Р.Ошакбаев: Казахстан и Россия - противоречия между восприятием и реальностью

14:11 25.11.2024

Рахим Ошакбаев



Вернулся с рекордной по длительности для себя 22-х дневной командировки, которая включала в себя 9 перелетов и 5 разных городов, в том числе Сан-Пауло, Стамбул, Баку, Сочи и в завершении - Москва.



В Москве в посольстве Казахстана в России выступил модератором второй встречи дискуссионного клуба "Доверие" - очень интересный формат, придуманный нашим посольством, когда к открытой дискуссии приглашают казахстанских и российских экономистов, политологов и международников - и предлагают в закрытом формате (Чатам-хаус) поговорить о текущем состоянии, вызовах и возможностях российско-казахстанских отношений.



Дискуссия получилась откровенной и острой, в разных плоскостях. Как экономист, отметил бы растущее ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ВОСПРИЯТИЕМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ двусторонних отношений. То впечатление, которое складывается, в значительной степени является, как определил один из участников дискуссии, результатом взаимного "медийного цепляния" - громкая публичная перепалка, спровоцированная различными некорректными высказываниями всяких малозначимых депутатов, экспертов т.п., которые не отражают ни официальную позицию стран, ни экономическую реальность. С другой стороны, Россия находится в острой стадии конфликта - войны с Западом на территории Украины и все события в Казахстане ими также неизбежно остро воспринимаются через призму этого трагического опыта - "обжегшись на молоке - дуют на воду"…



Вместе с тем, реальные позитивные РЕЗУЛЬТАТЫ двусторонних отношений "на земле" имеют возможно самое позитивное развитие за всю их историю.



ТОРОГОВЛЯ: Товарооборот между Казахстаном и Россией в 2023 году достиг рекордных $27 млрд. За первые шесть месяцев 2024 года этот показатель составил $12,2 млрд. Основные экспортные товары Казахстана в Россию - химическая продукция (28,2%), машины и оборудование (27,2%), металлы (17,9%) и минеральные продукты (17%). Импорт включает металлы (19,8%), машины (19,6%) и продовольствие (19,3%).



ИНВЕСТИЦИИ: По данным KAZAKH INVEST на 14 октября 2024 года сейчас с Россией реализуется 31 совместный инвестиционный проект общей стоимостью 5,9 трлн тенге, с фокусом на нефтехимии, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Россия увеличила долю в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в Казахстане с 8% в 2019 году до 18% за первое полугодие 2024 года. За этот период объем российских инвестиций вырос на 50% по сравнению с 2023 годом.



ИНФРАСТРУКТУРА: Протяженная сухопутная граница между Казахстаном и Россией - более 7,5 тысяч километров, самая длинная в мире - делает инфраструктурные проекты стратегическим направлением двустороннего сотрудничества. Уникальное географическое положение Казахстана в центре Евразии создает возможности для развития транспортно-логистического потенциала, что неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о значимости транзитной роли страны в соединении Европы и Азии, Севера и Юга.



Среди ключевых инициатив - ремонт 11 тысяч километров железнодорожных путей, строительство более 5 тысяч километров автодорог, включая важный маршрут "Атырау – Астрахань", и создание пяти трансграничных транспортно-логистических хабов.



Восточное направление транспортного коридора "Север – Юг" через Казахстан уже сегодня обеспечивает пропускную способность в 6 млн тонн грузов, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям в размере $1,9 млрд.



Также продолжается работа по развитию международных автомобильных перевозок, расширению авиасообщения и созданию новых транспортных маршрутов, что буквально за день до нашей дискуссии в Москве обсудили министры транспорта Казахстана и России Марат Карабаев и Роман Старовойт.



ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА: На текущей неделе, 18–19 ноября в Москве также состоялся масштабный российско-казахстанский медиафорум с участием руководителей СМИ двух стран, включая пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова и государственного советника Казахстана Ерлана Карина. Основными темами форума стали развитие двустороннего сотрудничества в медиа-сфере, влияние искусственного интеллекта на СМИ и подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники договорились провести следующий форум в 2025 году в Астане, посвятив его юбилею Победы.



Кроме того, 7 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о создании совместной группы историков России и Казахстана. Целью этой инициативы является урегулирование вопросов, связанных с исторической памятью, и снижение напряженности в обществе по данным темам. Лавров отметил, что создание такой группы позволит "остудить страсти", периодически возникающие в обеих странах по вопросам общего исторического прошлого.



Таким образом, по моему мнению, несмотря на сложности восприятия и глобальный крайне конфликтный контекст, в российско-казахстанских отношениях есть обоюдное желание не свалиться в конфликт и ведущее к деградации недопонимание, а наоборот, показать устойчивое и даже динамичное развитие в ключевых сферах - от торговли и инвестиций до гуманитарного взаимодействия. И абсолютно уверен - это отвечает долгосрочным коренным национальным интересам Казахстана.



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