Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша, - П.В.Густерин

13:12 02.12.2024

П.В. Густерин



Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша



Как известно, Мария Гайдар, отрекшись от России, сотрудничала на Украине с уголовниками, которые платили ей за это деньги. По сути, деятельность Егора Гайдара в свое время носила такой же подрывной характер, как и деятельность его дочери, которую она начала еще до эмиграции. Умерев в 53 года, Егор Тимурович не успел нанести народу России того вреда, который мог бы нанести, проживи он еще лет 5-10. Но его дело продолжила его дочь, которая поняла, с кем ей по пути.



Закономерно встают вопросы. Во-первых, а что делает памятник Егору Гайдару в Москве?



Во-вторых, какое отношение Егор Гайдар, памятник которому установлен во дворе Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино, имел к иностранной литературе или какой-либо литературе вообще? Чем руководствовалась администрация названной Библиотеки, принимая на ее территории этот кусок бронзы?



Особый цинизм ситуации состоит в том, что памятник вредителю, коим являлся Егор Гайдар, стоит рядом с памятником Дмитрию Лихачеву, чьи заслуги перед отечественной наукой не вызывают сомнения ни у одного образованного гражданина.



Ряд связанных с Гайдарами вопросов можно продолжать и продолжать, однако мы вряд ли когда-либо услышим ответы хотя бы на некоторые из них.