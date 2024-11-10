К "новой революции в Узбекистане в 1938 году" (история), - Шоахмад Муталов

01:00 11.11.2024 К "новой революции в Узбекистане в 1938 году"

Шоахмад Муталов



В воскресенье, 3 ноября сего года на сайте Центразия была опубликована заметка "1938 год: репрессии в Узбекистане или новая революция?" за авторством Никиты Мендковича, заимствованная у "Фонда стратегической культуры" (переопубликовано на сайте "Uzmetronom" 5 октября). Что-либо доказывать вышеуказанному господину бесполезно. Апеллирую к другим, к тем, кто может размышлять.



Излишне повторять (так риторически говорится), что из вышеприведенной справки видно суд А. Фитрата виновным не признал. Человек не виновен до тех пор, пока суд не установит вину, так, по крайней мере, в принято в культуре, если это действительно "культура". Вышеупомянутый господин берет старые дела НКВД и пишет (и шьет) статью. Это в том же русле, что и точка зрения на репрессии (новую революцию?), когда маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, сотни комдивов, тысячи офицеров, рангом пониже, были расстреляны, как на зачистку общества от прогерманской "пятой колонны".



В моем распоряжение решение Военной коллегии Верховного суда СССР в отношении Фитрата. Такие же решения вынесены в отношении и Ф. Ходжаева, и А. Икрамова, и Чулпана, и Бату, и сотен других.



Кто-то может сказать, что был же приговор. Вот он и верный, а позже, последующие реабилитации, в терминах вышеупомянутого господина, это контрреволюцию. Приговор был, но суда не было. Были "тройки", которые "клепали" приговоры по принципу конвейера. Фитрата, Чулпана, Абдуллу Кадыри сначала расстреляли, потом провели "судебный процесс".



"Современные исследователи их творчества признают, что те же Фитрат и Чулпан (Абдулхамид Сулейманов, 1897-1938) ненавидели большевиков и советскую власть." Это пишет вышеназванный господин, но не уточняет, кто эти исследователи. В приведенной формулировке подспудно внушается, что все современные исследователи, что неверно. Не исключаю, что есть "исследователи", которые так считают. Но ничего нового по сравнению с тем, что исследовали следователи НКВД, они не обнаружили. С другой стороны, ненависть к большевикам и советской власти преступление? В самой современной России пруд пруди тех, кто ненавидит и большевиков, и советскую власть. На очень высоких постах и должностях, вплоть до высшего. Очень многие из них родились, выросли, получили образование, ученые и воинские звания, должности при советской власти. Кстати, фамилия Чулпана Юнусов, а не Сулейманов.



"Но при советской же власти они не только сделали себе вполне успешную чиновничью карьеру…" Чулпан никакой чиновничьей карьеры не сделал. "…но и преуспели в воровстве и других неблаговидных делах." Еще раз, суд устанавливает факты. Ни один суд не установил, что Чулпан что-то украл. "… и других неблаговидных делах" оставим на совести автора. "Фитрат, например был наркомом просвещения и даже зампредседателем Совета труда…" Фитрат был не только наркомом (назиром) просвещения, сначала он заведовал отделом вакуфов, затем был назиром иностранных дел. Все это с 1920 по 1923 год в Бухарской Народной Советской Республике, которая тогда не входила в состав СССР. Когда вышеназванный господин пишет об успешной чиновничьей карьере, видимо, он основывается на современной российской действительности. В Бухарской республике это был тяжкий труд, за который и убить могли. И кому было занимать эти должности, как не джадидам и младобухарцам? Фитрат задолго до революции, до того как занялся политической деятельностью, деятельно агитировал за реформу образования в Бухарском государстве. Он посетил много стран и владел несколькими языками. "…но в 1923 году был уволен "за злоупотребление властью и присвоение народного добра". Фитрат действительно был уволен с указанной формулировкой. На само дело не такое однозначное. Есть версия, что его мать воспользовалась положением сына и допустила злоупотребления. В освобождении Фитрата от должности участвовала также присланная из Москвы комиссия, которую возглавлял Я. Рудзутак. Напомню, Бухарская Республика не входила в это время в СССР, и ее независимость признавала РСФСР (договор с РСФСР от 13 сентября 1920 года). Возможно, шла подготовка и вхождению в Союз, а партия младобухарцев была до того преобразована в коммунистическую.



"Однако он избежал тюрьмы благодаря покровительству Ходжаева и вовремя "ушел в литературную деятельность"" Покровительство Ходжаева на совести автора. Я полагаю, дело было в степени правонарушения. Кавычки при упоминании литературной деятельности выражают то ли иронию, то ли пренебрежение. Сняв с должности, комиссия перевела Фитрата в Москву, где он работал в Институте восточных языков, а также читал лекции в Ленинградском государственном университете. Число установленных работ Фитрата, статей в газетах и журналах, художественных произведений научных работ, превышает шестьдесят. (Библиография в Ешлик. 4-1990; более подробная библиография: И. Ғаниев. Фитратшунослик. Бухоро, 1996) Ленинградский государственный университет присвоил ему звание профессора. Наверное, было за что. "… и стал ответственным за идеологическую работу по линии "Милли Иттихад" (на тот момент "Милли Истиклял")." Этот фрагмент оставлю на совести автора.



Вышеуказанный господин не стесняется в выражениях. "В агентурных сводках ГПУ тех лет отражены его зоологический национализм, антисемитизм и ненависть к власти. "Идеи коммунизма – обман большевиков, рассчитанный на одурачивание народа"; "Если московские жиды останутся и железного работника [Икрамова] обработают по-своему, заявления Файзуллы Ходжаева о том, что икрамовцы опять будут в моде, не оправдались" – цитируют его агенты ГПУ в сводке, датированной 1928 годом." Пишет вышеупомянутый господин далее. "Ненависть к власти" мы уже обсудили. "Зоологический национализм, антисемитизм…" - на совести автора заметки. Замечание первое: с каких пор сводки агентов тогдашнего ГПУ считаются достойным источником информации. Сколько в них правды, и сколько изложения "как надо", "как ожидается", "как требуется"? Замечание второе: "Идеи коммунизма – обман большевиков, рассчитанный на одурачивание народа". Мало ли видных деятелей в современной России подпишутся под этим утверждением? Думаю, тысячи, если не десятки тысяч или еще больше. Замечание третье: на каком языке произносил Фитрат, цитированные агентом ГПУ фразы? Не думаю, что на русском. Так что, "жиды" на совести агента.



В окружении Фитрата были люди разных национальностей. Е.Э. Бертельс, Е.Д. Поливанов, А. Лохути и многие другие. Национализма и антисемитизма в Фитрате они не отмечали.



Рассказывает Севаргуль Караматуллаходжаева, дочь Фитрата. Недалеко от дома, где жила семья Фитрата находился детский дом. Однажды Севаргуль увидела, что несколько мальчиков из детдома бьют мальчика, обзывая его "жид". Мальчика звали Срулик. Вечером она спросила отца, что такое "жид". Фитрат объяснил, что это унижающее прозвище для евреев, что не бывает плохих национальностей, а бывают плохие люди, расспросил, откуда она знает это слово. Узнав об обстоятельствах, на следующий день Фитрат взял патефон, грампластинку с песней, повел с собой дочь, и пошел в тот детдом. Дети собрались вокруг, так как Фитрат там бывал, проводил беседы, отвечал на вопросы детей. И на этот раз он провел с ребятами беседу, что обзывать нельзя, объяснив, что люди должны жить в дружбе, уважая друг друга. Затем предложил обидчикам извиниться, а обиженному – простить. И не дожидаясь извинения, стал проигрывать пластинку, инициировав общие танцы.



Еще рассказывает Севаргуль Караматуллаходжаева. В окружении дяди Севаргуль, старшего брата матери, Саидахмада Кандова, был молодой человек иранского происхождения. Однажды, Фитрат, Саидахмад и тот молодой человек были в гостях у общего знакомого, где за гостями ухаживала дочь хозяина. Случилось, что молодой иранец и дочь полюбили друг друга. Тот отец не хотел отдавать дочь в жены персу. Тем не менее, девушка ушла из дома с целью создать семью с иранцем. Но жить им было негде. У Саидахмада была квартира, предоставленная правительством после переноса столицы из Самарканда в Ташкент, небольшая (при том, что он был замнаркома торговли, также расстрелян). Девушка стала жить у Фитрата. Через несколько дней Фитрат навестил отца девушки, поговорил с ним и убедил его не препятствовать браку, ссылаясь на то, что браки определяются на небесах. Тот согласился, но с условием, что девушка вернется домой, и ее засватают, выполнят все положенные обычаями ритуалы.



И еще рассказывает Севаргуль Караматуллаходжаева. Однажды она с мамой была в гостях у Файзуллы Ходжаева, где они встретили девочку-подростка по имени Хосият (Хаза). Это была дочь Файзуллы Ходжаева от жены-цыганки (вторая жена, первая – из Бухары, третья – армянка). Дома мама стала выражать возмущение, как это мог Файзулла, ходжа, жениться на цыганке. Тогда Фитрат объяснил, что ничего страшного в этом нет, а напротив, даже хорошо. И привел в пример ее же брата, Саидахмада, который был женат на польке. "Какие у них красивые дети," - сказал Фитрат. У Саидахмада было двое детей к тому времени.



Не вяжется это с антисемитизмом и национализмом.



""С 1933 г. особенно часто в беседах со мною Файзулла Ходжаев говорил о Гитлере, восхищаясь его победой и методами, которыми он захватил власть. Файзулла Ходжаев считал Гитлера выдающимся государственным деятелем, сумевшим в короткое время восстановить мощь и международное значение Германии. Фашистские убеждения Файзуллы Ходжаева полностью разделялись мной", – показал на допросе Фитрат." - продолжает вышеупомянутый господин.



Сначала кратко о времени. Начало 30-х и до 1937-1938 годов это период, когда всюду искали и "находили" шпионов. Некоторых обвиняли в шпионаже сразу на две-три разведки. Но обязательно – германская разведка. Причины – хотя Германия была десятым государством, признавшим Советскую Россию, она была наиболее развитой из десятки. С ней был наибольший обмен в экономической и научной области, и в военной сфере. Отсюда массовое подозрение в шпионаже в пользу Германии.



Затем, напомню уже сказанное о пригодности донесений агентов и протоколов допросов того времени в качестве источников достоверной информации.



Что же касается прихода Гитлера к власти, то это был вполне демократический процесс. И действительно, Гитлер, наплевав на условия Версальского мира, за короткое время восстановил экономическую мощь и международное значение Германии. Следует учесть при этом, что СССР сотрудничал с Германией в военной сфере. И Файзулла Ходжаев, и Фитрат не могли не знать об этом. Что же касается фашистских взглядов Ф. Ходжаева, и что Фитрат их разделяет, то следователям ГПУ/НКВД так хотелось, и так стало.



Заграничные связи и особенно тяжкое обвинение в измене родине. Что-то здесь хромает: что, где, когда. Оказывается, следователь узнал от Фитрата то, что не было известно НКВД до того. Создается впечатление, что вышеназванный господин представляет себе следователя как пассивного слушателя, человека, не проверяющего какие-то предположения, возникающие версии и т.д. И все это не исключает применения "методов физического воздействия". И вообще заметка написана с черносотенной точки зрения "тянуть и не пущать". Поэтому отсылаю к началу заметок, к решению Военной коллегии Верховного суда СССР.



Позволю себе еще одно замечание. И Файзулла Ходжаев, и Абдурауф Фитрат и многие другие руководители Бухарской Народной Советской Республики и затем Узбекской Советской Социалистической Республики родились в Бухарском государстве, которая была протекторатом Российской империи, но не ее составной частью. Бухарская, Хивинская народные республики и Туркестанская автономия объединились в Узбекскую Советскую Социалистическую Республику, а она добровольно вошла в состав СССР. Национальная политики СССР 20-х и 30-х годов 20-века сильно отличаются. И Конституция Союза предусматривала право наций на самоопределение.



Огласив сомнительно доказанные обвинения в коррупции и воровстве, автор решил преподнести "Исторические уроки". Но для преподавания таких уроков требуется точность, которой очень не хватает вышеназванному господину. Претензия на точность есть – указываются годы рождения и смерти упоминаемых лиц (не всегда, правда), приводятся выдержки из докладных агентов и протоколов допросов – сомнительный источник информации. "Ходжаев, Фитрат, Икрамов были выходцами из местных кланов богачей, Ходжаевы – вовсе были олигархами, претендовавшими на власть над Бухарой." Файзулла Ходжаев действительно из очень богатой семьи. Его отца прозвали "амири пиеда" - "пеший эмир", поскольку его богатство соперничало с богатством эмира (так, по крайней мере, представлял народ), но он должен был спешиваться перед эмиром. На власть в Бухаре они не претендовали. Файзулла Ходжаев начал с предложений реформы правления в Бухарском ханстве и постепенно левел. Абдурауф Фитрат происходил из семьи средней руки торговца. Его отец отправился в Фергану по торговым делам и остался там, завел новую семью. Абдурауфа воспитывала мама. Акмал Икрамов и вовсе из крестьянской семьи, и не из Бухары, а из Ташкентской области.



"В Узбекской ССР они попытались повторить дореволюционную феодальную систему кормления…" И почему люди, которые начали свою политическую деятельность, создали партию для реформирования государственной системы и управления в Бухарском эмирате, стали воссоздавать пресловутую систему кормления?



"Фитрат пытался сформулировать узбекскую версию фашизма…" Следовало бы подкрепить это утверждение ссылками на публикации, где такая попытка сделана. Иначе это клевета. Фитрат написал программу младобухарцев, она есть в публикациях. Ничего фашистского там нет. "…но туркменам Ходжаевым…" Ходжаевы – мангыты, узбекский род, составная часть современной узбекской нации. Последняя династия эмиров Бухары – мангытская. "…в семье которых говорили всегда по-таджикски…" К чему это сказано, не понятно, но действительно, в семье говорили по-таджикски, также по-таджикски говорили в семье Фитрата, тоже мангыта, и многих других деятелей-младобухарцев. Мангыты, перекочевав из Астрахани (Хаджи-Танхан) в Бухару усвоили таджикский язык. "…философские потуги "просветителя" Фитрата были неинтересны." Оставим это пренебрежительное утверждение на совести автора. Также как и следующее: "Что уж думал о фашистском уклоне Икрамов, потомок принявших ислам евреев и женатый на еврейке – трудно догадаться."



От заметок веет оправданием методов и репрессий. Видимо, поэтому возникла фраза: "Репрессии 1937-1938 года, безусловно, чрезвычайно жестоки по современным меркам,…" И далее: "…но для Узбекистана они стали своего рода национальной революцией, …" Странное представление о национальной революции. Нация ее не совершала. Это были действия НКВД. Государственный строй и политическая система не менялась. Следовательно, это и не революция вовсе. "…избавлением от прогнившей коррумпированной элиты…" Об этом утверждении я уже высказался. И наконец: "И, думаю, со временем именно в этом качестве их будет воспринимать общество." Вот такой прогноз-ожидание от господина Мендковича. Источник - ЦентрАзия

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