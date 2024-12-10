Кого из аль-Асадов и за что казнили сирийские оппозиционеры, - Павел Густерин

13:26 11.12.2024

Павел Густерин



Кого из аль-Асадов и за что казнили сирийские оппозиционеры



Али Сулейман аль-Асад (слева), Сулейман Хилял аль-Асад



Многие новостные издания опубликовали сообщение, что сирийской оппозицией в городе Латакия был казнен Сулейман аль-Асад, двоюродный брат экс-президента Сирии Башара аль-Асада. А новостное агентство "Царьград" сообщило, что Сулейман аль-Асад убит только за то, что принадлежал к семье аль-Асадов.



И то и другое не соответствует действительности.



Чтобы разобраться, в чем дело, обратимся к генеалогическому древу аль-Асадов.



Основателем семьи аль-Асадов стал Али Сулейман аль-Асад (1875–1963), отец президента Сирии Хафеза аль-Асада (1930-2000) и дед экс-президента Сирии Башара аль-Асада (род. 1965).



Али аль-Асад являлся лидером алавитов в Латакии и одним из главных оппозиционеров французскому мандату в Сирии и Ливане.



Семья будущего родоначальника аль-Асадов проживала в Кардахе, алавитском городе в провинции Латакия, и принадлежала к клану Кальбийя.



Единоверцы-алавиты в 1927 г. назвали его аль-Асадом за его решительность и целеустремленность.



Все члены правившей семьи президентов аль-Асадов являются потомками Али Сулеймана и его второй жены по имени Наиса.



А вот от своей первой жены по имени Саада у Али аль-Асада был сын Ахмад аль-Асад, а у того – сын Хилял аль-Асад (1967-2014), а у этого – сын Сулейман. Вот он и является таким образом двоюродным племянником по отцу экс-президента Башара аль-Асада. Вот этого Сулеймана аль-Асада и казнили.



А повесили Сулеймана Хиляла аль-Асада оппозиционеры не потому, что он был родственником экс-президента Сирии, а потому, что он еще в 2015 г. совершил преступление. Он убил бригадного генерала-инженера сирийских вооруженных сил Хасана аш-Шейха на глазах у детей и жены последнего в Латакии 7 августа 2015 г.



Опасения по поводу возможного расширения протестов в рядах алавитов побудили сирийские власти арестовать Сулеймана Хиляла аль-Асада, поскольку в Латакии уже начались демонстрации с осуждением этого убийства, и даже сторонники Башара аль-Асада потребовали казни Сулеймана.



В январе 2016 г. сирийский уголовный суд приговорил Сулеймана Хиляла аль-Асада к 20 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве.



Вот за это убийство оппозиционеры его и повесили.