 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто был первым россиянином на Арабском Востоке, - П.В.ГустеринКто был первым россиянином на Арабском Востоке, - П.В.Густерин
20:58 25.11.2024

П.В. Густерин

Кто был первым россиянином на Арабском Востоке

Афанасий Никитин стал первым россиянином, ступившим на Аравийский полуостров. Согласно его путевым запискам "Хожение за три моря", он дважды высаживался близ Маската, и в первый раз это произошло, примерно, в 1469 г.

Отрывок: "И шли есмя морем до Мошката десять дни".

Перевод: "И шли [Аравийским] морем до Маската десять дней".

Но первым россиянином, ступившим на землю Арабского Востока, стал игумен Данил. И согласно его путевым запискам "Житие и хожение Данила, русского игумена", он добрался до Иерусалима, примерно, в 1106 г.

Отрывок: "Яфъ же есть градъ на брезе близь Иерусалима и оттоли поити по суху къ Иерусалиму".

Перевод: "Яф – это город на брегу [Средиземного моря] близ Иерусалима, и оттуда [я] дошел по суше до Иерусалима".

Примечание: Яфъ – нынешний израильский город Яффа, часть городской агломерации Яффа–Телль-Авив.

Моя статья по теме: "Одна из причин хожения Афанасия Никитина за три моря" https://centrasia.org/newsA.php?st=1722690300

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732557480


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