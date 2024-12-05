В Москве подвергся нападению редактор сайта ЦентрАзия В.Хлюпин

15:05 06.12.2024

4.12.24 около 17.00 В.Н.Хлюпин подвергся нападению консьержа дома "Модернист" (ул. Щербаковская дом - https://доммодернист.рф/). Консьерж начал оскорблять В.Н. матом и нанес удар кулаком в лицо, повалил. Вызванные им на подмогу сотрудники Управляющей компании "Модернист" в количестве около 7-8 человек пытались отобрать телефон, препятствовали видеосъемке, угрожали и оскорбляли журналиста. Они же вызвали милицию, которая доставила В.Н.Хлюпина в отделение полиции "Соколиная гора", где один из "актива" УК "Модернист" (вообще не присутствовавший при драке) написал заявление на В.Хлюпина и он был оштрафован на 500 рублей за хулиганство.



Выйдя из отделения В.Хлюпин вновь проследовал в "Модернист" для выяснения ситуции и опять был "нейтрализован" толпой работников УК и доставлен в отделение "Соколиная гора". Указанные сотрудники УК действовали слаженно, явно по сговору. Причиной атаки на журналиста, вероятно, является его профессиональная деятельность. За несколько дней до указанных событий - прошло собрание членов Жилкооператива "Модернист" - среди прочего было принято решение об в установление завышенных членских взносов и покупок (2 доп. помещений) за счет кооператива. У В.Хлюпина в указанном ЖК проживают родственники, которые и попросили его разобраться в ситуации и осветить дело в прессе. В итоге - на журналиста напала группа в 7-8 здоровых мужчин (В.Н.Хлюпин передвигается с трудом после полученного в зоне СВО ранения и ограничен в движении - повреждены оба колена).

Правоохранительные органы РФ - информированы.

Выражаем солидарность с нашим коллегой и требуем наказать виновных!