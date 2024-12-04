Нацсобрание Франции вынесло правительству вотум недоверия. Барнье - прощай!

04:56 05.12.2024

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, сообщил телеканал BFMTV. За принятие резолюции проголосовал 331 депутат из 574. Это первый с 1962 года случай, когда французский парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия и в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.



Вотум недоверия был вынесен на голосование Национального собрания левой партией "Непокорившаяся Франция" от имени блока "Новый народный фронт" 2 декабря. Тогда Мишель Барнье принял законопроект о бюджете соцстрахования на 2025 год, используя ст. 49.3 конституции. Она позволяет принять закон без обсуждения в парламенте. Вынесение резолюции о недоверии правительству в силу ст. 50 конституции влечет отставку правительства.



Мишель Барнье в ходе голосования бюджета предлагал сократить расходные статьи на €40 млрд и повысить налоги для крупных компаний с целью пополнить бюджет еще на €20 млрд. Против предложений господина Барнье выступили ультраправая фракция "Национальное объединение" (RN) и левая "Новый народный фронт".



Спикер парламента Яэль Браун-Пиве в конце сессии пояснила, что господин Барнье должен подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. AFP отмечает, что господин Макрон перед началом голосования в ассамблее вернулся в Париж после трехдневного визита в Саудовскую Аравию. Вечером 4 декабря господин Макрон выступит с обращением к нации.



Эмманюэль Макрон назначил члена правой партии "Республиканцы" Мишеля Барнье на должность премьер-министра 5 сентября. Правительство Франции по итогам парламентских выборов не удавалось сформировать почти два месяца, так как ни одна из сил не получила большинства. Победу на выборах одержала коалиция "Новый народный фронт" (NFP), получившая 184 из 577 мест. Господин Барнье пятый - после Эдуара Филиппа, Жана Кастекса, Элизабет Борн и Габриэля Атталя - премьер-министр за два президентских срока Эмманюэля Макрона.