ю святыми отцами в период с 265 по 809 г.
В то время, когда Соборы проводились, места их проведения, то есть населенные пункты, назывались не так, как в наше время. Ниже приводятся соответствия исторических и современных названий тех населенных пунктов, в которых состоялись Соборы, до сих пор определяющие жизнь Православных Церквей.
Никея – Изник (Турция).
Константинополь – Стамбул (Турция).
Эфес – руины вблизи г. Сельчук (Турция).
Халкидон – в черте г. Стамбул (Турция).
Анкира – Анкара (Турция).
Неокесария – Никсар (Турция).
Гангр – Чанкыры (Турция).
Антиохия – Антакья (Турция).
Лаодика – руины вблизи г. Денизли (Турция).
Сардика – София (Болгария).
Карфаген – в черте г. Тунис (Тунис).