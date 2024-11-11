Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям, - П.В.Густерин

11:30 12.11.2024

П.В. Густерин



Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям



Состав "Ветхого Завета" различается по количеству включенных в него книг в зависимости от конфессии.



Русская Православная Церковь: 39 канонических книг + 11 неканонических книг = 50 книг.



Римская Католическая Церковь: 39 канонических книг + 8 второканонических книг = 47 книг.



Протестанты: 22 книги (по количеству букв еврейского алфавита) в соответствии с иудейским каноном Библии (ТаНаХ), по содержанию соответствующие 39 каноническим книгам названных апостольских церквей.



Состав "Нового Завета" всегда остается неизменным - 27 книг.