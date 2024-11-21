|13:00 Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу, - М.Ростовский
12:48 Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов, - НГ
12:33 Спасение Арала: на высохшем дне высадят более миллиона гектаров саксаула
12:31 Премьер Косово Курти ушел в отказ. Нормализация между Белградом и Приштиной откладывается
12:29 А.Калашян: В Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии
12:28 Туркменскую журналистку Солтан Ачилову насильно госпитализировали перед вылетом в Женеву
12:24 Bloomberg: ЕС занимается самообманом, говоря, что обойдется без российского газа
12:21 По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга
12:04 Нацбанк Казахстана анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"
11:46 Путин дал на орехи, - П.В.Густерин
10:11 В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:07 От какаду до гаубиц. Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно, - Н.Портякова
09:56 Китайская корпорация CSCEC инвестирует около $1 млрд в инфраструктурные проекты Ташкента
05:00 Свыше 200 тысяч граждан Узбекистана планируется трудоустроить в экономически развитых странах в 2025 году - премьер Арипов
04:53 Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин
04:47 Александру Овечкину сломали-таки ногу (малую берцовую кость). Америкосы по честному не играют
04:43 Аномальный выброс ядовитого газа зафиксировали в Усть-Каменогорске
04:00 Orda.kz: Доллар по 500: тенге все сильнее затягивает Казахстан в бюджетную дыру
00:58 Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников
00:53 Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:44 Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев
00:40 Владимир Путин ответил русским "Орешником" на применение ракет НАТО
00:32 Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:28 Как рушатся четыре столпа глобального западного господства, - Геворг Мирзаян
00:19 Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:18 Узбекистан: так ли безобидно сотрудничество с США в оборонной сфере? - Рената Алимова
00:17 Метаморфозы Глобального Юга: китайский триумф на саммите АТЭС, - Лаврентий Гурджиев
00:04 Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин
00:01 КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге
|Путин дал на орехи, - П.В.Густерин
11:46 22.11.2024
П.В. Густерин
Путин дал на орехи
Поговорка "дать на орехи" сравнительно часто используется в повседневном языке, придавая высказыванию эмоциональную окраску и усиливая его смысл.
Эта поговорка - детский вариант выражения для взрослых "дать п..ды", объяснять значение которого нет надобности.
Вот поэтому российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, которая была применена по Днепропетровску 21 ноября с.г., и получила название "Орешник".