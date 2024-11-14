Девушка из маленького поселка под Уральском завоевала второе место на международном конкурсе красоты в Индии

14:00 15.11.2024

На международном конкурсе красоты и женских достижений, ежегодно проходящем в столице Индии, Дели, Казахстан представляла Надира Мустафина. Этот престижный конкурс для женщин в статусе "миссис" собирает участниц со всего мира, которые соревнуются не только за титул самой красивой, но и самой успешной, умной и разносторонне развитой.



Надира Мустафина – родом из маленького поселка под Уральском. Она прошла интересный путь: от учителя английского языка для младших классов до дизайнера интерьеров. Переехав в Астану, Надира открыла собственное дизайн-бюро и завоевала титул "Миссис Супермодель Казахстан 2024", что открыло ей двери на международный конкурс.



На протяжении десяти дней Надира соперничала с участницами из США, Эквадора, Филиппин и других стран. В напряженной борьбе победу одержала представительница Украины, но Надира Мустафина достойно заняла второе место, подтвердив высокий статус казахстанских участниц на мировой арене.



Надира – пример для всех женщин Казахстана, который доказывает, что трудолюбие и стремление к саморазвитию могут привести к выдающимся достижениям даже на международном уровне.



Inessa Nazarova