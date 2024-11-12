Узбекистан. Рождение республики (история), - Хуснут Мухсумадьен

12:10 14.11.2024 Узбекистан. Рождение республики.



Истоки Узбекистана - в недрах движения джадидов Туркестана, во главе которого стояли Махмудходжа Бехбуди и Мунаввар Кары Абдурашидханов.



Февральская революция 1917 г. пробудила все народы Туркестана, превратив их коренное население из "инородцев" и "туземцев" в граждан своей страны.



Они провозгласили свою национальную революцию 12 марта 1917 г., когда в Ташкенте огромным, десятитысячным, тиражом была издана поэма Сираджуддина Махдума Сидки "Новая свобода", приветствовавшая свержение монархии и рождение новой демократической России.



13 марта 1917 г. в Ташкенте на митинге в мечети было принято решение создать комитет Шурои Исломия (Совет мусульманских депутатов), который сразу из органа местного самоуправления старого города превратился в мусульманское движение Туркестанского края, ядром которого были джадиды.



В то время в России царила концепция И.Гаспринского о единстве мусульман России как единой тюркской нации. Однако 11 мая 1917 г. Всероссийский мусульманский съезд по предложению лидера партии "Мусават" М.А.Расул-заде отверг эту концепцию, отметив, что нациями уже являются (поволжские татары, узбеки) или начали создавать (казахи, киргизы, азербайджанцы) ее основные этнические группы.



1 июня 1917 г. в Коканде начал издаваться журнал "Юрт" (на узбекском языке) под редакцией Ашурали Захири.



В его первом номере была опубликована статья секретаря Турккраймуссовета А.З.Валидова "Наше национальное богатство". В ней он пишет, что



"… длительный период тюрки Туркестана блуждали без своей нации и до сих пор не сделали ничего достойного в деле овладения знаниями своего национального духовного богатства.



Главная их беда в том, что новое культурное движение здесь начинают сарты, крепко воспитанные в традициях ислама и персидской культуры, не понимающие и не принимающие культуру, управление и законы новой Европы. Поэтому национальное будущее Туркестана не в иранизированных тюрках, а в узбеке, казахе, киргизе.



Надо из сердца изгнать героев Ирана… заменить их своими национальными героями… во имя того, чтобы между нациями они обрели свой авторитет".



14 июля 1917 г. в г. Скобелеве (ныне Фергана) съездом мусульман была создана партия "Турк одами марказият фиркаси" (Центр тюркских народов) во главе с Мамед-Эмином Эфендиевым, одним из эмиссаров партии "Мусават" (Баку). Она в своей программе заявила о необходимости предоставления для Туркестана национально-территориальной автономии.



25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г. в России произошла Октябрьская революция, большевики установили в стране советскую власть.



Для управления страной они образовали "впредь до созыва Учредительного собрания Временное рабочее и крестьянское правительство", которое стало именоваться Советом народных комиссаров.



27 октября 1917 г. этот Совнарком постановил провести выборы в Учредительное собрание 12 (25) ноября 1917 г. - в срок, назначенный еще Временным правительством А.Ф.Керенского, оставив народу надежду, что именно оно установит новую государственную власть в России.



Джадиды воспринимали Октябрьскую революцию как национальное спасение. Она виделась им в просвещении, образовании и нравственности, что вполне соответствовало деятельности большевиков в то время.



15 ноября 1917 г. в Ташкенте, в условиях власти Советов, объявленного "временным", был создан Совнарком Туркестана во главе с членом ВЦИК Ф.И.Колесовым. Однако большевики отказались включить в него представителей мусульман края.



В ответ 28 ноября 1917 г. в Коканде организация Шуро-и Исламия с участием ряда национальных и европейских антибольшевистских организаций края создала правительство Туркестанской автономии - Туркистон мухторияти (или Кокандская автономия). Его возглавил сначала комиссар Временного правительства по Семиреченской области Мухамаджан Танышбаев, а затем председатель Туркестанского краймуссовета Мустафа Чокаев.



6 (19) января 1918 г. в Петрограде ВЦИК разогнал Учредительное собрание из-за ее отказа признать власть Советов.



Из всех документов ВЦИК исчезло указание на временный характер власти Совнаркома, а все государственные структуры и органы страны, не признавшие советскую власть, были объявлены контрреволюционными и подлежали ликвидации.



Разгон Учредительного собрания России решил и участь Туркестанской автономии.



В феврале 1918 г., в соответствии с решением 1V Краевого съезда Советов, она была разгромлена вооруженными силами Турксовнаркома.



Большая часть ее участников примкнула к возникшему национально-повстанческому движению Туркестана, соответствующим русскому белому движению, и названного большевиками басмаческим. Это движение возглавил сначала курбаши Иргаш, а затем Мадамин-бек.



30 апреля 1918 г. в Ташкенте V Краевой чрезвычайный съезд Советов провозгласил Туркестан не автономией, а Туркестанской Советской Федеративной Республикой – ТСФР.



В созданном комиссариате по национальным делам республики были организованы узбекский, туркменский, киргизский, азербай¬джанский, армянский, татарский, персидский, украин-ский, еврейский и туземно-еврейский национальные отделы.



Для привлечения на сторону Советов многие участники Туркестанской автономии были амнистированы и вошли в состав правительства Туркестанской Республики.



Однако Москва не признала Туркестан республикой, настаивая на преобразование края в "Туркестанский Областной Союз". В телеграмме Совнаркома РСФСР Краевому съезду Советов предлагалось направить комиссию "для определения взаимоотношений с центральным пра-вительством" в Москву.



Весной 1918 г. в Туркестане мусульманское движение стало трансформироваться в тюркское национальное движение.



Особенно оно усилилось из-за осевших здесь османских (турецких) военнопленных, освобожденных из российских лагерей после подписания Брест-Литовского договора.



В Ташкенте турецкий офицер Саид Ахрари учредил младотурецкий клуб "Турк оджаги" ("Турецкий очаг"). Другой организацией "Тюркская дружба" (Turk O'rtoqlig'i) начала издаваться газета "Тюркское слово" (Turk so'zi), где одним из авторов был Гази Юнус. В ней впервые было высказано заявление, что Туркестан была родиной турок и все его население – "настоящие турки", и если они не говорят по-турецки, то просто потому, что забыли этот язык.



Заметную роль в новом движении, называемое тогда пантюркистским, играли члены Центра тюркских народов (Турк одами марказият фиркаси) во главе с Мамед-Эмином Эфендиевым, который теперь стал местным отделением протурецкой партии "Иттиход ва тараккий" (Единение и прогресс).



25 июня 1918 г. была создана Коммунистическая партия Туркестана.



Председателем ее ЦК стал И.О.Тоболин, председатель Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов и руководитель организации большевиков г. Ташкента.



14 июля 1918 г. в Туркестане государственным языком наравне с русским был объявлен и местный преобладающий язык: тюркский (узбекский) и киргизский (казахский).



27 июля 1918 г. в Москве, с участием прибывшей сюда Чрезвычайной делегации ЦК Туркреспублики во главе с членом ЦК КПТ, редактором "Нашей газеты" В.А.Троиц¬ким, была создана Объединенная комиссия ВЦИК и ТуркЦК по определению взаимоотношений Туркестанской республики и Правительства РСФСР.



Однако 31 июля 1918 г. ее работа была прервана ввиду чрезвычайных событий в Туркестане (антисоветское восстание в Асхабаде) и начала гражданской войны в стране.



15 октября 1918 г. в Ташкенте VI Чрезвычайный съезд Советов Туркестана принял Конституцию, по которой Туркестанская Советская Федеративная Республика стала фактически независимым государством, оставив за собой право обязательного подтверждения общероссийских законов туркестанской властью. Однако эту Конституцию не признала Москва.



В конце 1918 г. в Ташкенте Абдурауф Фитрат, покинувший Бухару, собрал единомышленников в культурную организацию "Чигатой гурунги", нацеленную на "сбор по всему Туркестану старых и новых тюркских произведений, поиск материалов для обновления тюркского языка и обогащения его словаря и литературы".



27 января 1919 г. из Москвы в Ташкент прибыл Абдукадыр Мухитдинов, руководитель бухаро-туркестанской секции Центрального Бюро мусульманских организаций РКП(б). Это был один из лидеров бухарских джадидов, эмигрировавший в Россию после неудачного "колесовского" похода для свержения бухарского эмира в 1918 г.



30 марта 1919 г. им для привлечения трудящихся из коренного населения в ряды компартии было создано Бюро мусульманских коммуни¬стических организаций в Туркестане (Мусбюро РКП(б) в Туркестане).



Его возглавил Турар Рыскулов, заместитель председателя ТуркЦИК, председатель Центральной комиссии по борьбе с голодом Туркреспублики. В его состав вошли Мамед-Эмин Эфендиев, Мунаввар Кары, Низамедин Ходжаев, Садулла Турсунходжаев и др. Ответственным секретарем Мусбюро стал Каюм Рамазан, председателем Ташкентского городского Мусбюро - Лазиз Азиззаде.



Многие мусульмане записывались в коммунисты с единственной целью добиться своих национальных чаяний.



Вместе с тем тюркское национальное движение начало охватывать и заметную часть мусульман-коммунистов, менять их национальное самосознание, считать, что все коренные народы Туркестана являются единой нацией – тюрков. Деление их на татар, киргиз, башкир, узбеков, туркмен и т.д. и все их стремления к национальному самоопределению признавались неправильными с точки зрения якобы национального единства всех тюркских народов.



16 мая 1919 г. в Ташкенте общество "Чигатой гурунги" открыло в школе "Намуна" на Хадре двухмесячные курсы подготовки учителей узбекского языка и литературы. Учителями там были Шокирджон Рахими, Каюм Рамазан, Абдурауф Фитрат.



С 10 июля 1919 г. Степной край стал называться Киргизским краем, а для его управления Совнаркомом РСФСР учредил Революционный комитет - Кирревком с местопребыванием в г. Оренбурге. Его возглавил С.С.Пестковский.



Одновременно для ведения работы по присоединению киргизских областей Туркреспублики к Киргизскому краю было создано представительство Кирревкома при ТуркЦИК.



10 июля 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) был принят декрет, требующий, чтобы коренное население Туркестана имело пропорциональное представительство во всех государственных органах. Он создал возможность для расширения действий радикально настроенных мусульман-коммунистов.



В октябре 1919 г. в Туркестане набиравшее политический вес Мусбюро РКП(б) в Туркестане отстранило от власти местных большевиков-"колонизаторов" во главе с председателем ТуркЦИК А.Казаковым, упразднило Совнарком Туркреспублики во главе К.Е.Сорокиным и приступило к выдвижению на руководящие и ответственные посты советских органов выходцев из местных национальностей.



Председателем ТуркЦИКа был избран комиссар юстиции Туркреспублики И.А.Апин, направленный Москвой в Ташкент после подавления "осиповского" мятежа в начале 1919 г.



С октября 1919 г. в Туркестане с приходом члена Мусбюро РКП(б) в Туркестане, лидера местных "младотурков" Мамед-Эмина Эффендиева на пост комиссара народного просвещения Туркреспублики бывшие турецкие офицеры, попавшие сюда в качестве военнопленных, постепенно захватили в свои руки все дело просвещения мусульманский масс.



Во всех мусульманских школах создавались различные группы, питаемые идеями пантюркизма. Была введена военная турецкая муштровка, турецкие песни и марши, насаждался османский (турецкий) язык и литература, местный [узбекский] язык рассматривался как один из диалектов османского (турецкого). С ведома Ташкентского отдела народного образования в программах мусульманских школ обучение "общетюркскому языку" шло после трех лет преподавания "родного языка".



В связи с этим общество "Чигатой гурунги", созданное в конце 1918 г., начало организовывать дискуссии о роли местного тюркского [узбекского] языка и литературы и их места в жизни народов Туркестана.



В октябре 1919 г. Туркестан, отрезанный до этого времени от Европейской России Белой армией адмирала Колчака, был освобожден частями Красной армией во главе с М.В.Фрунзе.



Для руководства Туркестаном была создана Туркестанская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР (Турккомиссия) во главе с Ш.Э.Элиавой, которая первоначально поддержала активность развивающего национально-коммунистического движения Туркестана.



Одновременно была возобновлена работа по признанию Москвой Туркестана республикой.



В декабре 1919 г. Турккомиссия становится политическим и военным штабом азиатской революции. Для ее организации она образовала Совет интернациональной пропаган¬ды на Востоке (Совинтерпроп), призванный временно выполнять функции Восточного отдела Коминтерна. Его возглавил турецкий коммунист Мустафа Субхи.



С этого времени Хива и Бухара начали считаться "внутренним фронтом мировой революции".



21 декабря 1919 г. Турккомиссия начала свою деятельность по экспорту революции в соседние страны с "оказанием [военной] помощи трудящимся Хивы в свержении ханской власти". Предлогом ее стало обращение восставших туркменских племен во главе с Моллаоразом Ходжимамедовым против режима Джунаид-хана и поддержавших их младохивинцев от 3 ноября 1919 г.



Одновременно в Ташкенте создается Туркестанское Центральное бюро младобухарцев-революционеров во главе с Файзуллой Ходжаевым.



11 января 1920 г. в Актюбинске первая конференция киргизских депутатов Советов Киргизского края и Туркестанской республики, созванная Кирревкомом, Туркфронтом и Турккомиссией, приняла решение об объединении всех киргизских областей в одну советскую республику в составе РСФСР. Большую роль в этом сыграл начальник Отдела внешних связей Турккомиссии Г.И. Бройдо, назначенный 11 ноября 1919 г. также представителем Кирревкома при ТуркЦИК по этому вопросу.



13 января 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) в связи с отзывом И.А.Апина из Туркестана обсудило вопрос о председателе ТуркЦИКа.



15 января 1920 г. Турккомиссия, для реализации решения съезда советских киргизов об объединении их в одну республику, принятого в Актюбинске, по инициативе члена Турккомиссии Я.Э.Рудзутака [по предложению т.Бройдо], рассмотрела вопрос "о расчленении Туркестана на три отдельных [автономных] республик по национальным признакам (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан)".



17 января 1920 г. в противовес ему председатель Мусбюро РКП(б) в Туркестане Турар Рыскулов предложил Турккомиссии переименовать Туркестанскую Советскую Федеративную Республику (ТСФР) в Тюркскую Советскую Республику, сделав Туркестан очагом национальной концентрации всех тюркских народов, живущих в пределах РСФСР.



25 января 1920 г. в Ташкенте это предложение поддержала У конференция Компартии(б) Туркестана, которая избрала ответ.секретарем ЦК КПТ Садуллу Турсунходжаева, комиссара по иностранным делам Туркестанской республики.



Созыв ІХ съезда Советов Туркестанской Республики для оформления принятых решений по этому вопросу намечался на 15 мая 1920 г.



В тот же день в Самаре командующий Туркфронтом М.В.Фрунзе отправил секретную шифротелеграмму в ЦК РКП(б): "В отношении объединения Туркестанских киргиз с киргизами Степного края… – следует отложить". В результате этот вопрос был решен советской властью только в конце 1924 года.



15 января 1920 г. в Фергане войска Туркфронта начали операцию по ликвидации басмаческих отрядов курбаши муллы Эргаша (3-4 тыс. чел.).



21 января 1920 г. в Оренбурге Кирревком принял решение о роспуске "Алаш-Орды".



30 января 1920 г. в Ташкенте съезд киргизской бедноты принял решение об организации Киргизского отдела при ТуркЦИКе. В его состав вошли Н.Тюракулов, С.Ходжанов, С.Асфендияров, Ю.Алманов и др.



1 февраля 1920 г. в Хиву вступили воинские части Туркфронта, а также вооруженные отряды младохивинцев и туркменская конница.



В тот же день хан Саид-Абдуллахан отрекся от престола. Власть в Хиве перешла к коалиции младохивинцев и туркменских националистов. Они создали Временный Ревком во главе с Джуманиязом Султанмурадовым, руководителем Петро-Александровского комитета младохивинцев.



Хивинская революция, была названа большевиками "народной революцией". Хотя другие большевистские лидеры, Бройдо, например, называли ее "бутафорской революцией", а младохивинцев - "политическим и рахитичным младенцем".



4 февраля 1920 г. в Фергане, после разгрома курбаши Эргаша, 2-я туркестанская стрелковая дивизия Туркфронта во главе с Н.А.Веревкиным-Рохальским начали разгром армии Временного Ферганского правительства Мадамин-бека.



12 февраля 1920 г. в Ташкенте председателем ЦИК Советов Туркреспублики избран Турар Рыскулов, председатель Мусбюро РКП(б) в Туркестане.



Это и избрание еще ранее Садуллы Турсунходжаева ответ.секретарем ЦК КПТ поставило власть большевиков в Туркестане под угрозу.



В 1920 г. в Ташкенте движение за создание Тюркской Советской республики разворачивалось на фоне распространения в Туркестане идей пантюркизма и "общетюркского языка", основанного на [османском] турецком и преподавания в мусульманских школах Ташкента на турецком языке.



Фактически это сводилось к замене местного тюркского (узбекского) языка "интернациональной" смесью турецких и татарских слов, отказу от развития национальной культуры, официальном запрещении введения новой орфографии.



Абдурауф Фитрат считал это "оскорблением и небрежением по отношению к нашему [узбекскому] языку". На нем, по его словам, была создана "самая полная, самая богатая и наиболее ценная из всех тюркских литератур".



В связи с этим руководимое им общество "Чигатой гурунги" провело целый ряд дискуссий о повышении роли местного тюркского [узбекского] языка и литературы, способствуя зарождению современного узбекской нации.



22 февраля 1920 г. в Ташкент из Самары полностью переехал штаб командующего Туркестанским фронтом М.В.Фрунзе, который, будучи формально членом Турккомиссии, установил диктатуру над всем аппаратом советской власти и коммунистического движения Туркестанской республики.



23 февраля 1920 г. в г. Ташкенте Турккомиссия, под давлением командующего Туркфронтом М.В.Фрунзе, приостановила выполнение решений У конференция Компартии(б) Туркестана о Тюркской республике до получения указаний ЦК РКП(б).



24 февраля 1920 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) обсудило вопрос о положении в Туркестане.



25 февраля 1920 г. Турккомиссия для снижения роли Турара Рыскулова, как председателя ТуркЦИК, приняла решение о восстановления Совета Комиссаров Туркестанской Республики и назначении его председателем члена Турккомиссии Я.Э.Рудзутака.



3 марта 1920 г. в Ташкенте Турккомиссия, ТурЦИКа и ЦК КПТ вновь рассмотрело вопрос о Тюркской Республике, где подвергли жесткой критике программу Т.Рыскулова по этому вопросу. Однако она вызвала неоднозначную реакцию в различных слоях туркестанского общества.



6 марта 1920 г. в Фергане Мадамин-бек в связи с национально-политической реформы Туркестана, начинаемой ЦК КПТ и ТуркЦИК, перешел на сторону Советской власти.



В Ферганской долине наступило временное затишье.



8 марта 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б), аннулировав решения У конференции Компартии(б) Туркестана, приняло "Положение об автономии Туркестана".



В нем впервые узбеки, а не сарты, стали позиционироваться наряду с киргизами и туркменами в качестве основных народов Туркестана*, который является республикой [а не областным союзом], но не тюркской нации, а "…основных народов, его населяющих… и носит название Туркестанская Автономная Республика РСФСР".



При этом было предложено т.Элиаве… "в последней части решение считать предварительным, не сообщая об этом ЦК КПТ".



Одновременно оно отвергло предложения Т.Рыскулова "как национал-уклонистские".



С этого времени в Ташкенте началась глухая, не прекращавшаяся борьба между Турккомиссией и ЦК КПТ и ТурЦИК на почве различного понимания задач РКП(б) и Советской власти в Туркестане.



*официально название "сарт" было выведено из списка национальностей СССР после их перезаписи узбеками во время переписи 1926 года.



12 марта 1920 г. в Туркестане, после перехода на сторону советской власти Мадамин-бека, Временное Ферганское правительство распалось.



13 марта 1920 г. в Ташкент из Москвы прибыл первый агитационный поезд ВЦИК "Красный Восток".



Он был полностью укомплектован пропагандистами и вез литературу на языках народов Туркестана. Агитпоезд возглавлял член ЦКК РКП(б) А.А.Сольц, комиссаром политотдела поезда был Г.Сафаров, один из руководителей политотдела 3-й армии Восточного фронта, а политруководителем - В.Г.Юдовский, заместитель председателя Высшей военной инспекции.



20 марта 1920 г. в Ташкенте принято постановление ТуркЦИК об объявлении дня 22 марта всенародным праздником "Начало весны" - "Наурузъ". Однако спустя шесть лет этот праздник посчитали пережитком дореволюционного прошлого и отменили в 1926 году.



21 и 30 марта 1920 г. поезд с командующим Тукрфронтом М.В.Фрунзе во время его инспекционной поездке в Кушку и обратно делал остановки на ж/д станции Новая Бухара (Каган).



Здесь Фрунзе высказал пожелание встретиться с бухарским эмиром для установления нормальных взаимоотношений и торговых связей с Советской Россией. Однако Саид Алимхан отказался от встреч с ним, прислав к Фрунзе своего кушбеги (премьер-министра) Усманбека.



Это оскорбление Фрунзе будет стоить эмиру через 4 месяца его ханства.



24 марта 1920 г. в Ташкенте газета "Известия ТуркЦИК", наконец, опубликовала новое Положение об автономии Туркестана, принятое ЦК РКП(б) еще 8 марта 1920 г.



Однако местные националисты выступили против него и препятствовали его осуществлению.



В марте 1920 г. в Ташкенте редактором газеты "Иштирокиюн" ("Коммунист") стал В.Г.Юдовский, политруководитель агитпоезда ВЦИК "Красный Восток".



9 апреля 1920 г. в Ташкенте основателем и руководителем общества "Чигатой гурунги" Абдурауф Фитратом начал издаваться журнал "Тонг" ("Заря") (орган ЦК БКП), который начал воспитывать молодую интеллигенцию в духе национализма и патриотизма.



В это время Мунаввар Кары еще оставался сторонником тюркского движения, а Абдурауф Фитрат – становится одним из основоположников возникающего узбекского движения.



16 апреля 1920 г. в Ташкенте председателем Совнаркома Туркреспублики стал И.Е.Любимов, председатель ревкома Самаркандской области, вместо Я.Э.Рудзутака, который отзывался в Москву.



18 апреля 1920 г. в Ташкенте комиссаром просвещения Туркреспублики* стал Назир Тюрякулов, бывший редактор газеты "Иштирокиюн" (Коммунист), который 13 мая стал также и заведующим орготделом Совинтерпропа.



*вместо М.Эфендиева который направлялся в Баку, для работы в Турецкой компартии.



27 апреля 1920 г. в Хиве I Всехорезмский курултай национальных представителей упразднил Хивинское ханство и провозгласил Хорезмскую Народную Советскую Республику. Ее первое правительство – Совет назиров (министров) возглавил Палван-Нияз Юсупов, руководитель ташкентских младохивинцев.



28 апреля 1920 г. в Баку была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.



3 мая 1920 г. в стране весь золотой запас Российской империи (ок. 410 млн.руб.), возвращенный чехословацким командованием Советской власти 1 марта 1920 г. в Иркутске, был доставлен в Казань и помещен в кладовые банка, что спасло Советское правительство от финансового банкротства.



Вместе с тем большевики продолжали поиски золота для Советской власти. Старые царские чиновники, оставшиеся в наркомате финансов, подсказали Ленину о золоте бухарского эмира. Большевики решили его брать, хотя эмир сохранял нейтралитет и не давал повода для враждебных действий.



С этого времени начался отсчет начала Бухарской революции.



14 мая 1920 г. в Фергане Мадамин-бек был убит курбаши Курширматом, к которому он направлялся командованием Красной Армии для переговоров о прекращении борьбы против советской власти.



15 мая 1920 г. в Ташкенте намечался созыв ІХ Съезда Советов Туркестанской Республики для провозглашения Тюркской республики.



Однако в этот день в связи с убийством Мадамин-бека командующий Туркфронтом М.В.Фрунзе издал приказ о возобновлении борьбы с басмачами.



В ответ в Туркестане вновь поднялась волна национально-повстанческого движения.



Его возглавил Курширмат, которого в июле того же года курбаши Ферганы объявили "командующим армией ислама" ("амир аль-муслимин") (ок. 30 тыс.чел).



8 мая 1920 г. ЦК РКП(б) вызвал в Москву членов Турккомиссии Я.Э.Рудзутака и Ш.З.Элиаву, чтобы обсудить положение в Туркестане.



17 мая ЦК КПТ и ТуркЦИК вслед за ними направили в Москву Полномочную делегацию Туркестанской республики во главе с председателем ТуркЦИК Т.Рыскуловым.



21 мая 1920 г. в Москве Ленин получил письмо замнаркоминдела Л.М.Карахана, где он писал:

"… в полном согласии с Турккомиссией, нашим уполномоченным в Ташкенте, мы предлагаем ликвидировать эмира и образовать из Бухары демократическую республику, поставив во главе ее младобухарцев (теперь коммунистов).



22 мая 1920 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), прежде всего для улучшения финансового положения Советской России, находившейся в катастрофическом положении, одобрило предложения заместителя наркома иностранных дел РСФСР Л.М.Карахана о свержении бухарского эмира.



Вклады его только в английских, французских и российских банках, положенные туда в 1917 г., а также в хлопковых обществах и на предприятиях в 1920 г. оценивались на сумму около 278 млн.золотых рублей .



23 мая 1920 г. в Москве Т.Рыскулов представляет в ЦК РКП(б) свои предложения и проект "Положения о Туркестанской Советской Республики Российской Социалистической Федерации".



25 мая 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело туркестанские вопросы.



Турар Рыскулов, уже отказавшийся от идеи Тюркской Советской Республики, ставит на нем вопросы суверенитета Туркестанской Советской Республики, формы ее взаимоотношений с РСФСР и целесообразности дальнейшего существования здесь Туркфронта и Турккомиссии.



В ответ на его ультиматум Рудзутак в качестве политической альтернативы внес предложение разделить Туркестан на три советские республики по национальным признакам: Киргизскую, Узбекскую и Туркменскую.



27 мая 1920 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР подписали декрет о создании Татарской Советской Автономной Республики (ТСАР).



2 июня 1920 г. в Ташкенте Туркфронт для организации военного переворота в Бухаре начал формирование в Самарканде группы войск во главе с командиром 1-й отдельной интернациональной бригады Э.Ф.Кужело.



5 июня 1920 г. в Ташкенте Турккомиссия (Куйбышев, Фрунзе, Гопнер и Голощекин), в связи с дискуссией в Политбюро о Туркестанской республике, выступила против ее разделения на 3 советские республики: Киргизскую, Узбекскую и Туркменскую. Она заявила, что это решение не может быть лозунгом дня, кроме того обостренное состояние вопроса о Бухаре диктует необходимость сохранения современного строения Туркестана.



Против нее выступил и находящийся в Москве Т.Рыскулов. Он писал, что если пришлось бы разбить Туркестан на три республики, то… пришлось бы создать еще шесть республик: Таджикскую, Кипчакскую, Каракалпакскую, Дунганскую, Таранчинскую и Русскую.



13 июня 1920 г. на Политбюро ЦК РКП(б) председатель Совнаркома РСФСР В.И.Ленин поддержал предложение Рудзутака о разделении Туркестан на три советские республики



20 июня 1920 г. в Москве в газете "Правда" была опубликована статья комиссара агитпоезда ВЦИК "Красный Восток" Г.И.Сафарова, где он писал: "С первых же дней революции Советская власть утвердилась в Туркестане как власть тонкого слоя русских рабочих по линии железной дороги…. Национальное неравноправие в Туркестане, неравенство между европейцами и мусульманами сказывается во всем и на каждом шагу... здесь были такие "коммунисты", и они еще не все ушли из Туркестана".



22 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело проект резолюции "О задачах РКП(б) в Туркестане", написанный В.И.Лениным.



В ней общей задачей РКП(б) в Туркестане ставилось "свержение феодализма, но не коммунизм".



24 июня 1920 г. в Ташкенте для подготовки военного переворота в Бухаре Совинтерпроп (Л.Н.Геллер) образовал специальное Военно-революционное бюро (Реввоенбюро).



Вся практическая работа по этому вопросу была возложена на "тройку" его рабочей группы (Машицкий, Тюрякулов, Рогдаев).



29 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло пакет секретных туркестанских постановлений "О задачах РКП(б) в Туркестане.



При этом, несмотря на поддержку Ленина, из-за политического положения настоящего момента и подготовки государственного переворота в Бухаре оно временно отложило идею национального разделения Туркестана на "Узбекию, Киргизию и Туркмению".



Вместе с тем она способствовала джадидам Туркестана, Бухары и Хорезма поднять вопрос о единой исторической общности их народов и начала их консолидацию для восстановления единого узбекского государства на территории этих стран.



29 июня 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) утвердило новый состав Турккомиссии во главе с Г.Я.Сокольниковым, заместителем начальника Политуправления Красной Армии.



30 июня 1920 г. в Ташкенте Турккомиссия приняла решение свергнуть эмира с помощью инсценированной революции.



12 июля 1920 г. в Ташкенте секретной телеграммой получено постановление ЦК РКП(б) от 29 июня 1920 г. по туркестанским вопросам, переданная из Москвы председателем Турккомиссии Элиавой 5 июля 1920 г.



16 июля 1920 г. из Ташкента в Москву отбыл первый агитпоезд ВЦИК "Красный Восток".



В тот же день комиссар политотдела этого поезда Г.И.Сафаров направил письмо в ЦК РКП(б) с предложением произвести чистку органов советской власти и рядов РКП(б) в Туркестане от враждебных элементов.



18 июля 1920 г. в Ташкенте, в связи отклонением Политбюро ЦК РКП(б) его предложений о национально-политической реформе и суверенитете Туркестана, Турар Рыскулов сложил с себя обязанности председателя ЦИК Туркестанской республики и члена ЦК КПТ. Подали добровольно в отставку Садулла Турсунходжаев – ответ.секретарь ЦК КПТ и другие соратники Рыскулова по работе.



20 июля 1920 г. в Ташкенте был совершен государственный переворот, власть в Туркестанской республике переменилась.



Турккомиссия (В.В.Куйбышев), без согласования с Москвой, распустила ЦК Компартии(б) Туркестана во главе с Садуллой Турсунходжаевым и организовала Временный ЦК КПТ во главе Назиром Тюракуловым, комиссаром просвещения Туркреспублики, заведующим орготделом Совинтерпропа. [Ответственным] секретарем Временного ЦК КПТ был назначен заместитель начальника политуправления Туркфронта Карим Хакимов (К.А.Хакимов).



21 июля 1920 г. в Ташкенте в связи с выездом Турара Рыскулова в Москву и.о. председателя ТурЦИКа стал Мухамеджан Бисеров, первый заместитель председателя ТурЦИКа.



22 июля 1920 г. в Ташкенте заместитель председателя Турккомиссии В.В.Куйбышев направил телеграмму в ЦК РКП(б) о причинах решения Турккомиссии от 20 июля 1920 г. о создании Временного ЦК Компартии(б) Туркестана.



27 июля 1920 г. в Ташкенте ответ.секретарь Временного ЦК Компартии(б) Туркестана Карим Хакимов, выступая на его пленуме, заявил, "что в партийных кругах, в частности старого города Ташкента, отставка ЦК во главе с Садуллой Турсунходжаевым и назначение Временного ЦК были приняты как новый переворот и сдвиг влево. Масса молчит, ибо не знает сути дела, но есть… слухи, как будто настала гегемония киргиз…".



29 июля 1920 г. в Москве ЦК РКП(б) создал свой новый полномочный орган - Туркестанское бюро (Туркбюро) ЦК РКП(б), который возглавил председатель Турккомиссии Г.Я.Сокольников.



Он был предназначен для руководства партийной работой в Туркестане.



5 августа 1920 г. в Ташкенте председателем ТуркЦИК был избран Абдулла Рахимбаев, председатель Самаркандского обкома РКП(б).



10 августа 1920 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) приняло окончательное решение по бухарскому вопросу.



В тот же день в Ташкенте Турккомиссия, ЦК Бухарской компартии и Центральное бюро "младобухарцев-революционеров" сформировали будущее революционно-демократическое руководство Бухары. Председателем Временного Бухарского Ревкома был утвержден Ахмеджан Абдусаидов (Хамди), крупный таджикский поэт, главой Временного Совета назиров (министров) – Файзулла Ходжаев.



12 августа 1920 г. в Москве совещание под председательством В.И.Ленина рассмотрело вопрос о создании Киргизской республики.



19 августа 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) назначило председателя Турккомиссии и Туркбюро ЦК РКП(б) Г.Я.Сокольникова также и командующим Туркфронтом.



20 августа 1920 г. в Ташкенте и.о. ответственного секретаря Временного ЦК Компартии(б) Туркестана стал Ф.Я. Рабинович, заместитель ответственного секретаря ВЦК КПТ.



Карим Хакимов, как помощник начальника Политуправления Туркфронта, занялся подготовкой Бухарской операцией.



25 августа 1920 г. в Ташкенте приступившая к работе новая Турккомиссия во главе с Г.Я.Сокольниковым утвердила "решение, предложенное товарищами Фрунзе и Куйбышевым о поддержке… силами Туркфронта революционных выступлений бухарских коммунистов и младобухарцев, для установления в Бухаре Советской республики".



Для политического руководства операцией в г. Новую Бухару (Каган) направлялся заместитель председателя Туркбюро ЦК РКП(б) Г.И.Сафаров.



26 августа 1920 г. издан декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании Киргизской Автономной Социалистической Советской Республики со столицей в г. Оренбурге. Председателем Ревкома Киргизской АССР был назначен В.А.Радус-Зенькович.



27 августа 1920 г. в Ташкенте, в газете "Известий" ТурЦИКа были опубликованы проекты постановлений ВЦИК "О Туркестанской республике" и "Об административной реорганизации Туркестана", подготовленные в соответствии секретного постановления ЦК РКП(б) от 29 июня 1920 г. и скрытого до этого времени от населения Туркестана.



В соответствии с ними ВЦИК, признавая коренными народами Туркестана - киргизов, узбеков и туркмен, объявлял Туркестанскую республику … автономною частью РСФСР, присвоив ей наименование Туркестанской Советской Социалистической Республики РСФСР, и поручал ТурЦИКу перераспределить административные округа Туркестана в соответствии с их национальным составом…



После этого при ЦК Компартии Туркестана были созданы три соответствующих национальных секции, при Туркестанском ЦИК – три национальных отдела.



Заведующим узбекским отделом ТуркЦИК был назначен Султанходжа Касымходжаев, член Временного ЦК Компартии Туркестана, председатель Совета профсоюзов мусульман Туркестана.



30 августа 1920 г. началась Бухарская революция, войска Туркфронта начали штурм Ст.Бухары.



1 сентября 1920 г. в Баку под председательством председателя Исполкома Коминтерна Г.Е.Зиновьева открылся I Съезд народов Востока, который был попыткой Москвы возглавить национально-освободительное движение стран Востока против британского империализма.



Этот съезд стал местом последнего демарша сторонников Тюркской республики против советской власти и коммунистического великодержавия.



В тот день на полях съезда состоялось общее собрание коммунистов-делегатов этого съезда от Туркестана. Оно прошло под председательством председателя Ферганского облревкома Хожисафо Джурабаева.



Собрание осудило действия Турккомиссии, которая, после смещения Турара Рыскулова и его сторонников, исключительно путем "арестов, расстрелов" всех сознательных руководителей трудящихся туземного населения в Туркестане проводила в жизнь директиву центра по "классовому расслоению среди туземного населения".



В связи с этим это собрание обратилось в ЦК РКП создать Временный Туркестанский Ревком, которому поручить проведение задач, намеченных постановлением ЦК РКП от 29 июня 1920 г. по туркестанскому вопросу…



2 сентября 1920 г. впервые узбекский язык был признан одним из официальных языков Советской России.



В этот день на I Съезде народов Востока в Баку, где среди 1891 делегатов было только 15 узбеков, переводчики переводят на тюркский, узбекский и чеченский языки доклад секретаря Исполкома Коминтерна Карла Радека о международной политической ситуации.



2 сентября 1920 г. Бухарская революция свергла режим эмира Саид Алимхана.



Власть перешла в руки Бухарского Временного Революционного комитета, который временно возглавлял Файзулла Ходжаев, председатель Совета народных назиров.



3 сентября 1920 г. в Баку I Съезд народов Востока посвятил ситуации в Туркестане. С докладом по этому вопросу выступил Ташпулатбек Нарбутабеков, беспартийный делегат от Туркестана, избранный заместителем председателя съезда.



Он нарисовал достаточно неприглядную картину, сложившуюся в Туркестане между новой, советской властью и местным населением. Заявил, что большевики, провозгласив принцип самоопределения народов, на самом деле "попирают их веру, отталкивают от себя трудовые массы…"…. и потребовал, чтобы советская власть, соблюдала принципы свободы, равенства и братства в реальной жизни, а не на бумаге.



В середине сентября 1920 г. в Ташкент состоялось совещание 40 туркестанских делегатов I Съезда народов Востока, "недовольных деятельностью Советского правительства", где принял участие заместитель председателя ТуркЦИК Т.Жанузаков. На нем, они призвали активизировать антисоветскую пропагандистскую работу и поднять всенародное восстание в день третьей годовщины Октябрьской революции.



Оно стало апогеем демарша сторонников Тюркской республики против большевиков и советской власти.



18 сентября 1920 г. в Ташкенте V съезд Компартии (б) Туркестана принял решения о проведении здесь классовой и партийной чистки.



В результате до конца 1920 г. из пределов Туркестана был депортирован весь цвет его дореволюционного русского населения - более 2 тысяч всех владельцев крупных фабрик, заводов и торговых предприятий, бывших крупных чиновников, жандармов и полицейских, агентов охранки.



В то же время чистка партии проходила в форме смещения с должностей русскоязычных руководителей и, как правило, их перевода на работу в другие регионы РСФСР, представители же местного населения больше не могли занимать руководящих постов в своей области. При этом были сняты с должностей или арестованы все "рыскуловские" кадры, взгляды которых были оценены как проявление "буржуазного национализма".



В результате тюркское национальное движение ушло в подполье, оставляя свое место на политической арене Туркестана рождающему узбекскому национальному движению.



Воспользовавшись фракционной борьбой между русскими коммунистами и мусульманами- коммунистами и разногласиями местных большевиков с Москвой, в Компартию Туркестана вошла под именем "интернационалистов" и вся группа бывшей газеты "Бирлик туы" (туркестанского отделения Алаш-Орды) во главе с Султанбеком Ходжановым, который уже стал членом Временного ЦК КПТ.



25 сентября 1920 г. в Ташкенте IX Всетуркестанский съезд Советов утвердил новую, вторую Конституцию Туркестанской республики, по которой она получала название Туркестанская Советская Социалистическая Республика (ТССР) и, стала по существу союзной, или как тогда говорили договорной республикой РСФСР.



Съезд избрал новый состав ТуркЦИК. Председателем его был переизбран Абдулла Рахимбаев. Председателем Совнаркома Туркреспублики, вместо отзываемого Москвой И.Е.Любимова, стал К.С.Атабаев, нарком земледелия Туркестана.



В сентябре 1920 г. в Средней Азии резко оживилось басмачество. Только в Туркестане число басмачей достигло 70.000 человек и наводило ужас - писал впоследствии председатель ТуркЦИК Инамджан Хидыралиев.



9 октября 1920 г. Туркбюро ЦК РКП(б) утвердило проскрипционный список лиц высылаемых из Туркестана, в т.ч. в Бухару, Хиву, Баку, Москву.



В него были включены 36 руководящих работников Туркестанской республики, в т.ч.: Садулла Турсунходжаев, Низаметдин Ходжаев, Мунаввар Кари.



12 октября 1920 г. в Оренбурге учредительный съезд Советов Киргизской АССР провозгласил образование Киргизской АССР.



Однако киргизские территории Туркестана не были включены в ее состав.



1 ноября 1920 г. в Ташкенте ТуркЦИК принимает решение об издании всетуркестанской киргизской газеты "Ак Жол" – орган ТуркЦИК и ЦК Компартии Туркестана. Ответ. редактором ее назначается Султанбек Ходжанов, член ЦК КПТ, комиссар внутренних дел Туркестанской республики.



5 ноября 1920 г. Туркбюро ЦК РКП(б) создало при ЦИК Туркестанской республики "Чрезвычайную киргизскую комиссию". Ее секретарем был назначен бывший лидер западной Алаш-Орды Д.Досмухамедов, которого, согласно докладу председателя Кирревкома С.С.Пестковский в ЦК РКП(б) от 6 февраля 1920 г., держали в Москве "до решения вопроса о переброске [Кир]ревкома в Ташкент".



К этому времени почти все бывшие активные деятели Алаш-Орды начали съезжаться в Ташкент, который до конца 1927 г. (переезда в г. Алма-Ату) выполнял функцию культурного центра Киргизской (Казахской) республики. Этому способствовал заместитель председателя Туркбюро ЦК РКП(б) Г.Сафаров, который для проведения "левой" политики и классового расслоения среди мусульманских масс при содействии Султанбека Ходжанова привлек их из Оренбурга в Туркестан для руководства компартией, земельной реформой и союзом "Кошчи".



10 ноября 1920 г. в Москве Пленум ЦК РКП(б) рассмотрел вопрос о Махмуд-Беке (о Куршермате - предводителе басмаческого движения Туркестана).



5 декабря 1920 г. в Ташкенте Туркбюро ЦК РКП(б) назначило Г.И.Сафарова заместителем председателя Туркомиссии.



Одновременно он, из-за болезни Г.Я.Сокольникова, временно возглавил Турккомиссию и Туркбюро ЦК РКП(б).



В тот же день Туркбюро ЦК РКП(б) утвердило комиссара внутренних дел Туркреспублики Султанбека Ходжанова одновременно и заместителем председателя ТуркЦИКа.



1 января 1921 г. в Туркестане начался процесс возрождения узбекской нации.



Отказ Москвы в 1920 г. от преобразования Туркестана в Тюркскую республику, создание Хорезмской и Бухарской республик подняли перед их коренными народами вопрос о самоопределении своей национальности.



Ответ на него дало литературное общество "Чагатой гурунги", организовав в Ташкенте 1-й Узбекский орфографический съезд, заявив, что они все составляют узбекскую нацию, которая распалась после империи Амира Тимура на Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства.



Съезд устами главных руководителей "Чагатой гурунги" - Фитрата, Рамзи и др. заявил, что "для объединения нужно оформление: узбекская нация должна оформиться как самостоятельная нация, после чего можно говорить о создании "единой великой тюркской нации"; неоформленная сила с оформленной силой не объединяется, а поглощается последней; мы, узбеки, не хотим этой ассимиляции...".



Далее съезд, заявив, что "без собственной культуры, без собственного языка, без собственной литературы нет самостоятельной нации", объявил тюркский (сартский) язык узбекским языком, а "чагатайский" ("чагатай тюрки") язык - "старотюркским" или "староузбекским".



6 марта 1921 г. в Хорезме большевики свергли неугодное им "младохивинское" правительство во главе с Пулат-Ниязом Юсуповым и создали Временный Ревком во главе с Джафарбергеном Кучкаровым, председателем Ташаузского Шуро (Совета).



21 марта 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) вновь направило в Туркестан Я.Э.Рудзутака, работавшего тогда председателем ЦК профсоюза рабочих транспорта, назначив его председателем Турккомиссии и председателем Туркбюро ЦК РКП(б).



11 апреля 1921 г. в Москве ВЦИК декретом "Об образовании ТССР" утвердил новый статус Туркестана как Туркестанской Советской Социалистической Республики и в связи с этим переименовал Турккомиссию ВЦИК и СНК РСФСР во "Временную комиссию по делам Туркестана".



23 мая 1921 г. началась советизация Хорезмской республики.



В этот день II Всехорезмский курултай образовал ЦИК ХНСР во главе с Мадраимом Аллабергеновым и назначил председателем правительства республики Менглиходжу Ибниаминова.



Для управления национальными районами при ХорЦИК были образованы Туркменский отдел и Киргизо-Каракалпакское бюро.



В 1921 г. центр борьбы за Тюркскую Республику переместился из Туркестана в Бухару.



Однако теперь ее намечалось создать на базе Бухарской республики, но уже независимой от России, охватив всю территорию Туркестана, Башкирии, Киргизии и Бухары.



В августе здесь была создана нелегальная "Федерация мусульманских национальных повстанческих организаций Средней Азии" (или "Джами'ат") во главе с А.З.Валидовым, бывшим председателем Башкирского ревкома, порвавшим в июне 1920 г. с советской властью. В ее состав вошли представители и бывшего Мусбюро РКП(б) в Туркестане, и национальных политических организаций, и басмаческого движения регионах.



14 октября 1921 г. началось экономическое объединение республик Средней Азии.



В этот день Политбюро ЦК РКП(б) в интересах хозяйственного возрождения Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик предложило ЦК компартиям этих республик создать соответствующий объединенный хозяйственный орган.



1 февраля 1922 г. началось политическое объединение республик Средней Азии.



В этот день в Москве принято постановление Политбюро ЦК РКП(б) "О Бухаре". Оно фактически прекращало действие договорных отношений между РСФСР и БНСР, уничтожало независимость Бухары и Хивы, а Москва устанавливала политический и военный контроль над ними.



Основное политическое руководство ими осуществлялось отныне Туркбюро ЦК РКП(б). которое в мае было преобразовано в Средазбюро ЦК РКП(б). В его состав было введено по одному представителю от Бухарской и Хорезмской компартий. Бухарская и Хорезмская республики предоставили РСФСР право представлять их за границей.



Этому способствовала политическая авантюра Энвер-паши, экс-военного министра Османской империи, который после ее поражения в первой мировой войне, ненадолго пошел на сотрудничестве с Советской Россией. Он, нелегально прибыв в октябре 1921 г. в Бухару из Кавказа попытался, опираясь на басмаческое движение, спровоцировал всеобщее антисоветское восстание, требуя от Москвы предоставить туркестанцам и бухарцам самим решать свои дела.



Для его разгрома потребовалась вся политическая и военная мощь Советского государства. В мае 1922 г. в Бухару для борьбы с Энвер-пашой с чрезвычайными полномочиями ЦК РКП(б) - вплоть до смены руководства Туркестанской и Бухарской республик, приехал председатель Закавказского крайкома РКП(б) Г.К.Орджоникидзе, а в июне - прибыли председатель Реввоенсовета РСФСР Л.Д.Троцкий и главком вооруженных сил РСФСР С.С.Каменев.



24 августа 1922 г. в Ташкенте к руководству уже не только Туркестана, и но и всей Средней Азии приступил, став председателем Средазбюро ЦК РКП(б) Э.Я.Рудзутак, генеральный секретарь ВЦСПС.



20 сентября 1922 г. в Средней Азии после разгрома и гибели Энвера-паши прекратил свою деятельность и "Джамият" ("Федерация мусульманских национальных повстанческих организаций Средней Азии"). Многие его лидеры, в т.ч. и А.З.Валидов, эмигрировали за границу, а оставшиеся - вошли в подпольную организацию "Туркостан Милли Бирлиги" (Туркестанское Национальное Единство); при этом бывшая киргизская Алаш-Орда стала называться "Северным Туркестаном".



16 октября 1922 г. в Ташкенте VII конференция Компартии(б) Туркестана к "штыку приравняло перо", признав, что басмаческое движение ничем не отличается от коммунистического.



Выступая на ней… председатель Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э.Рудзутак, сказал, что "нет никакой разницы между басмачами (т.е. "разбойниками") из стана курбашей (т.н. главари повстанцев) и "басмачами" из советских представителей". Города и уезды, – продолжал Рудзутак – находятся в таком состоянии, при котором нельзя разобраться кто "басмачи" и кто "советский"….



… тот же Рудзутак на той же конференции признает, что "узбеки" (т.е. оседлое земледельческое население) ничего не выиграли от Октябрьской революции, а, наоборот, понесли только убытки…". В глазах туркестанских масс "советские басмачи были и остаются людьми Ленина".



В декабре 1922 г. в Ташкенте председатель Совнаркома Туркестанской ССР Турар Рыскулов выпустил книгу "Мусбюро РКП(б) в Туркестане", неожиданно реанимировав идею создания Тюркской республики в стране.



30 декабря 1922 г. был создан Советский Союз. В его состав вошли также Туркестанская ССР и Киргизская АССР, входившие в состав РСФСР.



Однако Бухарская и Хорезмские республики не были включены в состав вновь созданного государства как "еще не социалистические".



На самом деле, согласно записок Мустафы Чокаева по этому вопросу, Бухарская республика сама воздержалась от ее вхождения в Советский Союз, т.к. назир (министр) просвещения Кары Пулатов во время своей приветственной речи I Союзному съезду Советов заявил, что "в настоящее время… [это] будет малопонятно нашему народу".



Кроме того Бухара сдерживала организацию Среднеазиатского экономического совета (СредазЭКОСО), создаваемого вместо Турккомиссии, т.к. Файзулла Ходжаев рассматривал ее как "отдельную хозяйственную единицу, ничего общего не имеющую с Туркестаном".



Отступление от политики большевиков в части создания СССР очень дорого обошлось Файзулле Ходжаеву.



9 марта 1923 г., несмотря на его сопротивление, в Ташкенте был образован Среднеазиатский экономический совет (СредазЭКОСО), который установил полный контроль над экономикой Туркестана, Бухары и Хивы.



В июне 1923 г. на совещании в Москве, Сталин подверг Файзуллу Ходжаева острой критике, обвинив его в создании в Бухаре не советской, а "купеческой" республикой. При этом на его заявление о готовности Бухары уже войти непосредственно в Советский Союз, Сталин ответил, что СССР - не проходной двор и вход в него надо заслужить.



После этого все бывшие видные деятели джадидов и ближайшие сподвижники Файзуллы Ходжаева в руководстве республики, в т.ч. и Абдурауф Фитрат, были освобождены от занимаемых должностей, высланы из Бухары или репрессированы.



Сам Файзулла Ходжаев фактически был отстранен от руководства республикой и направлен надолго в Душанбе "советизировать" Восточную Бухару. Ответственным секретарем ЦК Бухарской компартии стал Абдулла Рахимбаев, бывший председатель ТуркЦИК, первым заместителем председателя Совета назиров БНСР - Кайгысыз Атабаев, бывший председатель Совнаркома Туркреспублики.



17 октября 1923 г. Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР) заявила о своем преобразовании в Хорезмскую Советскую Социалистическую Республику (ХССР) и желании войти в состав СССР.



Состоявший в эти дни IV Всехорезмский курултай народных представителей упразднил правительство - Совет назиров и избрал председателем ХорЦИКа Карима Сафаева, полпреда ХНСР в Москве.



Это было шестым переформатированием руководства Хорезмской республики, которое почти все время не устраивало Москву.



После свержения в 1921 г. младохивинского правительства Пулат-нияза Юсупова, Хорезмскую республику поочередно возглавляли Джафарберген Кучкаров, Худайберген Диванов, Мадрахим Аллабергенов (Мулла Нозир), Ата-Максум Мадрахимов, Янгибай Мурадов, Абдулла Ходжаев (Хаджи Баба).



24 ноября 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б), не сумев побороть басмаческое движение Туркестана, объявило практически амнистию всему его руководству. В этот день оно приняло решение:



б) считать предложение… об обязательном расстреле 151 человека из 183 арестованных совершенно неприемлемым и гибельным для дела Советской власти в Туркестане.



ЦК не возражает …чтобы подавляющее большинство арестованных было освобождено по суду… а приговор о высшей мере наказания был внесен лишь по отношению к 4 или 5 наиболее злостным и действительно руководящим элементам басмачей, причем исполнение приговора… отложить до специального распоряжения из Москвы".



В 1923 г. большевики отказались от немедленного осуществления социалистических преобразований в обществе. В стране началась проводиться новая экономическая политика - НЭП.



Быстрее всего к нему приспособились узбеки. Они, по определению заместителя председателя Туркбюро ЦК РКП(б) Г.И.Сафарова: "… из трех коренных народов Туркестана (включая сюда киргиз и туркмен)… обнаруживают наибольшую культурную устойчивость и способность развиться в "капиталистическую нацию" еще до русского завоевания… ассимилируют все другие племенные элементы земледельческого населения /и подчиняют своему влиянию, кочевников". Во многих советских и партийных органах Туркестана на ключевые должности стали выдвигаться представители узбекского населения.



13 декабря 1923 г. в Ташкенте, стремясь не допустить узбекского господства и доминирования в социально-экономических реалиях Туркестана, и устранения этого положения в Средазбюро ЦК РКП(б) обратились группа 30 видных "киргизских [казахских] работников" Туркестанской ССР во главе с председателем Турксовнаркома Т.Рыскуловым.



При этом нарком просвещения Туркреспублики А.С.Сергазиев, бывший до этого и наркомом внутренних дел ТССР, и председателем Самаркандского облисполкома, отдельно обратился в Средазбюро ЦК немедленно урегулировать этот вопрос путем разделения Туркестана на две республики: узбекскую и киргизскую.



28 декабря 1923 г. вышеуказанное обращение кирработников Туркестана поступило в Москву, в ЦК РКП(б).



9 января 1924 г. в Ташкенте XII съезд Всетуркестанский съезд Советов полностью переформатировал руководство Туркестанской республики.



Председателем ТуркЦИК был избран туркмен Надарбай Айтаков, его место как пер¬вого замес¬ти¬теля ТуркЦИК занял киргиз Султанбек Ход¬жано¬в, заместитель председателя ТуркЦИК. Председателем Совнаркома Туркестанской республики был назначен узбек Шарустам Исламов, заместитель председателя Турксовнаркома.



Бывшие руководители ТуркЦИК и СНК Туркреспублики узбек И.Хидыралиев и киргиз Т.Рыскулов отзывались на работу в Москву.



15 января 1924 г. в Хорезме вспыхнуло антисоветское восстание, начало которому положило выступление Джунаид-хана, возглавлявшего большую часть кочевых туркмен на границе Хорезмского оазиса.



31 января 1923 г. Москва приходит к окончательному решению о необходимости размежевания Туркестана по национальным признакам.



К этому его подтолкнуло заявление кара-киргизских (кыргызских) делегатов XII съезда Со-ветов Туркестанской ССР в ЦК РКП(б) и ЦИК СССР о признании их народа самостоятельной нацией и государственности наравне с другими национальностями Туркестана.



Оргбюро ЦК РКП(б) поручило кандидату в члены Политбюро и секретарю ЦК РКП(б), председателю Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э.Рудзутаку "во время своей поездки в Туркестан созвать совещание ответственных работников Бухары, Хорезма (если возможно) и Туркестана – с тем, чтобы подвергнуть предварительной разработке вопрос о возможности и целесообразности государственного размежевания Киргизской, Узбекской и Туркменской областей и пр. по национальному принципу".



23 февраля 1924 г. в Москве был решен ("ликвидирован") вопрос "о киргизо-узбекских противоречиях" в руководстве Туркестана, возникший в конце 1923 г.



Решение его предполагалось в рамках первоначального ленинского плана (1920г.) создания в Туркестане трех само¬стоятельных [автономных] республик: Узбекской республики, Туркменской республики и Киргизской республики (состоящей из Семиреченской и Сырдарьинской областей), но не входящую в Киргизскую АССР.



25 февраля 1924 г. вопрос национально-государственного размежевания Туркестана перерос в вопрос размежевании на ряд республик по национальному признаку и всей Средней Азии.



В этот день на пленуме ЦК Бухарской компартии этот вопрос поднял член Средазбюро ЦК РКП(б), председатель Совета назиров Бухарской Республики Файзулла Ходжаев, выдвинул идею о восстановлении Узбекского государства путем присоединения к Бухарской республике Туркестанской ССР.



26 февраля 1924 г. в Ташкенте ответ.секретарем ЦК Компартии Туркестана стал И.М.Варейкис, ответ.секретарь Киевского губкома партии, вместо Ф.Ю.Светлова, который отзывался в Москву.



28 февраля 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало необходимым "послать в Хиву т. Бройдо [зам.наркома по делам национальностей РСФСР] с директивой расследовать вопрос о положении в Хиве, держа контакт с Средазбюро ЦК, и доложить о результатах расследования [причин антисоветского восстания в Хорезме] на Политбюро".



10 марта 1924 г. Исполбюро ЦК Бухарской компартии направило в Средазбюро ЦК РКП(б) нижеследующие "Основные положения по вопросу создания Узбекистана":

2. Узбекистан объединяет узбеков Бухары, за исключением Амударьинского левобережья, Фергану, Сырдарьинскую область, исключая киргизские части, Самаркандскую область, Хорезм, кроме полос, населенных туркменами и киргизами.

3. В основу построения Узбекской республики принимается Бухара, в столице которой созывается Объединительный Съезд Советского Узбекистана и решением на нем вопроса о возможном перенесении центра в Самарканд.



26 марта 1924 г. в Хиве вновь, в седьмой раз, было переформировано руководство Хорезмской республики. Председателем ЦИК Хорезмской республики стал Султан-кары Джуманиязов, назир юстиции Хорезмской республики. Одновременно было восстановлено правительство - Совет назиров ХССР. Его председателем был назначен Бекчан Назаров, заведующий Туркменским отделом ХорЦИК.



8 апреля 1924 г. в Хорезме войсками Туркфронта было подавлено антисоветское восстание во главе с Джунаид-ханом.



13 апреля 1924 г. в Ташкенте Средазбюро ЦК РКП(б) одобрило постановку вопроса ЦК БКП о национально-территориальном размежевании Средне-Аз. республик.



В мае 1924 г. Хорезмская ССР, с подачи т. Бройдо, преобразовалась в федеративную республику в составе Туркменской (Ташауз) и Киргизско-Каракалпакской (Ходжейли) областей, Ново-Ургенчской области и Хивинского района (на правах области), а 2 июня - отказалась от участия в национально-территориальном размежевании Средней Азии.



4 июня 1924 г. заместитель наркома национальных дел Г.И.Бройдо направил в ЦК РКП(б) предложение: образовать Узбекистана под названием Бухарско-Узбекская ССР.



12 июня 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление О национальном размежевании республик Средней Азии (Туркестана, Бухары, Хорезма):

1. Принять предложение Центрального Комитета и Совнаркомов Бухары и Туркестана в следующем виде:

а) Выделить туркменские части Туркестана, Бухары и Хорезма и образовать их них независимую Туркменскую республику.

б) Выделить из Бухары и Туркестана узбекские части, образовав независимую Узбекскую республику.

в) Хорезмскую республику, с выделением туркмен, оставить в нынешнем виде.

2. Киргизские районы Туркестана объединить с КССР.

3. Выделить автономную область каракиргиз, с непосредственным вхождением в РСФСР.

4. Выделить в составе Узбекской республики автономную область таджиков.

5. …вопрос о названии Узбекской республики оставить открытым, предоставив представителям Бухары и узбеков решить этот вопрос на своем съезде…….

12. Гор. Ташкент должен быть отнесен к Узбекской республике.



12 июня 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б) утвердило председателем Центральной территориальной комиссии по национально-государственному размежеванию Средней Азии И.А.Зеленского, члена Оргбюро и секретаря ЦК РКП(б), ответ.секретаря Московского губкома РКП(б).



14 августа 1924 г. Сталин направил шифротелеграмму в Ташкент, Зеленскому… "что столица Узбекской республики должна быть в Самарканде, Ташкент неприемлем как столица".



21 августа 1924 г. Хорезмская ССР, объявленная уже федеративной, дала согласие на участие в национально-территориальном размежевании Средней Азии. Однако процесс оформления ее Москвой в этом вопросе затянулся до 18 сентября 1924 г.



17 сентября 1924 г. в Хиве председателем ЦИК Хорезмской республики вместо Султан-Кари Джуманиязова назначался Надирбай Айтаков, председатель ЦИК Туркестанской республики.



17 сентября 1924 г. в Ташкенте 3-я чрезвычайная сессия ЦИК Туркестанской ССР приняла решение "О размежевании" и предоставила право узбекскому народу выйти из состава Туркестанской ССР и образовать независимую государственную единицу.



19 сентября 1924 г. V Всебухарский курултай Советов принял решение о переименовании БНСР в Бухарскую Советскую Социалистическую Республику и желании войти в состав СССР, а 20 сентября - о национально-государственном размежевании и согласился "вместе с узбеками Туркестана и Хорезма" создать Узбекскую Советскую Социалистическую Республику.



30 сентября 1924 г. V Всехорезмский курултай Советов предоставить право узбекам выйти из состава Хорезмской ССР и войти в состав вновь образуемой Узбекской ССР.



30 сентября 1924 г. 3-я сессия ЦИК Киргизской АССР, "… подтвердив объединение киргизской территории Туркестана с Киргизской АССР", постановила, что она в новых границах… должна, наравне с другими Средне-Азиатскими национальными республиками, войти в состав СССР.



11 октября 1924 г. в Москве Политбюро ЦК РКП(б), одобрив решения Туркестанской, Бухарской, Хорезмской советских республик относительно всех создаваемых среднеазиатских республик, отложило вопрос "вхождения Киргизской республики на договорных началах в СССР… впредь до выяснения опыта работы Кирреспублики на новых началах и в новых границах".



11 октября 1924 г. в Ташкенте ТурЦИК принял решение об амнистии всех лиц (за исключением организаторов и главарей басмаческого движения), осужденным за участие в басмаческом движении в Ферганской области.



16 октября 1924 г. Политбюро ЦК РКП приняло решение считать целесообразным первый узбекский партийный съезд созвать в Бухаре.



27 октября 1924 г. ЦИК Союза ССР, заслушав доклад председателя Совнаркома Бухарской республики Ф.Ходжаева "О размежевании советских республики в Средней Азии и о вхождении в Союз ССР Узбекской ССР и Туркменской ССР", утвердил ходатайства Туркестанской, Бухарской, Хорезмской советских республик о национальном размежевании и создании Узбекской ССР с Таджикской АССР, Туркменской ССР, Каракиргизской АО в составе РСФСР, и о присоединении киргизской части Туркестана к Киргизской АССР, входящей в состав РСФСР.



5 ноября 1924 г. в Москве Президиум ЦИК Союза ССР назначил председателем Ревкома создаваемой Узбекской ССР Файзуллу Ходжаева, председателя Совнаркома Бухарской республики.



18 ноября 1924 г. Центральные исполнительные комитеты Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик объявили о прекращении своей деятельности и передаче всей полноты государственной власти и государственного управления до созыва учредительных съездов Советов Узбекистана и Туркменистана Революционному комитету Узбекской ССР.



24 ноября 1924 г. ВЦИК переименовал административный центр Ферганской области г. Скобелев в г. Фергану.



5 декабря 1924 г. в Ташкенте Временный революционный комитет Узбекской ССР в воззвании "Ко всем трудящимся Узбекистана" возвестил об образовании Узбекской Советской Социалистической Республики.



P.S.



Целью Октябрьской революции в Туркестане никогда не было построение социализма. Проектом постановления Политбюро ЦК РКП(б) от 22 июня 1920 г. "О задачах РКП(б) в Туркестане" ставило ее "общей задачей [в Туркестане] - свержение феодализма, но не коммунизм".

Узбекистан изначально декларировал себя независимым государством.

"Декларация об образовании Узбекской Союзной Советской Социалистической Республики" (1925г.) подчеркивала, что Узбекистан является не членом СССР, а союзной республикой.

Его вхождение в Союз ССР, согласно постановлению V Всебухарского курултая Советов от 20 сентября 1924 г. о создании Узбекской Социалистической Советской Республики, носило временный характер: Узбекистан присоединялся к Советскому государству только "в целях социалистического строительства…" и в случае прекращения или отказа последнего от этого, союз с ним терял свою силу.

Таким образом, независимость Узбекистана была провозглашена еще в 1924 году, в 1991 году она была лишь восстановлена и подтверждена международным мировым сообществом.



2 августа 1920 г. в Тифлисе Мустафа Чокаев в газете "Вольный горец" опубликовал статью "В Советском Туркестане".

…Советская власть принимает все меры, чтобы вытравить из памяти мусульман кокандский разгром... Они [большевики] ведут борьбу со всяким проявлением жизни. Никаких газет, кроме большевистских, конечно, нет. Никаких собраний, кроме большевистских, не разрешают. …

Бессильны бороться туркестанские большевики лишь против молитвенного настроения туркестанских сартов… Особенной многолюдностью отличаются пятничные молитвы. Больше и горячее всех молятся мусульмане-коммунисты. Они обращаются с мольбой к Аллаху, чтобы Он простил им их вступление в партию большевиков: "Ради сохранения жизни своей семьи, ради продления себе возможности славить Твое величие, Аллах Всемогущий, я вынужден стать большевиком. Да будет милость Твоя надо мною!". Вот заключительные слова молитвы мусульманских коммунистов...

Именно молитвами этих мусульман-коммунистов и был создан Узбекистан, который сейчас переживает свое возрождение – Ш Ренессанс, стремясь занять свое достойное место в современном мире.



Хуснут Мухсумадьен,

автор книги "Чужие революции или закат Туркестана".

12 ноября 2024 г.

г. Ташкент. Источник - ЦентрАзия

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