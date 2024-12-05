|Названы победители XIX сезона РосНациональной литературной премии "Большая книга"
12:52 06.12.2024
Названы победители XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга"
5 декабря 2024 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки были названы имена лауреатов XIX сезона Национальной литературной премии "Большая книга".
Из 346 работ, выдвинутых на соискание премии в начале года, в длинный список вошло 50 произведений. В короткий список совет экспертов отобрал произведения 14 авторов. Литературная академия, в работе которой принимают участие деятели науки, культуры и образования из России и зарубежных стран, общественные и государственные деятели, журналисты и предприниматели, определила победителей XIX сезона:
Первое место - Алексей Варламов, "Одсун"
Второе место - Михаил Шемякин, "Моя жизнь: до изгнания"
Третье место - Захар Прилепин, "Собаки и другие люди"
"Я уже третий раз на этой сцене, но первые два раза получал премию за биографии, а это значит, делил ее со своими героями. Сегодня осмелюсь сказать, что премию получаю я, и за это благодарен жюри", - Алексей Варламов.
На церемонии "Большой книги" были также вручены призы победителям читательского голосования, которое проходило на книжном рекомендательном сервисе LiveLib при поддержке группы компаний "ЛитРес". В народном голосовании своих фаворитов выбрали 6025 человек со всей России.
Первое место - Наталья Илишкина, "Улан Далай"
Второе место - Яна Вагнер, "Тоннель"
Третье место - Дарья Бобылева, "Магазин работает до наступления тьмы"
Лауреатом седьмого сезона премии "_Литблог" стала Елена Нещерет из Санкт-Петербурга, автор телеграм-блога "Марселизация".
Специальный приз "За вклад в литературу" был присужден киноконцерну "Мосфильм", 100-летний юбилей которого отмечается в этом году. За 100 лет своей истории "Мосфильм" выпустил на экраны сотни блистательных экранизаций русской классики и новейшей отечественной литературы. Произведения выдающихся писателей Михаила Шолохова, Василия Шукшина, Вячеслава Кондратьева, Даниила Гранина, братьев Стругацких, Леонида Зорина, Григория Бакланова, Юрия Бондарева стали знаменитыми фильмами Юлия Райзмана, Сергея Бондарчука, Евгения Карелова, Андрея Тарковского, Иосифа Хейфеца, Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Михаила Козакова, Никиты Михалкова, Карена Шахназарова.
Приз из рук Владимира Толстого получил заслуженный деятель искусств Российской Федерации сценарист и режиссер Александр Бородянский. Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в своем видеобращении отметил:
"Для меня и коллектива киностудии „Мосфильм" эта необыкновенная награда - огромная честь. Я очень тронут тем, что „Мосфильм" удостоен литературной премии. За 100 лет на киностудии было создано очень много замечательных экранизаций по лучшим произведениям отечественных писателей. Дело в том, что в кино литература первична, без качественного литературного материала невозможно сделать хороший фильм. Желаю „Большой книге" и писателям успехов: появление новых литературных произведений вдохновляет нас, кинематографистов, на создание интересных и важных фильмов".
Студенческое жюри специального приза "Выбор поколения", учрежденного с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе, отметило роман Нади Алексеевой "Полунощница" за искреннюю и вдохновляющую историю, в которой прошлое и настоящее объединяются и позволяют с надеждой смотреть в будущее. В состав жюри вошли студенты факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики "Высшей школы экономики".
Анастасия Родионычева, студентка факультета "Медиаменеджмент", председатель жюри "Выбора поколения":
"Погружаясь в чтение книг, мы становимся частью историй, переживаем каждый поворот сюжета вместе с героями. Книга - возможность получить опыт, который, возможно, мы никогда бы не прожили. Молодое поколение умеет анализировать, чувствовать, понимать и хочет быть услышанным. Участие в работе студенческого жюри специального приза премии „Большая книга" - лучшая возможность для нас „выговориться", внести свой вклад в популяризацию произведений современных авторов, найти своих единомышленников и со всей ответственностью сделать „Выбор поколения".
Книга Нади Алексеевой „Полунощница" соединяет историю и современность, поднимает важные темы прощения и искупления. Остров Валаам стал перекрестком судеб людей разных поколений. Здесь много боли и много света, красоты и любви. Этот дебютный роман молодого автора переносит читателей в мир, где можно остаться наедине с собственными мыслями и переживаниями, вместе с героями помогает разрешить внутренние конфликты и… после него хочется поехать волонтером на Валаам. Для молодого поколения это очень близкая история, которая заставляет нас задуматься и лучше понять себя".
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности".
Учредители "Центра": "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ".
Соучредители премии: Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, "Газпром-Медиа Холдинг".
Информационные партнеры: информационное агентство ТАСС, издательский дом "Комсомольская правда".
Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Читатели могут сделать свой выбор в Народном голосовании на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib.
Официальный сайт премии: www.bigbook.ru