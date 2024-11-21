Путин дал на орехи, - П.В.Густерин

11:46 22.11.2024

П.В. Густерин



Путин дал на орехи



Поговорка "дать на орехи" сравнительно часто используется в повседневном языке, придавая высказыванию эмоциональную окраску и усиливая его смысл.



Эта поговорка - детский вариант выражения для взрослых "дать п..ды", объяснять значение которого нет надобности.



Вот поэтому российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, которая была применена по Днепропетровску 21 ноября с.г., и получила название "Орешник".



