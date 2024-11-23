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"Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" - важная инициатива Таджикистана для международного сообщества
12:40 24.11.2024

"Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений" - важная инициатива для международного сообщества

Мир и безопасность являются первоочередной потребностью людей, всего цивилизованного общества. Весьма актуальным стало выступление 22 сентября 2024 года Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в г. Нью-Йорк на 79 всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

В своей речи Глава государства особое внимание уделил важности международного сотрудничества для преодоления современных вызовов и угроз, заявив: "Предлагаю принять специальную резолюцию Организации Объединенных Наций "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений".

Президент РТ Эмомали Рахмон подчеркнул своевременность данной инициативы, отметив, что сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, включая конфликты, изменение климата и экономическую нестабильность. В условиях глобализации и взаимной зависимости государств необходимость в устойчивом развитии и мирном сосуществовании становится крайне актуальной, так как мир, безопасность и стабильность - главная необходимость в жизни каждого.

В настоящее время более 1,5 миллиарда человек живут в странах, пострадавших от войн и вооруженных конфликтов, 60 миллионов были вынуждены покинуть свои дома и родину, 20 миллионов из них, среди которых половина - дети, стали беженцами.

Подобная трагическая ситуация не понаслышке знакома таджикистанцам, находившимся в таком же плачевном положении в начале девяностых годов прошлого века. В то тяжелое время, когда их родная страна только обрела государственную независимость, давшуюся таджикскому народу очень нелегко, с огромными жертвами - потерей родных и близких, разрушением экономики, планов и надежд. Ведь мир - это не просто отсутствие войны, бомбежки и боевых действий. Это атмосфера комфорта, доверия, согласия и сотрудничества во имя безопасности, благополучия и светлого будущего последующих поколений, во благо процветания таджикской нации. Нации, которая в годы гражданской войны в Таджикистане была на грани исчезновения, истребления.

И именно действующий Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон стал тем национальным Лидером, который в полной мере учитывает, что будущее конкретных народов и всего человечества напрямую зависит от того, насколько мы способны защищать мир и стабильность в настоящем. Именно он призывает сегодня к совместным усилиям по укреплению мира, акцентируя внимание на роли молодежи в этом процессе. Инициирует глобальные проекты на самых высоких политических и экономических площадках, поддерживаемые прогрессивным человечеством. Предлагает с учетом нашего горького опыта гражданского противостояния и успешного выхода их него. С оглядкой на время, когда 27 июня 1997 года в Москве был подписан исторический документ - Общее соглашение об установлении мира и национального согласия, рекомендуемый сегодня в качестве положительного примера, образца для конструктивного разрешения конфликтов.

В те годы Общее соглашение стало началом диалога, промежуточным, качественно новым этапом в достижении мира и национального согласия, в развитии независимого государства, важной вехой переходного периода от раздора к сотрудничеству. Этому предшествовали многочисленные раунды предварительных переговоров. Руководство страны, которое не побоялось пойти на определенный политический риск и компромисс, на прямые переговоры и уступки, пользовалось доверием у большинства населения, поддержавшего его и согласившегося с достигнутыми договоренностями.

Из первоначального пункта Соглашения, касающегося реформирования Правительства, о том, что "введение представителей оппозиции в структуры исполнительной власти, включая министерства, ведомства, местные органы власти, судебные и правоохранительные органы будет пропорционально представительству сторон в Комиссии по национальному примирению и с учетом регионального принципа", исключено условие "пропорционально представительству сторон в КПН". Оппозиции была предоставлена квота - 30% мест в госструктурах. Указанный пункт был полностью соблюден под контролем международных организаций. Однако со временем, отдельные представители оппозиции, назначенные на ответственные чиновничьи должности, показали себя не с лучшей профессиональной и моральной стороны. Не оправдали доверия, хотя после подписания Соглашения исламской политической партии было разрешено существовать в конституционно-светском государстве.

Полностью были выполнены и другие договоренности: амнистия политзаключенных и боевиков, интеграция членов НВФ, прошедших аттестацию, возвращение и обустройство основной массы беженцев. Позже к отдельным представителям оппозиции также применялась амнистия, чем многие из них спекулировали в узкокорыстных интересах.

Переходный этап в истории независимости нового таджикского государства и его граждан благополучно завершен уже много лет назад. Народ и Правительство рука об руку уверенными темпами идут дальше, разрабатывая современные нормативные акты, перспективные планы и проекты, стратегические программы на десятилетия вперед.

Однако активисты и главари ТЭО "партия исламского возрождения", деятельность которой запрещена Верховным Судом РТ, спустя три десятилетия со дня достижения мирных договоренностей и вопреки им, живут вчерашними событиями и прошлыми обидами. Многие из них так и не смогли влиться в политическую, экономическую или культурную систему современного Таджикистана, обвиняя в этом окружающих.

Получившие в то время высокие государственные посты, они не только не приносили реальную пользу обществу, но, наоборот, дестабилизировали обстановку, и до сих пор провоцируют социальную напряженность из-за рубежа, где скрываются от уголовной ответственности.

Таджикистанцы, испытав на себе тяготы гражданской войны, трезво оценивающие разрушительные события на Ближнем и Среднем Востоке, поддержали политический компромисс, достигнутый руководством страны для мирного разрешения внутренних и внешних конфликтов. Однако нахзатовцы так и не смогли адаптироваться к мирным реалиям, переходной фазе становления современной таджикской государственности. Этому свидетельствует их проигрыш на парламентских выборах, самороспуск региональных ячеек, длительное проживание главарей за рубежом, их финансовая зависимость от иностранных кураторов.

Политические исламисты ставят в упрек, что о них в контексте прекращения войны и поддержания мира упоминают крайне редко. Это происходит потому, что они ассоциируются у народа с поджигателями гражданского противостояния. Негативные воспоминания усилила попытка вооруженного государственного переворота в 2015 году, профинансированная главарем вышеназванной террорганизации.

Бежав в страны Евросоюза, фундаменталисты продолжают противоправную деятельность, ведут агрессивную информационную войну, не желая отказываться от своих преступных целей, пытаясь спровоцировать новое гражданское противостояние в современных реалиях. Хотя многие из них при так ненавистном им нынешнем режиме, который неустанно критикуют, стали преуспевающими бизнесменами, политиками, представителями истеблишмента. Но в случаях, когда их личные, коммерческие интересы или нездоровые амбиции вступали в противоречие с законом, сразу же вспоминали Соглашение о мире, заявляя о политическом преследовании, апеллируя к международным правозащитникам. Находясь под чуждым идеологическим влиянием, они демонстративно отказываются отмечать знаменательные для государства и народа праздники - День независимости и День национального единства, игнорируя позитивные достижения, достигнутые Таджикистаном.

Учитывая перечисленные исторические факты, эскалацию военной напряженности в мире, современную расстановку геополитических сил, инициатива Эмомали Рахмона "Десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений" стала важнейшей вехой в направлении создания устойчивых основ для мира и стабильности на планете.

Пулод Гафаров,
кандидат исторических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732441200


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