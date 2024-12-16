SITA отмечена наградой в рамках первой церемонии для ESG-партнеров Air Astana

14:59 17.12.2024

SITA ОТМЕЧЕНА НАГРАДОЙ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ЦЕРЕМОНИИ ДЛЯ ESG-ПАРТНЕРОВ AIR ASTANA



Компания удостоена премии в номинации "Разработка инновационных решений в сфере обслуживания пассажиров".



АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН – 17 декабря 2024 г. – Недавно в Алматы прошла первая церемония награждения партнеров авиакомпании Air Astana в сфере устойчивого развития коммерческой деятельности (ESG). Это событие стало важным шагом в признании усилий организаций, которые активно способствуют достижению целей национального авиаперевозчика Республики Казахстан в области экологии, социальной ответственности и прозрачного ведения бизнеса.



Компания SITA была удостоена награды в номинации "Разработка инновационных решений в сфере обслуживания пассажиров". Это признание стало результатом значительного вклада SITA в развитие продуктов и технологий, которые делают путешествия более комфортными и эффективными. В частности, это последние достижения в области применения биометрических данных для идентификации пассажиров, технологий для самостоятельной регистрации на рейс и самостоятельной сдачи багажа, которые во многом определяют дальнейшую траекторию цифровой трансформации авиационной отрасли.



Награда подчеркивает стремление SITA к инновациям и постоянному улучшению качества обслуживания пассажиров, а также подтверждает важность партнерства с Air Astana в достижении устойчивого развития в авиационной отрасли.



Марина Звягина, вице-президент SITA в Восточной Европе, СНГ и странах Балтии, отметила: "SITA и Air Astana являются партнерами практически с момента основания авиакомпании, и это был удивительный путь. На протяжении всех этих лет мы поддерживали стремление Air Astana к инновациям и предоставлению исключительного сервиса для пассажиров. Вместе мы делаем путешествия более комфортными и экологичными с помощью решений SITA. Мы гордимся достигнутыми результатами и с интересом смотрим в будущее. От искусственного интеллекта и машинного обучения до цифровых идентификаторов путешественников - мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры аэропортов и повышением операционной эффективности".



На церемонии были представлены различные номинанты, среди которых компании и организации, внедряющие инновационные подходы и практики, направленные на совершенствование экологических подходов в своей деятельности. Air Astana высоко оценивает вклад партнеров в развитие экологически чистых технологий и социальных инициатив, что подчеркивает важность совместной работы для достижения общих целей.