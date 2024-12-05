Названы победители XIX сезона РосНациональной литературной премии "Большая книга"

12:52 06.12.2024

Названы победители XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга"



5 декабря 2024 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы имена лауреатов XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга".



