Мохамед Айдид и Москва, - П.В.Густерин

13:02 27.11.2024

П.В. Густерин



Мохамед Айдид и Москва



Известно, что Москве есть несколько названий объектов городской инфраструктуры в честь замечательных африканцев: площадь Амилкара Кабрала, улица Саморы Машела, площадь Нельсона Манделы и др.



Не устаю задаваться вопросом: а почему до сих пор в Москве нет улицы или площади, названной в честь Мохамеда Айдида, героя Сомали, победителя американского подразделения войск специального назначения "Дельта" в Могадишо 3-4 октября 1993 г.?!



Генерал Айдид стал победителем элиты Армии США благодаря знаниям и навыкам, полученным в 1960-1963 гг. в Москве и Подмосковье, в стенах и на полигонах Военной академии им. М.В. Фрунзе.



Верный сын сомалийского народа Мохамед Фарах Хасан Айдид умер 1 августа 1996 г.



См. мою статью: "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане https://centrasia.org/newsA.php?st=1633643460