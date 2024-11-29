К вопросу о салафизме, - Павел Густерин

12:55 30.11.2024

Павел Густерин



К вопросу о салафизме



В новостных выпусках и сводках часто встречаются термины "салафизм" и "ваххабизм". Иногда они употребляются как синонимы, иногда рассматриваются как совершенно различные явления. Встает вопрос: как соотносятся эти религиозные понятия?



Ректор Института теологии и религиоведения им. Мамма-Дибира аль-Рочи доктор философских наук Максуд Садыков, интервью которого размещено на сайте "Института религии и политики", на вопрос "Чем отличается ваххабит от салафита?" ответил: "Ничем не отличается". И далее: "Эти понятия являются синонимами. Неправ тот, кто говорит: "Я не ваххабит, а салафит"". На мой взгляд, М. Садыков предложил слишком упрощенный подход в толковании отношения ваххабизма к салафизму.



Однажды мне довелось участвовать в одной из передач телеканала "Комсомольская правда" на тему "В Анголе запретили ислам?". Во время разговора я уточнил, что "салафизм и ваххабизм - это совсем не одно и то же". После этого ко мне стали обращаться за разъяснениями, поскольку на слуху у большинства лиц, интересующихся исламом, "ваххабизм - это салафитская доктрина".



Привожу свои разъяснения для широкого круга читателей. "Салафизм" и "ваххабизм" - объекты разных порядков. Ваххабизм - разновидность салафизма, так же как, например, фараидизм в Индии. Салафитами можно назвать и "братьев-мусульман" интегристского толка. Многие экстремистские движения стоят на позициях салафизма, хотя они не относят себя к ваххабитам или "братьям-мусульманам". Ставить знак равенства между салафизмом и ваххабизмом - значит сводить весь салафизм к ваххабизму, а это ошибочно.



Ваххабиты - это салафиты, но не все салафиты - это ваххабиты.