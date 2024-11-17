80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов

00:05 19.11.2024

80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024)

Ahıshaistanlıların 80 yıllıh soykırımi (19.11.1944 – 19.11.2024)

80 yares of genocide of Akhyskhaistans (19.11.1944 – 19.11.2024)



19 ноября 2024 года исполняется 80 лет как временной оккупации, так и начала невиданного геноцида Ахысхаистанцев на территории нашей родины Ахысхаистан в южной части Грузинской Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Грузия) и Центрально-Азиатских республик СССР.



Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких коренных этносов, преимущественно ахысхаистанских турок, затем ахысхаистанских курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов, среди которых было не мало смешанных браков. Кроме названных этносов, в Ахысхаистане проживали также грузины, лазы, армяне, турки-османы и русские.



В историческом плане возникновение современного Ахысхаистана уходит в далекое прошлое. В 1828 году, в результате русско-турецкой войны, войсками, под командованием генерала Паскевича, был захвачен Ахысхаистанский пашалык и с 1829 года большая его часть вошла в состав Российской империи (см. историческую карту). Позднее нашими предками предпринимались попытки создать республику, однако с приходом большевиков, правительство Ахысхаистана было свергнуто.



Наименование нашей родины включает название этнокультурного центра (города) Ахысха и приставки "истан", обозначающей географическое название места проживания народов или различных этнических групп, в целом это переводится как "очаг", корнем служит тюркское слово "от" - "огонь". Таким образом, "Ахысха" и "истан" пишется слитно как Ахысхаистан (исконная родина ахысхаистанцев).



В период советской власти в Грузии, наши ахысхаистанские народы компактно проживали до 19 ноября 1944 года в пяти районах республики. В административно-территориальное деление Ахысхаистана общей площадью 6040,0 кв. км, входили Ахалцихский, Адигенский, Аспиндзский, Ахалкалакский и Богдановский районы Грузинской Советской Социалистической Республики, каждый 10-ый в Грузинской ССР был ахысхаистанцем.



В состав Ахалцихского района (1208,0 кв.км) входили 77 населенных пунктов, с главным этнокультурным центром Ахысхаистана до 18 ноября 1944 года, городом Ахысха; в состав Адигенского района (1056,0 кв.км) входили 74 населенных пункта с центром в селе Адиген; в состав Аспиндзского района (825,0 кв.км) входили 65 населенных пунктов с центром в селе Аспиндза; в состав Ахалкалакского района (1598,0 кв.км) входили 26 населенных пунктов с центром в селе Ахалкала; в состав Богдановского района (1353,0 кв. км) входили 7 населенных пунктов с центром в селе Богдановка.



Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана до 19 ноября 1944 года составляло 249 сел и деревень, расположенных на территории 604 000 гектаров земли.



Большая часть ахысхаистанцев говорят на самостоятельном ахысхаистанскотурецком языке, некоторая часть ахысхаистанских курдов, тәрәкәмә, кәмзәли, турки-османли пользуются в быту своими родными языками. Таким образом, ахысхаистанскотурецкий язык являлся и в настоящее время является языком межнационального общения, на ряду с русским.



Ахысхаистанскотурецкий язык является уникальным автохтонным языком, некоторые филологи относят его к старотурецкому языку, на котором говорила вся Османская империя, но со временем, особенно после завоевания Россией Ахысхаистана в 1829 году, язык был законсервирован и остался только на территории Ахысхаистана в неизменном виде, не подвергнувшись ни какой языковой реформе, в то время как в Османской империи он подвергался многочисленным языковым реформам, в результате государственный турецкий язык значительно видоизменился, стал не совсем понятным нам ахысхаистанцам, в том числе и бытовая лексика.



Алфавит ахысхаистанскотурецкого языка состоит из 41 буквы. Наиболее близкими к ахысхаистанскотурецкому языку являются официальный язык Турецкой Республики (29 букв), азербайджанский язык (32 буквы), крымскотатарский язык (32 буквы), турецкий язык болгарских турок(29 букв), гагаузский язык (31 буква), кумыкский язык (39 букв) и др.



Для оценки степени родства между ахысхаистанскотурецким языком и другими языками огузской группы по "признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря", создан 207-словный список Сводеша для русского языка в сравнении с ахысхаистанскотурецким языком с целью создания, в дальнейшем, диалектологического атласа тюркских языков отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН.



По данным Первого фундаментального издания Большой Советской Энциклопедии нас ахысхаистанцев по состоянию на 1926 год проживало в Грузинской Советской Социалистической Республике 137921 человек и мы именовались "Тюрки".



Очень важно отметить, что в таком фундаментальном издании, ни о каких "турках-месхетинцах" здесь нет и речи, более того, абхазам, которых на тот период в Грузинской ССР было 56847 человек, большевики с "барского плеча" предоставили статус союзной республики в составе Грузинской ССР (получилось одна Советская Социалистическая Республика внутри другой Советской Социалистической Республики, что было весьма странным решением руководства СССР), а осетинам, численностью 113298 человек, был предоставлен статус автономной области. В тоже время, пяти этносам, объединенным под общим названием "Тюрки" и проживающим компактно в пяти районах Грузинской ССР общей численностью 137921 человек не был предоставлен не то что статус ССР, а даже и автономной области в составе Грузинской ССР).



По сведениям ряда авторов, ахысхаистанцы в течение 1917-1920 годов подвергались геноциду со стороны националистически настроенных армян и грузин, а в период с 1920-го по 1937 годы, немногочисленная ахысхаистанская интеллигенция была репрессирована и физически уничтожена грузинской властью и это в то время, когда грамотность среди населения Ахысхаистана составляла 5,9%.



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Карта Кавказскаго края, 1901 г.

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Правозащитник Ахысхаистана Низами Мамедов, AH

E-mail: Akhyskhaistan.VS.Georgia@gmail.com