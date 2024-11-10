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SITA и AACO раcширяют сотрудничество в сфере устойчивого развития авиацииSITA и AACO раcширяют сотрудничество в сфере устойчивого развития авиации
13:31 11.11.2024

SITA И AACO РАCШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ

Партнерство направлено на создание передовых технологий для преодоления барьеров на пути устойчивого развития индустрии авиаперевозок

ЖЕНЕВА – 11 ноября 2024 г. – Авиационная отрасль достигла критически важной точки в работе над сокращением углеродного следа и достижением глобальных целей устойчивого развития, сталкиваясь при этом с растущим давлением со стороны регулирующих органов. Действовать нужно быстро, поскольку, по данным Всемирного экономического форума, около 2% глобальных выбросов углекислого газа приходится на долю авиаперевозок, спрос на которые, по прогнозам ICAO, будет расти на 4,3% ежегодно.

Продолжая многолетнее сотрудничество, SITA, мировой лидер в области технологий для воздушного транспорта, и Организация арабских авиаперевозчиков (AACO) совместно развивают инновационную разработку SITA Eco Mission. Партнерство призвано помочь авиакомпаниям в решении таких ключевых задач как сбор точных данных о выбросах и расходе топлива в режиме реального времени; снижение эксплуатационных расходов, связанных с различными инициативами по устойчивому развитию, в том числе CORSIA, EU ETS и ReFuelEU; и соблюдение сложных экологических норм. Более того, технология позволит авиаперевозчикам перейти от простого реагирования к более разумному и планомерному подходу в вопросах нормативно-правового соответствия, стратегии финансирования и обеспечения полетов.

По словам Дэвида Лавореля, генерального директора SITA: "Наше сотрудничество с AACO наглядно демонстрирует, чего можно достичь, когда отраслевой опыт сочетается с технологическими инновациями. Поскольку мы сталкиваемся с беспрецедентными экологическими вызовами, устойчивое развитие в авиации требует не просто соблюдения нормативных требований, а более дальновидной стратегии. Вместе с AACO мы продвигаем решение, которое помогает справиться с конкретными проблемами, прокладывая путь к новому, практическому пониманию экологической ответственности, и приближая отрасль к поставленным целям".

По мере того, как индустрия адаптируется ко все более сложным нормативам, таким как ReFuelEU и CORSIA ICAO, авиакомпаниям приходится искать баланс между сокращением выбросов и управлением затратами. Партнерство SITA и AACO позволяет предложить решение, которое дает возможность упростить и автоматизировать соблюдение нормативных требований и ведение отчетности, оптимизировать сбор и анализ данных, снизить издержки, связанные с повышением экологичности, и помочь в планировании деятельности таким образом, чтобы в будущем авиакомпании могли достичь целевых показателей затрат и сокращения выбросов.

Абдул Вахаб Теффаха, генеральный секретарь AACO, отметил: "AACO по-настоящему гордится сотрудничеством с SITA в решении проблем авиаотрасли, связанных с управлением критериями экологической устойчивости и обеспечением полной прозрачности для регулирующих органов и клиентов. Это партнерство позволило разработать технологию SITA Eco Mission в рекордно короткие сроки. В конце прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании для тестирования и проверки концепции Eco Mission, и уже сегодня мы анонсируем запуск продукта, созданного в результате совместных усилий команд AACO и SITA. Их работа неоценима не только для авиакомпаний, входящих в AACO, но и в мировом масштабе. Это верный шаг на пути авиаперевозчиков к достижению их целей в области экологической устойчивости".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731321060


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