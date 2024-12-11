Объявлены лауреаты "Русской премии" по литературе

00:40 12.12.2024

11 декабря 2024 года в Москве были объявлены лауреаты "Русской премии". В 2024 году на соискание премии была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В короткий список были включены произведения авторов из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана.



Открыл церемонию специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, зачитавший приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: "Ваш творческий смотр, возобновивший свою деятельность после многолетнего перерыва, вносит весомый вклад в продвижение русского языка и российской культуры. О его высоком международном престиже свидетельствует большое количество заявок от авторов из более полусотни стран мира. В этой связи глубоко символично, что в нынешнем году конкурс совпадает с 225-летием Александра Сергеевича Пушкина, которое мы широко отметили".



"Русский язык был и остается одним из главных мировых литературных языков. Не омертвевший, не превратившийся в латынь, по-прежнему подвижный, живой и прекрасный, он способен выразить сколь угодно прихотливые и глубокие мысли и чувства. Пространство русского языка не ограничивается территорией России. Сотни поэтов и прозаиков, сознательно выбравших русский язык в качестве основного инструмента, продолжают работать, создавая художественные произведения. Они ищут новые формы выразительности, отвечают на вызовы современности, сохраняют традиции русской литературы, привносят ароматы тех культур, в которых живут", - отметил в своем выступлении председатель жюри "Русской премии", поэт, переводчик Максим Амелин.



Награды были вручены в двух номинациях: "Проза" и "Поэзия", в каждой из которых по три призовых места.



Лауреаты номинации "Проза":



Первое место - Хелена Побяржина, роман "Валсарб" (Белоруссия)



Второе место - Даниэль Бергер, роман "Кофе с перцем" (Киргизия)



Третье место - Тимур Нигматуллин, роман "Я не вру мама" (Казахстан)



"Русская литература веет, где хочет, а наша задача - эти веяния почувствовать и осмыслить, - сказал писатель, председатель АСПИР Сергей Шаргунов. - Я очень рад, что жюри проголосовало за книгу Хелены Побяржиной: серьезную, весомую, культурно плотную, в которой мифопоэтические миры детства сходятся с переживанием подлинной исторической реальности. Это повествование о жизни памяти, ее сложных маршрутах и о росте души, соприкоснувшейся с трагедией прошлого. Красивая и умная книга".



Лауреаты номинации "Поэзия":



Первое место - Сергей Пагын, подборка стихотворений "И немного музыки неисполнимой" (Молдавия)



Второе место - Адалат Исмаилов, поэма "Дальтоник" (Азербайджан)



Третье место - Наталья Белоедова, сборник стихотворений "Хрупкие стены" (Узбекистан)



"Премия позволяет нам, русскоязычным писателям и поэтам, живущим за пределами России, почувствовать себя частицей огромного единого и неделимого литературного пространства, частицей великой русской литературы", - отметил в своей речи Сергей Пагын, обладатель первого места в номинации "Поэзия".



Работы финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли: Максим Амелин (председатель жюри) - поэт, переводчик, издатель; Татьяна Толстая - прозаик, эссеист, преподаватель; Евгений Абдуллаев - поэт, прозаик, критик, переводчик (Узбекистан); Дмитрий Воденников - поэт, эссеист, преподаватель; Иван Саверченко - литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь; Абузар Багиров - писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН; Сергей Беляков - писатель, историк, критик; Татьяна Соловьева - критик, заместитель главного редактора журнала "Юность".



"Русская премия" учреждена в целях сохранения, поддержки и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. С 2024 года ее учредителем является Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР). Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Справка:



Международный литературный конкурс "Русская премия" учрежден в 2005 году для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержки русскоязычных писателей за пределами Российской Федерации. Задачи конкурса - открытие новых талантливых имен, поддержка русского языка и литературы в других странах, повышение роли литературы в обществе. За 12 лет существования "Русской премии" (2005 – 2017 гг.) ее лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира.



Призовой фонд составляет 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации - 1 млн. руб. Второго и третьего места - по 800 и 700 тыс. руб. соответственно.



Номинировать на конкурс свои неопубликованные произведения могут сами авторы. А опубликованные - книжные издательства, литературные журналы, СМИ, творческие союзы, писательские объединения, издательские сервисы, литературные агенты/агентства, школы писательского мастерства, зарегистрированные как в Российской Федерации, так и за ее пределами.



АСПИР

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