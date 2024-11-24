Работы известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина покажут на 50-ом Российском Антикварном Салоне

21:18 25.11.2024

Стенд L-11 "Профессорская квартира"



50-ый Российский Антикварный Салон & Lifestyle "Искусство интерьера" - важнейшее событие культурной жизни России, объединяющее все сферы коллекционирования и представляющее мебельные, интерьерные и текстильные бренды от именитых дизайнеров.



Специально для Салона проект АРТ ИСТОРИИ создал стенд "Профессорская квартира", поддерживающий тему "Связь времен", которую задала юбилейная 50я выставка Антикварного салона. В "Профессорской квартире" на стенде L-11 cвязь времен была трансформирована от стиля ретро, до наших дней. Дизайнеры соединили и связали классические интерьеры советского времени с современными интерьерами, которые на данный момент становятся популярнее с каждым годом. Тенденции развития стиля отражают подражание и сознательное заимствование образов жизни и видов искусства из прошлого, в том числе музыки, моде и взглядов человека на жизнь.



"У нас появилась идея создать арт-объект, который открывает стенд и приглашает людей пройти в пространство внутри и посмотреть, как организован мир профессора, чем он живет, и чем он вдохновляется", - рассказывает Мария Резниченко, основатель проекта АРТ ИСТОРИИ.



Голова из 2 х частей показывает работу правого и левого полушария, как рождаются идеи, какой иногда производится в мозгах хаос, для того чтобы потом родился логический продукт, рацпредложение или появилось новое научное открытие, которое помогает человеку жить и, возможно, жить более комфортно, качественно, для того чтобы использовать новые технологии жизни.



Интеллектуальная работа и легкое отношение к жизни, позволяющее творить, креативить и создавать новые пространства и при этом оставаться актуальным на все времена, не прерывая связь времен, а сохраняя наследие, находя в нем поддержку и вдохновение, как в работах известного художника Виктора Апухтина по мотивам сказок А.С.Пушкина, созданных к 250 летию А.С. Пушкина для проекта "Пушкин и Муза".



В разные годы создавал иллюстрации к произведениям: "Фауст" Гете, "Божественная комедия" Данте, "Дон-Кихот" Сервантеса, поэмы Алишера Навои, сборник узбекского фольклора (цикл о Ходже Насреддине), "Евгений Онегин" Пушкина.



Работы художника находятся в музеях Узбекистана, Германии, Франции, в России работы художника можно увидеть в Государственном музее востока, Государственном музее истории религий, в. Выставочных залах РОСИЗО, во Всероссийском музее А.С.Пушкина, в Музее Дом русского зарубежья, Музее изобразительных искусств Кузбасса, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, в Оренбургском областном музее изобразительных искусств и других областных российских музеях. Официальным представителем художника в России является Центр международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".



"Нам было интересно посмотреть, как прозвучат картины Виктора Апухтина в контексте экспозиции стенда, ведь художник возвращается к вечной классике в поисках ответов и новых смыслов, что поддерживает концепцию "Профессорской квартиры", - рассказывает Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".



Внутреннее пространство стенда включает в себя предметы интерьера стилистики ретро, современности и обновленного стиля мемфис, и это отражается не только в печатной машинке, телефоне и неваляшке, но также представлены и инновационные предметы интерьера, которые подчеркивают связь с современностью, например, компания LOCUS, которая делает человечков-трансформеров, и их руководитель, который позиционирует это как игру.



Сегодня атрибутика советской̆ эпохи - предмет ностальгии и коллекционирования. Это те же игрушки, только уже для повзрослевших детей. Вглядываясь в лицо олимпийского мишки и рассматривая идейные плакаты, художнице Марии Чепик захотелось совместить игрушки для взрослых эпохи СССР и современные - так появилась серия работ с изображением игрушек и предметов советского быта, которые несут в себе историю и ценности целой эпохи. Железные игрушечные машинки, круглолицая неваляшка, добродушный и наивный чебурашка, любимый миллионами олимпийский мишка. Наполненные смыслом советские игрушки учили детей человеческим и семейным ценностям - к ним относились бережно, а счастливое детство без них было трудно даже представить.



Петрушкина Екатерина

Медиа-менеджер



50-й Российский Антикварный салон & Lifestyle "Искусство интерьера"

Гостиный Двор, 27 ноября – 1 декабря 2024

Москва, Ильинка, 4