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|Мохамед Айдид и Москва, - П.В.Густерин
13:02 27.11.2024
П.В. Густерин
Мохамед Айдид и Москва
Известно, что Москве есть несколько названий объектов городской инфраструктуры в честь замечательных африканцев: площадь Амилкара Кабрала, улица Саморы Машела, площадь Нельсона Манделы и др.
Не устаю задаваться вопросом: а почему до сих пор в Москве нет улицы или площади, названной в честь Мохамеда Айдида, героя Сомали, победителя американского подразделения войск специального назначения "Дельта" в Могадишо 3-4 октября 1993 г.?!
Генерал Айдид стал победителем элиты Армии США благодаря знаниям и навыкам, полученным в 1960-1963 гг. в Москве и Подмосковье, в стенах и на полигонах Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Верный сын сомалийского народа Мохамед Фарах Хасан Айдид умер 1 августа 1996 г.
См. мою статью: "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане https://centrasia.org/newsA.php?st=1633643460