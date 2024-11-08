О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей, - П.В.Густерин

19:19 08.11.2024 П.В. Густерин



О географии Соборов, установившие правила Православных Церквей



Известно, что источниками Канонического Кодекса Православных Церквей являются правила, установленные Апостолами, Вселенскими Соборами в период с 325 по 787 г. и Поместными Соборами в период с 314 по 879 г., а также 13-ю святыми отцами в период с 265 по 809 г.



В то время, когда Соборы проводились, места их проведения, то есть населенные пункты, назывались не так, как в наше время. Ниже приводятся соответствия исторических и современных названий тех населенных пунктов, в которых состоялись Соборы, до сих пор определяющие жизнь Православных Церквей.



Никея – Изник (Турция).



Константинополь – Стамбул (Турция).



Эфес – руины вблизи г. Сельчук (Турция).



Халкидон – в черте г. Стамбул (Турция).



Анкира – Анкара (Турция).



Неокесария – Никсар (Турция).



Гангр – Чанкыры (Турция).



Антиохия – Антакья (Турция).



Лаодика – руины вблизи г. Денизли (Турция).



Сардика – София (Болгария).



Карфаген – в черте г. Тунис (Тунис). Источник - ЦентрАзия

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